XV Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» важливий у плані демонстрації досягнень вітчизняної енергетики та обговорення планів подальшого розвитку. Міністерство енергетики та вугільної промисловості впродовж року має чимало напрацювань, зокрема розроблено нормативно-правову базу для формування ринків газу та електроенергії. «Форум став можливістю зібрати найкращі практики, обговорити нагальні проблеми роботи ПЕК, визначити пріоритетні завдання та знайти ефективні способи їх виконання», — зазначила в перший день роботи зібрання перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп.
Від імені профільного комітету Верховної Ради учасників привітав в.о. його очільника Олександр Домбровський, який вважає, що світ швидко змінюється і ключовим меседжем його зміни стає інноваційна модель будь-якої країни. «Тому інновації, чиста енергія, сучасні технології — це те, що потрібно сьогодні Україні, те, що нині тут», — вказав фахівець.
Про наміри розвитку взаємовигідної співпраці наголосила у вітальній промові регіональний директор Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові Сьюзан Фріц, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
У перший день форуму відбулися конференції «Прозорість для довіри. Як зробити енергетику доступною», VІІІ Міжнародна конференція гідроенергетиків. Учора в Міжнародному виставковому центрі відбувся традиційний для цього форуму День атомної енергетики, де фахівці обговорювали її місце і роль, яку вона може відіграти в майбутньому країни.
Докладно розповів про всі сучасні українські реалії, перешкоди й перспективи розвитку атомної генерації в Україні президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, підкресливши, що Революція гідності дала поштовх до значних зрушень у розвитку вітчизняної атомної енергетики. Зокрема в питаннях диверсифікації постачання ядерного палива, будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, реалізації проектів з розблокування замкнених потужностей українських АЕС.
А президент американської компанії Holtec International доктор Кріс Сінгх не шкодував теплих слів на адресу українських партнерів: «Дуже люблю вашу країну. Вивчаю вашу культуру та історію. Радий, що можу долучитися до розвитку України, допомагаючи вашій красивій країні стати флагманом інновацій і розвитку в ядерній енергетиці. Зокрема в перспективній реалізації проекту малих модульних реакторів SMR 160».
Інноваційні технології виробництва електроенергії та керування маневровими потужностями стають одними з основних напрямів, які активно вивчають у світі. І модульні реактори малої потужності (SMR), повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», можуть відігравати важливу роль в енергосистемі України за умови успішної реалізації цього амбітного проекту.
Формат форуму передбачає галузеву експозицію «ПЕК України» за участі національних компаній паливно-енергетичного комплексу, яка демонструє сучасний стан і перспективи подальшого розвитку енергетичної галузі.
ХV Міжнародна виставка «Енергетика в промисловості — 2017» презентує широкий спектр світових та вітчизняних зразків енергетичного, електротехнічного, світлотехнічного обладнання та приладів, кабельно-провідникової продукції, автоматизованих систем управління енергоресурсами, енергоощадних технологій для оновлення об’єктів ПЕК та інших галузей промисловості.
Ділова програма покликана зосередити увагу фахівців на підвищенні рівня енергетичної безпеки країни, впровадженні структурних реформ у паливно-енергетичному комплексі, модернізації підприємств і механізмах залучення інвестицій та інших актуальних питаннях.
У програмі зібрання — ІV Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків, присвячений найкращим практикам енергозбереження та ефективному управлінню енергетичним господарством, застосуванню новітніх технологій і засобів для зниження енергетичних витрат.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»