Це підприємство нині одне з лідерів досліджень і розробок у сфері технічних наук. За словами його головного інженера Костянтина Веселова, воно впроваджує нові технології автоматизації процесів.

«Нам уже понад 15 років. Основа колективу — інженерний кістяк із 20 висококваліфікованих фахівців. Кваліфікація наших працівників дає змогу вирішувати фактично будь-які питання в будівництві нового виробництва або модернізації підприємств. Ми пропонуємо нашим клієнтам у першу чергу високоякісні інжинірингові послуги, які є запорукою успішної реалізації будь-якого проекту. До того ж на власній виробничій базі маємо можливість виготовляти будь-яке електрообладнання для замовників: від електричних підстанцій до шаф автоматики й автоматизованих робочих місць оператора. Використовуємо при цьому продукцію європейських та українських виробників, залежно від вимог замовника», — зазначає він.

Від невеликих завдань до широкої модернізації

Головний інженер підприємства також розповів, що наявність у складі Електротехмашу якісних відділів проектантів, конструкторів, програмістів, монтажників, налагоджувальників дає змогу вдало реалізовувати власними силами досить масштабні проекти «під ключ»: від невеликих завдань з модернізації виробничого обладнання до будівництва потужних заводів. Зокрема нині, під час жнив, у товариства дуже багато роботи на елеваторах та олієпереробних заводах.

Коли фахівці Електротехмашу завершують роботу, в замовника з’являється єдина система керування виробництвом, до складу якої потрапляють усі елементи: енергетичне господарство (підстанції, насосні тощо), виробниче обладнання, комп’ютеризоване робоче місце оператора. Такий підхід дає змогу істотно підвищити керованість виробництва та його економічні показники.

Підприємство — системний інтегратор Сіменс Україна, ОВЕН Україна, дуже плідно співпрацює з багатьма світовими брендами, такими як АВВ, Eaton, Schneider Electric, Phoenix Contact, Rittal тощо. Завдяки тому, що колектив не дуже великий, він досить мобільний.

Так, Вільнянський олійноекстракційний завод вдалося вивести зі стану цілковитого занепаду до повноцінної праці всього за дев’ять місяців. Серед замовників Електротехмашу — запорізькі «Мотор Січ», Запоріжсталь, дніпровські Дніпротяжмаш, Дніпрогідромаш, «Інтерпайп». Дуже багато замовників серед сільських господарств, зокрема Чернігівської та Рівненської областей. Щороку автоматизують мінімум п’ять потужних елеваторів.

«Чітко розуміючи свій рівень і можливості, ми зосереджені не тільки на ринку України, а й готові до виходу на світові. Саме тому беремо активну участь у багатьох заходах Запорізької торгово-промислової палати. При цьому Електротехмаш істотно відрізняється від інших учасників заходів тим, що, маючи у своєму портфоліо величезну кількість реалізованих проектів — від металургії, машинобудування та авіаційної промисловості до сільського господарства та харчової промисловості, — може запропонувати потенційним клієнтам саме те обладнання чи послуги, які потрібні, з урахуванням всіх порад замовника», — додає Костянтин Веселов.

Робити подібне можемо завдяки високому фаху інженерів, менеджерів та економістів підприємства. За необхідності підприємство має змогу оперативно збільшувати свої виробничі можливості. Наприклад, як це було на будівництві рибопереробного заводу у Степанівці на березі Азовського моря, де працювали понад 400 фахівців. Або на Запоріжсталі, де в її основному цеху гарячого прокату тонкого листа до 80% електрообладнання виготовив також Електротехмаш.

Навіть німців перемогли…

До речі, на Запоріжсталі під час тендера щодо модернізації моталок основного прокатного стану підприємство перемогло німецького виробника, бо запропонувало й успішно реалізувало модернізацію виробництва без його зупинки. А на вільнянському підприємстві «Агропроінвест 08» Електротехмаш виготовив і запустив найбільший в Україні американський екструдер фірми Extru Tech для обробітку сої потужністю шість тонн за годину. Продукція Електротехмашу працює в Україні, Македонії, Казахстані, Білорусі тощо. Це товариство у постійному партнерстві з ЄС, бере участь у кількох проектах спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, зокрема з будівництва сучасних енергоощадних котелень на альтернативному паливі в Нікополі Дніпропетровської та Вільнянську Запорізької областей.

«У 1990-ті та 2000-ні роки, під час приватизації, я поставив собі завдання професійно займатися своєю справою, — розповідає засновник та директор ТОВ «Електротехмаш» Олександр Грінченко, — і зібрав навколо себе справжніх фахівців. Попри те, що економіка України тоді розвалювалася, ми проектували і впроваджували нові системи управління прокатними станами, збудували для Запоріжсталі рибзавод у чистому полі, як-то кажуть, з нуля, де металурги й досі випускають бичка в томаті. Модернізували їхні домни. Збудували також елеватор та олійноекстракційний завод у Вільнянську, де все обладнання, зокрема європейське й американське, працює за нашими схемами й алгоритмами. Німецькі фахівці, які прибули для налагоджування свого обладнання, були настільки вражені якістю нашого обладнання й програмного забезпечення, що надали гарантію на своє обладнання, до якого ми повністю змінили його програмне забезпечення на своє».

Після цього вони повідомили замовникові, що відтепер, за наявності Електротехмашу, їм немає жодного сенсу приїжджати для виконання будь-яких робіт з обслуговування, оскільки їх задовольняє якість послуг підприємства. Керівники Електротехмашу неодноразово організовували екскурсії на своїх об’єктах для партнерів та клієнтів і завжди отримували схвальні відгуки, нові контракти. Наприклад один з їхніх партнерів —Siemens — після такої екскурсії визнав, що обладнання підприємства нічим не поступається якістю європейському.