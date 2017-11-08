Відродження промисловості та розвиток економіки України — ключові пріоритети роботи уряду й головні орієнтири співпраці Кабінету Міністрів з основними профспілковими об’єднаннями країни. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрічав представників найвпливовіших профспілкових організацій та промислових об’єднань у Будинку уряду.
«Нам вдалося побудувати діалог, у якому знаходимо рішення. Перед нами постали безпрецедентні виклики, але нам вдалося стабілізувати ситуацію в економіці, запровадити системні рішення в оплаті праці, пенсійній системі. Ми виходимо на новий бюджетний рік і здійснюватимемо реформи в освітній галузі та охороні здоров’я», — наголосив глава уряду. Головним пріоритетом у своїй роботі Володимир Гройсман вважає розвиток економіки, адже те, що вона продукуватиме, стане інвестицією в якість життя громадян. «Ми маємо знаходити баланс між потребами та можливостями, які є в державі», — додав Прем’єр.
Учасники зустрічі нагадали Володимирові Гройсману, що в державі не розв’язано чимало проблем.
Безробітних стало менше
Найбільше вони вказували на соціальну сферу. Позитивом названо запровадження урядом програм підтримки розвитку промисловості й зміцнення соціальних стандартів, зокрема щодо збільшення зарплат, змін у пенсійній реформі, збереження політики надання комунальних субсидій. Представники найвпливовіших профспілкових організацій та промислових об’єднань вважають прийнятною динаміку виконання генеральної тристоронньої угоди регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016—2017 роки.
Окремо озвучували статистичні дані. Згідно з ними, в Україні з початку року істотно зросла кількість людей, які отримують зарплати, вищі за мінімальну. Торік у грудні питома вага людей, яким було нараховано заробітні плати, менші за 3200 гривень, становила понад 40%. Нині таких лише 20%. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, в абсолютних цифрах понад 2 мільйони осіб отримують підвищену платню. З початку року на 24,3% зросла кількість тих, хто отримує зарплату понад 10 тисяч гривень. Більш ніж на третину в середньому зріс дохід лікарів і працівників освіти й науки. А ось кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2017 року порівняно з вереснем 2016-го скоротилася на 11,3%. «Усе це дало змогу наростити надходження на ЄСВ і на 39,3 мільярда гривень посилити бюджет Пенсійного фонду. А завдяки ухваленим у жовтні рішенням з пенсійної реформи на третину скоротилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсії менші, ніж 2 тисячі гривень, утричі (3,3 раза) зросла кількість пенсіонерів, які отримують пенсії 5—10 тисяч гривень.
Чекати ще десятиріччя
Пріоритетами проекту нової угоди на 2018 рік визначено подальше економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, верховенство права, боротьбу з корупцією, безпеку та оборону. Володимир Гройсман підкреслив, що закладені урядом на наступний рік показники зростання відносно невеликі, але за умови реалізації реформ їх можна буде збільшити.
Одним з інструментів досягнення мети він вважає конструктивний і багатосторонній діалог на рівні міністерств, відомств, органів місцевої влади та профспілкових об’єднань. «Профспілки повинні відігравати роль тиску в питаннях модернізації галузей промисловості, поліпшення умов праці, збільшення можливостей держави щодо забезпечення власними ресурсами, створення стартапів та індустріальних парків, у питаннях розумного лобізму національного виробника передусім із значною доданою вартістю, а також у вирішенні соціальних питань, зокрема питань тарифоутворення на місцях, — вважає Прем’єр. — Ми згодні, що зростання, яке ми закладаємо на рівні 3%, недостатньо. Але навіть ці 3% означає на 400 мільярдів гривень більше виробленої продукції і понад 170 мільярдів гривень зростання фонду заробітної плати. І ми маємо можливості ці показники збільшити вдвічі».
Володимир Гройсман закликав профспілкових лідерів сконцентруватися і презентувати своє бачення промислового розвитку України на 2018 рік. Найбільше його цікавлять видобувні галузі. Часу на все про все — до другого читання проекту закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік». «Чекаю пропозицій за галузями. Якщо є кращі рішення, пропонуйте. Але ходити з простягнутою рукою — це не наша доля. У нас інші можливості. За десятиріччя можемо досягти успіху і бути однією з найрозвиненіших економік світу. 5—7% щорічного зростання ВВП можуть бути реальністю нашого зростання», — резюмував Володимир Гройсман.