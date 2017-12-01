Україна здолала кризу після 2014 року і перейшла до етапу стабільності й зростання. За підсумками І кварталу 2017-го, ВВП нашої країни становив 2,5%, у ІІ кварталі показник зріс на 2,3%, у ІІІ — на 2,1% порівняно з відповідними періодами 2016 року. Ці дані озвучував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час виступу на конференції міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Рейтингам можна довіряти

Там посадовець інформував учасників заходу про макропрогноз на 2018—2020 роки. «Попри анексію Криму та агресію Росії на сході України, ми змогли зупинити різке падіння економіки. І тепер з упевненістю кажемо, що Україна вийшла з кризи, а її економіка з 2016 року перейшла до етапу стабільності. Наш ВВП зростає сьомий квартал поспіль», — підкреслив Степан Кубів.

Позитивна динаміка ключового макроекономічного показника, переконаний урядовець, свідчить про ефективність обраного урядом курсу реформ. «В умовах збереження макроекономічної стабільності майже всі види економічної діяльності демонструють зростання. Це відбувається в умовах високого внутрішнього інвестиційного та споживчого, а також пожвавлення зовнішнього попиту», — цитує слова першого віце-прем’єр-міністра прес-служба Мінекономрозвитку.

Степан Кубів повідомив, що важливим індикатором зростання слугує відновлення довіри економічних агентів до української економіки. Відбувається й значне зниження рівня тіньової економіки на три пункти — з 38% ВВП за підсумком І півріччя 2016 року до 35% у І півріччі 2017-го. А ще поліпшується інвестиційна привабливість України. Підтвердження цього вбачають у підвищенні кредитних рейтингів, проведених провідними агентствами.

За словами Степана Кубіва, із 2013 року Україна поліпшила свій рейтинг Doing business на 36 позицій — з 112 місця у 2013 році до 76 місця у 2017-му. «Ми перейшли від політики споживання до політики стратегічного розвитку, включаючи можливості розвитку цифрової економіки та індустрії 4.0», — резюмував він, додавши, що забезпечення економічного зростання та цілеспрямовані заходи щодо підвищення соціальних стандартів (зокрема мінімальної заробітної плати) дало змогу істотно підвищити рівень життя і відповідно купівельну спроможність населення. Поступово поліпшується й експортна спроможність України в процесі євроінтеграції.

«Уряд продовжить реформи для забезпечення економічного зростання, і до кінця 2017 року ми очікуємо позитивні темпи розвитку економіки — зростання ВВП на 1,8%», — наголосив він.

Перший віце-прем’єр вважає, що за наявних умов розвитку завдяки активному проведенню реформ, визначених у Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду до 2020 року, відчутному поліпшенні зовнішньоекономічної кон’юнктури, інвестиційного та бізнес-клімату можна спокійно спрогнозувати продовження економічного зростання у 2018—2020 роках на 3,5% щороку. «У 2018 році — на 3% за основним сценарієм розвитку, який передбачає найвірогідніший розвиток у руслі вже наявних трендів і макропоказники якого закладено в бюджетні розрахунки на 2018 рік», — додав він.

Що турбує міжнародних фінансистів

Окремо говорили про збитки від втрати традиційних ринків збуту після Революції гідності в 2013—2014 роках. Ідеться про 15 мільярдів доларів. «Втрата традиційних ринків збуту для українських товарів, а на той час ми орієнтувалися на російський ринок, призвела до чималих збитків — близько 15 мільярдів доларів», — додав урядовець. Степан Кубів підкреслив, що Україні вдається переорієнтуватися на європейський ринок, а також виходити на нові ринки в країнах Північної Африки та Азії. «Втілення експортної стратегії України демонструє результат», — констатував він.

Головною загрозою економічному зростанню наступного року — 3% згідно з прогнозом уряду — названо ескалацію воєнних дій на сході. «Щодня гинуть українські воїни, і посилення бойових дій може завадити відновленню економіки», — продовжив тему Степан Кубів.

А представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що МВФ ще досі аналізує ухвалену Верховною Радою на початку листопада пенсійну реформу на предмет наявності стимулів для пізнішого виходу на пенсію і відповідно більшого обсягу внесків до Пенсійного фонду. Його слова цитує УНІАН: «МВФ досі в процесі оцінки реформи. Чим ми стурбовані, то це необхідністю наявності стимулів для людей виходити на пенсію пізніше».

За словами представника МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п’ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, зокрема довгостроковій фінансовій стійкості Пенсійного фонду, а також ухвалити закон про приватизацію, узгодити тарифи на газ з імпортним паритетом, створити антикорупційний суд і ухвалити закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»