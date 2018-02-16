У Запорізькій обласній раді визначили лідерів серед комунальних закладів і установ за сумами заощаджених бюджетних коштів у межах закупівель через ProZorro. За результатами 2017 року лідерські позиції посів комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької облради. Це друга домівка для 219 дітей від 6 до 18 років, які проводять тут більшу частину свого життя.

Загалом, купуючи матеріали, обладнання, інвентар та послуги, у «Світанку» торік заощадили майже 600 тисяч гривень. Коштом обласного бюджету відремонтовано кабінети навчального корпусу, закуплено сучасну техніку та спортінвентар. За словами директора «Світанку» Катерини Шарікової, лідерство в ефективності використання системи ProZorro забезпечила відповідальність, з якою в закладі ставляться до витрат бюджетних коштів. Вона відзначила професіоналізм працівників бухгалтерії школи-інтернату, які, застосовуючи систему ProZorro, знайшли можливість закупити якісні товари й послуги за реальними цінами.

— Ми й надалі плануємо працювати на майданчиках ProZorro під час закупівлі найнеобхіднішого для інтернату і його вихованців, — каже вона. — Це товари для поліпшення матеріально-технічної бази, оновлення освітніх програм і техніки.

Переконався в якості робіт, виконаних у «Світанку» торік бюджетним коштом, перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков, оглянувши кабінети фізики і хімії, які стали не гіршими, ніж сучасні лабораторії. Із зацікавленістю він проінспектував сучасний простір оновленої бібліотеки, перевірив фурнітуру вікон, дверей, що замінили стару «столярку», яка слугувала близько півстоліття. Схвальну оцінку отримали фітнес-інвентар і тренажери спортзалу, придбані за кошти обласного бюджету, які працюють на здоров’я вихованців «Світанку».

— Запорізька облрада орієнтована на те, щоб вихованці інтернату мали все, що мають діти, яких виховують у родинах, і навіть більше. Наше завдання — адаптувати їх до сучасних умов, виховати особистостями, які дотримуються здорового способу життя, — зазначив Єгор Семенков, підкресливши, що вдячний всім керівникам комунальних установ, які відповідально ставляться до коштів, наданих Запорізькою обласною радою.

На думку першого заступника голови Запорізької облради, кошти, які вдалося заощадити завдяки ProZorro, залишаються працювати на економіку Запорізької області. Він також нагадав, що Запорізька обласна рада в 2016 році достроково запровадила систему ProZorro саме щодо допорогових закупівель. І якщо законодавство зобов’язує застосовувати цю систему з 200 тисяч гривень, то Запорізька облрада своїм рішенням понизила поріг до 30 тисяч. Так система поширюється на більшу кількість закупівель і дає змогу економити. Всього за 1,5 року роботи ProZorro Запорізькій обласній раді вдалося заощадити майже 50 мільйонів гривень. Приміром, майже на таку суму торік влітку за кошти обласного бюджету було закуплено 24 карети швидкої допомоги.

До речі, серед планів директора «Світанку» Катерини Шарікової на 2018 рік — облаштувати майстерню арт-терапії та занять гончарним мистецтвом. Стане це реальністю за допомоги обласної влади, інших небайдужих друзів «Світанку»: благодійного фонду «Домік», Заводських райадміністрації та райвідділення Нацполіції Запоріжжя, комбінату «Запоріжсталь».

А ТИМ ЧАСОМ

У Запоріжжі придбають великі автобуси й електробуси

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. У межах міської програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту в Запоріжжі у 2018—2019 роках планують придбати ще 150 автобусів великої місткості, а також 15 електробусів. Про це йшлося на черговому засіданні виконкому Запорізької міськради, де було підтримано подання на сесію проекту рішення про внесення змін до міської програми.

— У лютому ми маємо отримати автобуси, придбані торік у межах програми фінансового лізингу, — каже Запорізький міський голова Володимир Буряк. — Нові автобуси плануємо в першу чергу спрямувати на маршрути в напрямку віддалених житлових пунктів Запоріжжя, так званих спальних, Шевченківського району та Бородинського мікрорайону.

Міський голова зауважив, що у пріоритеті розвиток комунального транспорту, оновлення рухомого складу за рахунок придбання автобусів, електробусів, складання трамваїв.

— Завдяки внесенню змін у програму розвитку громадського транспорту, — уточнює Володимир Буряк, — у 2018 році за програмою «Запорізький трамвай» складемо ще п’ять нових трамваїв (торік складено чотири). Також у 2018—2019 роках плануємо придбати для комунального транспорту понад півтори сотні великих автобусів та електробусів. Усе це заради поліпшення якості обслуговування пасажирів, розв’язання проблеми з транспортним сполученням спальних районів міста.