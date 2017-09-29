Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебував з робочою поїздкою на Харківщині, щоб провести всеукраїнську нараду з питань розвитку машинобудування, обговорити засади державної політики у виробничій сфері в контексті взятого урядом курсу на перехід від економіки сировинного типу до економіки вироблення національного продукту з доданою вартістю. Та спершу він відвідав два найбільші підприємства регіону — завод «Електроважмаш» і ПАТ «Турбо­атом».

Того дня достеменно підтверджено, що НАЕК «Енергоатом» спільно з ПАТ «Турбоатом» і компанією WestinghouseElectric Sweden AB започатковують п’ятирічний проект підвищення ефективності й виробничої потужності діючих енергоблоків українських атомних електростанцій. Проектні документи підписано в Харкові у присутності Прем’єр-міністра.

Поставлено підписи під програмою участі між ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Турбоатом» щодо постачання обладнання для АЕС України на 5-річний період (2018—2022) на суму близько 100 мільйонів доларів; договором між ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Турбоатом» щодо постачання турбіни К-330-23,5 потужністю 330 МВт для реконструкції блока 6А Слов’янської ТЕС на суму 317 мільйонів гривень; меморандумом про взаєморозуміння між WestinghouseElectric Sweden AB та ПАТ «Турбоатом» про підвищення ефективності роботи обладнання й підвищення потужності діючих енергоблоків АЕС України, обладнаних російськими турбінами та генераторами, на суму 100 мільйонів доларів. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю повідомив, що реалізація цих документів дасть змогу створити понад 15 тисяч нових робочих місць.

Глава уряду прокоментував церемонію словами: «Щойно ми підписали документи на 5,5 мільярда гривень. Це означає, що найближчі роки підприємство буде завантажено роботою, майже 15 тисяч людей отримуватимуть заробітну плату, а в цьому циклі буде задіяно понад 10 підприємств України».

Нарада в Харкові мала назву «Стратегічні напрями розвитку машинобудування України: від регіональних ініціатив до національної промислової політики». Її відкривав глава уряду словами про розвиток промисловості України, зокрема сегмент машинобудування, можливості для забезпечення зростання економіки не менш ніж на 5%. «Ми говоримо про стале зростання економіки. Воно вимагає розвитку власного машинобудування, впровадження інновацій. І ми маємо створювати додаткові можливості, аби такий розвиток був якісним», — сказав Володимир Гройсман.

За його даними, нині Україна має унікальний шанс вийти на світовий ринок з національним продуктом. Окрім того, що зростають показники експорту української продукції до країн-членів ЄС, постійно триває робота над розширенням ринків збуту. «Дуже важливо, щоб наш машинобудівний комплекс був теж одним із лідерів. І тут ми бачимо позитивні тенденції», — додав Прем’єр.

Одним з інструментів досягнення мети глава уряду назвав роботу Комітету промислового розвитку, створеного торік. Учасники наради особливо наголошували, що хибно вважати Україну виключно аграрною державою, хоч агросектор і становить значну частку економіки. Під час плідної дискусії керівники підприємств висловили кілька пропозицій, які могли б стимулювати розвиток суміжних галузей. Серед них чітке визначення промислової товарної номенклатури з урахуванням потреб ринку й наукових розробок, опрацювання можливостей доступного кредитування для промислових підприємств і розумний протекціонізм на внутрішньому ринку.

«Ми говоримо про 5% зростання та приєднання до клубу багатих країн. Маємо розуміти, що 5% ВВП — це 5 мільярдів доларів в економіку і 100 тисяч нових робочих місць щороку», — зазначив заступник голови Комітету промислового розвитку Анатолій Гіршфельд.