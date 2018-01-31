Бажання мати окреме житло є, звісно, в кожної людини і родини. Особливо у молодих, які хочуть почати справді самостійне життя. Перепона цьому здебільшого одна, але для багатьох справді нездоланна: ринкова ціна омріяних квадратних метрів. І подужати її молодій родині часом несила навіть з допомогою батьків. Тож чи є вихід?

Не допускати цінових зловживань

Нині в Україні допомогу пропонує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву через пільгові програми, які здешевлюють вартість квартири чи будинку для певних категорій. Так, програма забезпечення українців доступним житлом, яка стартувала торік у листопаді, викликає значний інтерес молоді й внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Голова правління фонду Сергій Комнатний нагадав, що регіональні управління Держмолодьжитла приймають документи від громадян, які бажають взяти у ній участь.

Перелік підібраних для участі в програмі об’єктів житлового будівництва було затверджено на засіданнях міжвідомчої комісії Мінрегіону. З огляду на те, що вартість квадратного метра визначає забудовник, фахівці Держмолодьжитла з перших днів чинності програми звернулися до них з вимогою не допускати зловживань у формуванні вартості житла, яке пропонують учасникам програми, залишаючи її на рівні з тією, яка є у вільному продажу.

А для захисту законних інтересів громадян — учасників програми голова правління фонду дав доручення директорам регіональних управлінь та іпотечного центру щодо того, що договірна ціна квадратного метра об’єкта фінансування (квартири чи будинку) для учасників програми не може перевищувати показника, зазначеного забудовником у гарантійному листі, поданому на розгляд міжвідомчої комісії.

Відповідно до антикорупційних принципів використання бюджетних коштів, така ціна не може перевищувати ціни забудовника, встановленої для ринкового продажу, заявленої на сайті забудовника, сайтах агентств нерухомості тощо, а також ціни, за якою забудовник продавав житло в об’єкті за програмою пільгового кредитування. Отже, не буде так, що коли люди вирішували, чи долучатися до програми, їм озвучили одну ціну, нижчу, а після завершення будівництва вона значно зростала.

Директорам регіональних управлінь та іпотечного центру Держмолодьжитла дано доручення щодо контролю за додержанням забудовниками зазначених принципів формування цін на житлові об’єкти, підібрані для участі у програмі «Доступне житло».

Фахівці фонду також провели аналіз вартості квадратного метра житла, погодженого для участі у програмі, який показав, що на 31 грудня 2017 року за жодним таким об’єктом в усіх регіонах України не допущено перевищення ціни, зазначеної в гарантійних листах забудовників, і середньої ринкової ціни квадратного метра аналогічної нерухомості в регіоні й на сайтах відділів продажу забудовників. А в деяких випадках квартири навіть реалізовують за вартістю, нижчою за ринкову.

Сергій Комнатний наголосив, що Держмолодьжитло постійно відстежує вартість за програмою «Доступне житло» і не допустить зловживань будь-якими суб’єктами господарювання, що могло б призвести до порушення соціальних прав громадян.

У програми залучають інвестиції

Очільник Держмолодьжитла зауважив, що рік, який минув, був для фонду непростим, але доволі результативним. Протягом 2017-го за допомогою державних і місцевих житлових програм, що їх адмініструє фонд, забезпечено власним житлом 568 родин. Для порівняння: 2016 року їх було 348. Отже, торік показник зріс на 63%. Це стало можливо завдяки тому, що в будівельну галузь країни було залучено понад 392 мільйони гривень інвестицій, тоді як 2016-го — 227 мільйонів. Тож обсяги інвестицій зросли на 73%.

Забезпечено житлом 154 сім’ї учасників АТО (загалом 2015—2017 років 207 родин захисників Вітчизни отримали власне житло за програмами фонду) та 65 родин внутрішньо переміщених осіб. А ще на початок 2018 року на обслуговуванні у Держмолодьжитлі перебувають 15,7 тисячі укладених раніше договорів із громадянами щодо пільгового кредитування, надання підтримки на придбання житла і компенсації відсоткових ставок у комерційних банках.

Із 1998-го до 2017 року майже 38 тисяч українських родин отримали житло за всіма програмами Держмолодьжитла. За цей час збудовано понад мільйон квадратних метрів для тих, хто потребує найбільше.

Сергій Комнатний сподівається, що 2018 року фінансування таких необхідних для українців програм із надання житла збільшиться. Тож ще більша кількість родин наших героїв, переселенців і молодих сімей зможуть отримати омріяні квадратні метри, які з повним правом назвуть власними.