Проект із найсучаснішими технологіями й іноземними інвестиціями, розпочатий на Дніпропетровщині, — це біогазовий завод, який перероблятиме залишки відходів міської станції аерації (стічних вод) на електроенергію. Будівництво мають розпочати вже нинішнього серпня у Дніпропетровському районі області на території очисних споруд КП «Дніпроводоканал». Відповідний меморандум днями підписали в Дніпрі Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпровська міськрада, Дніпроводоканал та компанія «БІО Енерджи Дніпро» (дочірня компанія австрійської фірми APSPower Technology GMBH). Вартість проекту — 310 мільйонів гривень. Кошти нададуть австрійські інвестори, вони надійдуть від кредитування в державному Укргазбанку. Біогазова електростанція не тільки створить майже 100 робочих місць, а й сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в регіоні. Адже у великих містах підземна каналізація — один з основних забруднювачів землі й водних джерел. Робота нового підприємства не створюватиме ні шуму, ні запахів. Тож людям, які живуть у цьому районі, воно не заважатиме.Нині мул, що утворюється після очистки відходів стічних вод, зберігають на мулових майданчиках. Їхня площа постійно збільшується. Це негативно впливає на атмосферу, ґрунт, надземні та підземні води.

Проблему очищення стічних вод не розв’язували десятиліттями. Тепер новий завод за допомогою сучасної біогазової установки перероблятиме цей осад. Технології австрійців передбачають, що органічну частину стоків розкладатимуть за допомогою спеціального пристрою — ферментатора. На органічні відходи у безповітряному середовищі діятимуть спеціальні бактерії. Потім виділятиметься біогаз, який спалюватимуть для отримання електричної енергії потужністю не менш як 3 МВт. Ця обробка істотно зменшуватиме обсяги вже знезараженого мулу. Таку технологію широко застосовують у Європі. Там залишки продукту використовують як добрива.

Тож відходи стічних вод не шкодитимуть довкіллю, їх обсяги значно зменшаться. Крім того, електростанція вироблятиме 25,5 МВт енергії на рік. Цього вистачить, щоб забезпечити електроенергією велике промислове підприємство або десять багатоповерхівок. «На Дніпропетровщині втілюємо енергоефективні технології, які дають змогу економити державні кошти і дбати про довкілля. Впроваджувати прогресивні технології допомагають вітчизняні й іноземні інвестори. Черговий такий проект — будівництво біогазової електростанції. Цю австрійську технологію широко застосовують у Європі, першою в Україні її запроваджує Дніпропетровщина. Багато міст заявляли про бажання реалізувати такий проект. Та до фінішу дійшли тільки ми. Дякую міській раді Дніпра. Це лише перший наш спільний проект», — зазначив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.А на своїй сторінці у Фейсбуці він написав більш емоційно: «Ось що виходить, коли нема чвар і всі — і область, і місто — працюють на результат. 320 мільйонів інвестицій і 250 кілометрів від лінії фронту. Просто тому, що нам довіряють. Уся проектна й технічна документація вже готова. Це прямий шлях на сесію міськради і отримання інвестором у суборенду земельної ділянки на водоканалі. Це робочі місця. Це податки в місцевий бюджет. І це ті самі технології, які ми запитуємо у всіх закордонних делегацій, що приїжджають у Дніпропетровську облдержадміністрацію».Юрій Голик повідомив, що це тільки перші інвестиції, заплановані областю на цей рік. Попереду реалізація не менш цікавих проектів з мільярдними інвестиціями: три сучасних хімічних заводи в індустріальному парку, ТЕЦ на твердих побутових відходах.

Дніпровський міський голова Борис Філатов пообіцяв, що біогазову електростанцію побудують протягом 15 місяців. «Це важливо. Проект було реалізовано завдяки нашій плідній співпраці з Дніпропетровською облдержадміністрацією, яка допомогла відвести землю», — сказав він.

Австрійська компанія позитивно відзначила дії керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпровської міської ради. Інвестори назвали їхні пропозиції найбільш конструктивними серед інших претендентів на реалізацію цієї ініціативи.