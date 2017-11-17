Фахівці стверджують, що за умов помірного споживання пиво, виготовлене з натуральної сировини за класичною технологією, корисне для здоров’я, оскільки містить антиоксиданти, вітаміни, що позитивно впливають на роботу внутрішніх органів. Дослідники компанії Virginia Tech переконані, що в тих, хто споживає пиво, шанс померти в розквіті сил на 19% нижчий, ніж в решти. Крім того, цей хмільний напій запобігає передчасному старінню, бо містить багато корисних мікроелементів.

А професор Королівського коледжу в Лондоні Тім Спектор стверджує, що після вживання свіжого пива зменшується вага людини, якщо не закусувати його сухариками, чипсами тощо. Цей поважний пан запевняє, що в пиві є корисні кишкові бактерії, які стимулюють життєдіяльність організму, підвищують ефективність харчування.

Завдяки хмелю, в якому міститься когумулон, пиво сприяє виведенню з організму канцерогенних речовин (дослідження японських науковців) та знижує у 2—3 рази ризик онкологічних захворювань. Цей напій, що містить багато кремнію, поліпшує здоров’я у разі хвороби Альцгеймера. Жоден інший напій не може вивести з організму солі алюмінію, шкідливі для мозку.

Пиво на 40% знижує ризик утворення каміння в нирках, зміцнює опорний апарат людини. Науковці довели, що навіть ковток пива перед сном підвищує рівень дофаміну в організмі, заспокоює та розслаблює.

Натуральний продукт

Тож вживати пиво, як доводять різні дослідження, варто. Але найголовніше — натуральне та в помірних дозах. Саме такий продукт виробляє ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» у Житомирській області. Підприємство з майже 156-річною історією (рік заснування — 1861-й) за весь час не відступало від класичної технології виробництва, використовуючи лише натуральну сировину.

До речі, в ХІХ столітті в Бердичеві працювало сім броварень. На цей час збереглась одна. «Бо бердичівські пивовари завжди варили натуральний продукт за рецептами, основні з яких передавали з покоління в покоління і ніколи не застосовували пастеризацію, — каже головний технолог підприємства Тамара Савчук. — Смак та оригінальність нашого пива досягається завдяки застосуванню солоду власного виробництва, використанню високоякісних пивоварних сортів ячменю, води з артезіанської свердловини завглибшки 110 метрів і сучасних методів у технології. Окремо потрібно відзначити високий професіоналізм і відповідальність наших майстрів-пивоварів і кожного члена колективу.

До речі, колишній директор заводу Леон Ліпецький, який віддав підприємству й улюбленій справі понад 30 років, говорив, що для виробництва справжнього пива потрібні чотири речі: холод, солод, вода і... совість. Цим правилом ми користуємося і досі».

На сьогодні завод випускає 12 сортів пива. Серед них «Бердичівське хмільне» з легкою хмельовою гіркотою, «Бердичівське жигулівське» з солодово-хмельовим смаком, легке та м’яке «Бердичівське лагер», приємне на смак, з гірчинкою «Бердичівське кармеліт», з чистим смаком солоду та хмелю «Бердичівське пшеничне», «Бердичівське Старий Бердичів», пиво, випущене до 150-річчя заводу «Бердичівське ювілейне», самобутнє оксамитове, витримане в підвалах заводу 42 дні «Бердичівське оригінальне», солодовий напій, отриманий у процесі бродіння «Бердичівське класичне», пиво, до рецептури якого входить перлова крупа, що надає йому особливої легкості та приємного смаку «Бердичівське преміум», із присмаком карамелі, солоду та хлібної шкуринки «Бердичівське вечірній бульвар» та остання розробка — щільне пиво «Леон», яке завод випустив на честь директора Леона Ліпецького.

Не зупиняючи виробництва

Працівники заводу пишаються своїм виробництвом. І щиро кажучи, для цього є всі підстави: «Протягом багатьох років завод поліпшував свій технічний стан, застосовував новаторські ідеї в технології, оснащувався прогресивним обладнанням, — приєднується до розмови головний інженер заводу Михайло Бурлака. — Прикладом може слугувати те, що нам, до речі, без зупинки заводу, вдалося провести реконструкцію варильного відділення, де встановлено обладнання німецького виробництва, бродильно-лагерного відділення, де застосовано ємності, трубопроводи, арматуру з високоякісної нержавіючої сталі. Також встановлено нове фільтрувальне обладнання, яке дає змогу застосовувати чотирикратну очистку пива перед розливом. У перспективі плануємо реконструкцію цеху розливу пива у ПЕТ-пляшки, компресорного відділення із збільшенням їхньої потужності».

Усі роботи на підприємстві проводять планово й поетапно, тому зупинки фактично не буває і готову продукцію відвантажують споживачам регулярно, в необхідній кількості з гарантованою якістю. У торговельну мережу міста Києва постачають майже 50% загальної кількості продукції.

Медалі за якість

Організація виробництва в Бердичеві заслуговує на вивчення та поширення: тут не випускають так званого індустріального пива, яке може місяцями стояти на полицях магазинів. Термін придатності бердичівського напою — 20 днів. Таке пиво називають у світі живим, ексклюзивним. Воно коштує дорожче, ніж пастеризоване, але й має більший попит.

До речі, ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» — один із лідерів на ринку пива України. Про це свідчать численні нагороди підприємства. Високу якість продукту відзначено на професійних вітчизняних і міжнародних конкурсах двома гран-прі, 27 золотими, 10 срібними та 5 бронзовими медалями. При цьому фахівці наголошували, що жоден із сортів не містить консервантів, це здоровий продукт, оскільки в ньому є вітаміни, мінеральні речовини і мікроелементи. Не даремно слоган заводу звучить так: «Вживайте розумно, вживайте красиво найкраще у світі бердичівське пиво». І його знають багато шанувальників в Україні й за її межами.

Нещодавно в Києві було відкрито паб. Звісно ж, продукцію з Бердичева відправлено туди у широкому асортименті. І як же приємно було почути працівникам заводу, сказала Тамара Савчук, що першим замовленням у пабі був келих пива «Леон» з-поміж майже 20 сортів. «У багатьох пивних закладах, — з гордістю наголошує начальник цеху розливу пива Дмитро Шурабура, — продають чимало сортів пива різних виробників. Але «Бердичівське» закінчується першим. Отже, не даремно ми вкладаємо в нього душу і совість».

Працюють з душею

Нині потужність заводу становить 1,5 мільйона декалітрів пива на рік. Майже 10% його розливають у кеги, 40% — у скляні, 50% — у ПЕТ-пляшки. Завдяки популярності та високій якості пиво реалізують протягом року майже рівномірно — по 120—160 тисяч декалітрів на місяць.

Завод — один із найбільших платників податків. «За три квартали цього року, — підсумовує розмову головний бухгалтер заводу Людмила Столяр, — ми сплатили до державного бюджету 49 мільйонів 951 тисячу гривень (або по 339,8 тисячі на працівника) всіх видів податків та обов’язкових платежів. Уже вироблено 1224 тисячі декалітрів пива за рентабельності 19,3%. До речі, обсяг середньої зарплати порівняно з минулим роком зріс більш як на 1000 гривень і становить 7056 гривень. Це непоганий показник для Бердичева».

Пивовари лише цього року надали благодійної допомоги майже на півмільйона гривень. За всі ці добрі справи і поважають колектив заводу в Бердичеві. І поважатимуть. Адже ніщо не цінують так високо, як добро.