За підсумками 9 місяців 2017 року експорт товарів і послуг становив 38,1 мільярда доларів і зріс на 6 мільярдів доларів порівняно з торішнім аналогічним періодом. Експорт українських товарів сягнув 31,3 мільярда доларів, послуг — 7,8 мільярда. Тобто 82,3% припадає на експорт товарів, а експорт послуг — 17,7%.
Приріст обсягу наданих послуг становив $694,8 мільйона (+9,8%), товарів — $5,4 мільярда (+21,1%). У структурі експорту товарів першу позицію займає продукція агропромислового комплексу й харчової промисловості (41,3%), далі йдуть продукція металургійного комплексу (23,0%), машинобудування (11,4%) та мінеральні продукти (9,5%).
За 9 місяців 2017 року зріс експорт руд і концентратів залізних (на $694,8 мільйона); олії соняшникової (на $687,6 мільйона); кукурудзи (на $641,4 мільйона); прокату плоского гарячокатаного (на $312,8 мільйона); насіння ріпаку (на $312,3 мільйона); феросплавів (на $294,8 мільйона); дротів ізольованих, кабелів (на $154,6 мільйона); цукру (на $136,2 мільйона); суден круїзних екскурсійних (на $118,2 мільйона); прокату плоского холоднокатаного (на $111,5 мільйона).
Зростання експорту товарів спостерігалося у всіх галузях промисловості за винятком продукції з деревини та паперової маси — її експорт скоротився на $6,8 мільйона (0,5%), повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Структуру експорту українських послуг за 9 місяців 2017-го представлено транспортними послугами — 55,9%, з яких близько 51,9% припадає на транспортування природного газу і нафти, за рахунок чого Україна залишається їх нетто-експортером. Значну частку в експорті послуг займають комп’ютерні та інформаційні послуги — 15,8%, послуги з переробки матеріальних ресурсів — 13,1% та ділові послуги — 8%.
Зростання експорту послуг забезпечено за рахунок збільшення обсягів надання туристичних послуг (на 28,4%), послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 24,3%), послуг приватним особам, культурних і рекреаційних (на 17,9%), транспортних (на 14,3%), ділових (на 11,8%), послуг з ремонту та технічного обслуговування (на 2,8%), комп’ютерних та інформаційних (на 0,1%). Проте відбулося зменшення надання послуг з будівництва (на 63,2%), страхування (на 41,0%), з фінансової діяльності (на 16,2%), роялті та інших з використанням інтелектуальної власності (на 8,8%), державних та урядових (на 1,1%).
Упродовж звітного періоду з 25 областей 19 збільшили обсяги надання послуг на зовнішні ринки. Найбільше зростання експорту послуг за 9 місяців 2017 року продемонстрували шість регіонів: місто Київ, Миколаївська, Львівська, Харківська, Закарпатська та Київська області.
Основним торговельним партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз — його сукупна частка становила 40,2%. Ринки країн СНД досі залишаються традиційними для вітчизняних виробників: за січень — вересень 2017 року частка експорту українських товарів на ринки СНД становила 16,1%, на Росію припало 9,4%.
Обсяг українського експорту товарів у країни ЄС за підсумками січня — вересня 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016-го зріс на $2,8 мільярда (на 29,1%) — у вартісному вимірі це найбільше зростання експорту товарів серед усіх партнерів України. В експорті товарів до двадцяти восьми країн ЄС зберігається позитивна динаміка за всіма галузями промисловості. До ТОП-10 найбільших країн-партнерів України, крім ЄС та Росії, входить Туреччина — її частка 5,8% загального експорту українських товарів, Індія — 5,1%, Китай — 4,5%, Єгипет — 4,5%, Білорусь — 2,6%, США — 1,9%, Молдова — 1,6%, Іран — 1,4%.
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«Урядового кур’єра»