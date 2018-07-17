Уряд України та французький авіагігант Airbus Helicopters підписали угоду про постачання 55 гелікоптерів для потреб Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби та Національної гвардії. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, згідно з підписаною угодою, в Україну надійдуть 21 гелікоптер Н225, 10 — Н145 та 24 — Н125.

Вартість контракту — 555 мільйонів євро. У цю суму входять і закупівля гелікоптерів, і їх технічна підтримка, навчання пілотів та обслуговуючого персоналу. Частину коштів надає пул французьких банків, а також казначейство Франції у формі середньострокових кредитів.

За планом, гелікоптери використовуватимуть для забезпечення громадського порядку, антитерористичних заходів, охорони державного кордону, повітряної розвідки, охорони особливо важливих об’єктів, аеромедичної евакуації, доставки оперативних груп реагування та рятувальників, проведення пошуково-рятувальних робіт і навіть гасіння пожеж. Вертольоти відповідають найвищим стандартам оснащення.

Угоду у присутності Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана підписали директор ДП «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорив-авіа» Геннадій Балла та генеральний виконавчий директор компанії Airbus Helicopters Брюно Івен. «Нині реформуємо весь сектор правоохоронної системи та внутрішньої безпеки країни. Безпека громадян, вчасне реагування на виклики потребує високого рівня технічного забезпечення й оснащення наших структур», — заявив після церемонії підписання Володимир Гройсман.

Брюно Івен наголосив, що вертольоти Airbus Helicopters відповідають найвищим стандартам технологічного оснащення. «Вони сприятимуть успішному виконанню всіх місій, які ви передбачаєте в їхньому використанні з точки зору гарантування цивільної безпеки», — висловив переконання генеральний виконавчий директор французької компанії.

Напередодні Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні». Саму угоду було підписано 29 травня цього року в Парижі. Згідно з документом, французька сторона надає Україні офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у формі кредиту для реалізації державного інвестиційного проекту із закупівлі гелікоптерів та пов’язаних з ними товарів, робіт і послуг.

Після підписання закону про ратифікацію угоди Президент зустрівся із Брюно Івеном та послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, повідомляє департамент прес-служби АП. Під час розмови Президент наголосив, що створення єдиної системи авіаційної безпеки на базі МВС, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держ­прикордонслужби та Нац­гвардії — «потрібний і надзвичайно важливий для України проект». Він висловив задоволення досягнутими домовленостями. На думку Петра Порошенка, вони свідчать про інвестиційну привабливість України. Він заявив, що припускає можливість створення спільних підприємств у цій сфері.

«Україна має потужну базу вертольотобудування. Зі спільними проектами можемо виходити і на ринки третіх країн, у чому я дуже зацікавлений», — сказав глава держави.

У розмові із французькими партнерами Петро Порошенко акцентував на потребі в гелікоптерах Збройних сил, особливо в умовах захисту територіальної цілісності та суверенітету України. «Наша країна відбиває російську агресію, і сума на цей контракт значна, тому ми просили б, щоб частина вертольотів могла піти для Збройних сил України», — сказав він і попросив врахувати це побажання. Президент зазначив, що доручив Прем’єр-міністрові та міністрові внутрішніх справ опрацювати це питання і за потреби внести уточнення щодо комплектації гвинтокрилів для таких цілей

Він нагадав, що Україна та Франція вже мають позитивний досвід співпраці. «Ми дуже вдячні і за системи радіоелектронної боротьби, і за інші системи, які сьогодні нам допомагають у цій непростій ситуації», — сказав Президент.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»