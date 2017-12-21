Серед численних характеристик ПАТ «Турбоатом», таких як: флагман енергомашинобудування, велет енергетики, його ще називають форпостом №1 енергонезалежності України. Це єдине й унікальне виробництво, де накопичено величезний досвід виготовлення та реконструкції гідротурбін, обладнання для атомних та теплових електростанцій, і одне з небагатьох державних підприємств, яке змогло встояти перед викликами економічних і політичних криз, спробами рейдерських захоплень, тисками з боку певних кланів та груп. Не лише встояло, а й протягом останніх десяти років демонструвало стабільну роботу, нарощування виробництва та конкурентоспроможності, посівши гідну нішу світового енергоринку. За часи незалежності України продукція Турбоатома дала змогу модернізувати до 60 відсотків гідроелектро­станцій, приблизно 20% атомних електростанцій і майже 10% теплової генерації.

Останніми роками ПАТ «Турбоатом» став переможцем багатьох тендерів, і не лише вітчизняних. Було укладено серйозні контракти, які фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, що засвідчує високу ділову репутацію підприємства. Це, зокрема, виготовлення обладнання для Київської гідроакумулюючої електростанції, таких гідроелектростанцій як Канівська, Середньодніпровська, Кременчуцька, Каховська, Дніпро ГЕС-2, а роботу Турбоатома зі створення оборотних гідро­агрегатів для Дністровської ГАЕС висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. Усе це, за словами генерального директора підприємства Віктора СУБОТІНА, котрий зголосився розповісти «УК» про складні перипетії подолання крутих щаблів стратегічних задач і тактику реалізації потенціалу Турбоатома та підводні рифи на шляху розвитку, стало можливим передусім завдяки корінному технічному переозброєнню виробництва.

— Вікторе Георгійовичу, як охарактеризуєте нинішній стан Турбоатома на вітчизняному і світовому ринках: це пік розвитку за роки незалежності України, потужний рестарт чи абсолютно нова стратегія підприємства?

— Сьогодні ми набрали непоганої динаміки виробництва. Турбоатом перебуває не на лінії старту, але й до вершини наших можливостей ще чималий та нелегкий шлях. До речі, влучна і об’єктивна відповідь на ваше запитання прозвучала з вуст Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана під час Всеукраїнської наради «Стратегічні напрями розвитку машинобудування України», котрий сказав, що Турбоатом — це високотехнологічне підприємство, яке входить до десяти найкращих підприємств світу, але його потенціал набагато більший. Поділяю його думку, і колектив заводу націлений на якнайповнішу реалізацію потенціалу підприємства відповідно до нової стратегії розвитку.

— Навіть побіжний аналіз показників діяльності підприємства вказує, що нинішній рік був одним із найрезультативніших, зокрема щодо виграних тендерів та укладених контрактів.

— Це так. Турбоатом лише в другій половині року уклав договори на постачання обладнання на 5,5 мільярда гривень. Цій роботі значною мірою сприяли економічні форуми, що відбулися на теренах Харківської області. Так, під час роботи Х Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» ми підписали низку контрактів та угод.

Це договір з НАЕК «Енерго­атом» на поставку конденсатора для блока №4 Запорізької АЕС на суму 488 мільйонів гривень. Маємо серйозне завантаження для підприємства, яке забезпечує роботою впродовж 12 місяців. Це вже другий наш конденсатор на цій станції, і в перспективі розраховуємо на замовлення ще 4 блоків. Така серійна робота стала можливою завдяки довгостроковій конкретній програмі співпраці.

Раз на рік ми проводимо спільну з НАЕК «Енергоатом» нараду. Його технічні служби надають нам програму модернізації, і це відправна точка для подальшої співпраці. Пропонуємо варіанти розв’язання їхніх проблем, працюють комерційні служби, і маємо програму дій на найближчі 2 — 3 роки. Усього п’ятирічною програмою співробітництва, де чітко визначено конкретні позиції, передбачено постачання нашої продукції на суму майже 200 мільйонів доларів.

Це серйозна інвестиційна програма Енергоатома й дуже серйозні обсяги замовлень для нашого підприємства, під які треба шукати фінансування, і ми розцінюємо це як позитивний досвід.

Вибудувана система нашої співпраці з Енергоатомом, яка аж ніяк не гарантує нашої перемоги в тендерах, налаштовує нас та інших вітчизняних виробників на перспективи розвитку за конкретними напрямами й обсягами робіт. Для реального сектору економіки це дуже важливо. Адже виробники мають розуміти для виконання яких замовлень, в яких обсягах їм потрібно готуватися, що позитивно позначається і на якості, і на конкурентоспроможності продукції.

— Тобто перемога в тендерах забезпечує значними обсягами робіт не лише ваше підприємство, а й численних суміжників?

— Безумовно. Широкі перспективи для Турбоатома та наших постачальників комплектуючих відкриває співпраця з ПрАТ «Укргідроенерго», де на виконання замовлень цієї компанії працюватимуть сотні підприємств України. 22 листопада цього року ПАТ «Турбоатом» і ДП «Електроважмаш» уклали контракти з ПрАТ «Укргідро­енерго» на реконструкцію гідроагрегатів на Середньодніпровській та Дніпровській ГЕС-2, сума яких становить понад 2 мільярди гривень. З обсягами цих замовлень маємо впоратися до вересня 2021 року, що, без сумніву, буде зроблено.

До портфеля замовлень підприємства також слід віднести угоду про взаємодію з китайською компанією щодо постачання турбінного і генераторного обладнання на енергетичні ринки України, Китаю, третіх країн з орієнтовним обсягом 20 мільйонів доларів. Також підписали меморандум із WestinghouseElectric за підтримки ДП НАЕК «Енергоатом» щодо підвищення ефективності обладнання та потужності енергоблоків АЕС України.

— До всіх цих контрактів ви прокладали шлях через тендери. Чи не нарікають конкуренти на нерівні умови, оскільки Турбоатом посідає в Україні монопольне становище?

— Усе правильно. Але Турбоатом монополіст лише на енергетичному ринку України, оскільки ми єдиний виробник турбінного обладнання. Це природний стан Турбоатома — бути монополістом в цьому сегменті ринку. Відповідно до антимонопольного законодавства, ми маємо й можемо пропонувати свої технічні рішення і під них формувати ринкову ціну, яка відповідає ринковим цінам світових постачальників. Ми конкуруємо у відкритих тендерах і навіть як монополіст не можемо завищувати ціни, які прив’язані до рівня світових.

Та й антимонопольне законодавство, як і кожне національне законодавство, покликане захищати і розвивати національні інтереси, тож жодних суперечностей тут нема.

Навіть у Європі, якщо розібратися, завжди під час проведення тендерів є елемент національного протекціонізму. Вітчизняні учасники таких тендерів мають преференції до 20 відсотків у ціні. Відповідно, потенційний іноземний імпортер знизить свою ціну на ті самі 20 відсотків. А ось в Україні наші товаровиробники не захищені.

Українські засоби виробництва ще поступаються іноземним, і ми перебуваємо в складних умовах проведення тендерів. І навіть антикорупційна система зовсім не захищає нашого виробника.

— Чи готове ваше підприємство до виконання таких масштабних завдань? «Урядовий кур’єр» уже розповідав про докорінну модернізацію підприємства, а що в цьому напрямі зроблено останнім часом?

— Турбоатом готовий до якісного і своєчасного виконання умов тендерів і контрактів. Основним чинником стала повна модернізація підприємства, яка також є визначальним фактором конкурентоспроможності нашої продукції.

Ми довели, що проводити модернізацію можна своїми засобами, завдяки ефективній роботі підприємства. Це дає змогу інвестувати в технічне переозброєння. Саме це й допомагає заводу щороку нарощувати обсяги поставок і розширювати їхню географію, відмовитися від кооперації і забезпечити виробництво власними заготовками, а також збільшувати свій капітал.

За останні 10 років вкладено в модернізацію виробництва приблизно 70 мільйонів доларів, а всього «Програмою технічного переозброєння Турбоатома до 2025 року», яка спрямована на розвиток усіх видів виробництва — механоскладального, заготівельно-зварювального, металургійного — передбачається освоїти 110 мільйонів доларів.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

З ПЕРШИХ УСТ

Володимир ГРОЙСМАН,

Прем’єр-міністр України:

— Перед нами стоїть завдання стати абсолютно енергонезалежними. У нас є чудові можливості атомної і гідроенергетики, що надзвичайно важливо для нашої держави.

Фактично рік тому питома вага атомної енергетики становила 47 відсотків, сьогодні — уже 60. Це стало можливим завдяки новим технічним рішенням. І це дуже позитивно.

МОВОЮ ЦИФР

У 2017 році за підсумком 2016 року ПАТ «Турбоатом» перерахувало дивіденди на державну частку в сумі 400,7 мільйона гривень. Загальна сума перерахованих коштів до бюджетів усіх рівнів на 01.12.2017 рік становила 1 029,4 мільйона гривень.