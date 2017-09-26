Днями у райцентрі Гоща, що за 30 кілометрів від Рівного, стартувало не звичне поки що для цих країв виробництво — закладення першої партії яєць у модернізований інкубатор. Ціна питання — 40 мільйонів гривень. Саме стільки інвестували власники в це сучасне виробництво, створивши 20 високотехнологічних робочих місць. Ідеться про інтегроване виробництво у птахівництві, в основі якого біобезпека, високоякісна продукція та її конкурентна ціна не лише на вітчизняному, а й на закордонних ринках. Адже саме українські птахівники сповна використовують експортні квоти, передбачені економічною частиною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

До речі, Гощанський район (назва якого, за легендою, походить від слова «гостинний») останніми роками, як кажуть, не має відбою від інвесторів: на 30 тисяч його жителів припадає чи не найбільше в області інвестицій. Тож є й гідно оплачувані робочі місця.

Приміром, вісім років тут успішно працює підприємство з португальськими інвестиціями «Фапомед», де виготовляють стерильні медичні халати, які одразу ж забирає європейський ринок. Так само на експорт відправляє майже всю свою продукцію товариство «Медовий край» (українські медівники серед тих, хто сповна використовує квоти з ЄС і прагне їхнього збільшення).

Не пасуть задніх і на внутрішньому ринку. Підприємство з виробництва м’ясних напівфабрикатів «Країна смаку», що в селі Бугрин, давно заслужило прихильність сучасних жінок, у яких дедалі менше часу для кухні. А завод продтоварів до вподоби солодкоїжкам смачними цукерками. Відоме в Україні сільгосппідприємство імені Воловікова з Горбакова лише торік дало району ще 25 мільйонів гривень інвестицій, які спрямували на власне осучаснення. Додайте до цього щойно збудований елеватор у селі Красносілля, у який ТОВ «Полісся-Гарант» уже інвестувало 7 мільйонів гривень. Це лише перших 30% загальної вартості проекту, потужність нового елеватора — 15 тисяч тонн зерна; реконструкція овоче­сховища у Федорівці (тут зберігатимуть 1,2 тисячі тонн овочів); перша ділянка під садівництво у селі Липки. Тобто вітчизняні та закордонні інвестиції працюють майже в кожному куточку ресурсного району.

СВК «Перший національний виробничий ко­оператив» теж зосередився тут, у вже згаданому селі Горбаків. Він об’єднує дві сотні селян, вони вже отримали в кредит 6 корів і взяли на відгодівлю 78 бичків. І нині щоденно здають 3,2 тонни молока за ціною 7 гривень 20 копійок за літр. Робота кооперативу одразу збільшила закупівельні ціни в усьому районі, тож місцеві селяни тепер не бідують.

Одне слово, нині район нагадує такий собі індустріально-аграрний парк чи, якщо хочете, інвестиційний майданчик.

— Ми створили перелік інвестиційно привабливих земельних ділянок, який є у відкритому доступі на нашому сайті, — розповідає голова Гощанської райдержадміністрації Юрій Ковальчук. — Усі вони вже з відповідною інфраструктурою: газ, вода, електроенергія. Як мовиться, приходь і господарюй. Ми ж усіляко сприяємо інвесторам у якнайшвидшому оформленні документації й дозволів. Проте не все залежить від нас: на жаль, експертизи доволі перспективних проектів затягуються зокрема в Держархбудінспекції. А навіть для того, щоб заасфальтувати відтинок дороги, із 10 червня вже потрібні сертифікати і на початок, і на завершення робіт. Як на мене, це має бути компетенцією місцевого рівня.

А ще тут інвестують у головний капітал — здоров’я. Нещодавно запрацювало цілком оновлене реанімаційне відділення районної лікарні. Оскільки Гощанський район на трасі Київ — Чоп, то саме воно часто стає рятівним кругом ще й для учасників дорожньо-транспортних пригод. А реанімація — зрозуміло, серце кожної лікарні. З мільйона, який витратили на модернізацію (тепер у кожну палату підведено кисень), — 500 тисяч із районного бюджету, 250 тисяч — внесок сільських та селищних рад і стільки само — місцевих сільгоспвиробників.