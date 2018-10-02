У 330 мільйонів гривень оцінюють експерти будівництво нових очисних споруд у Рівному: старі, зведені 1964 року, відпрацювали свій ресурс. Тож проблема, як кажуть, назріла й перезріла.
Обласне комунальне підприємство «Рівнеоблводоканал» увійшло до програми розвитку муніципальної інфраструктури України з проектом «Комплексна модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення міст Рівненської області», що фінансується Європейським інвестиційним банком та реалізується спільно з Мінрегіонбудом. Цьому передували три етапи серйозного підбору.
Нещодавно на Рівненщині відбулася робоча зустріч із представниками програми.
— Участь у проекті для нас надзвичайно важлива. Адже йдеться про новий етап у розвитку систем водопостачання та водовідведення Рівного та прилеглих селищ і сіл, — каже директор Рівнеоблводоканалу Андрій Карауш. — Головне — будівництво нових очисних потужністю 60 тисяч кубометрів стоків за добу. Передбачено також модернізацію каналізаційно-насосних станцій, будівництво каналізаційної мережі в мікрорайоні Басів Кут, реконструкцію водогонів, зокрема в Рівному та Квасилові.
Підприємство вже провело необхідні в таких випадках і передбачені законодавством громадські слухання, тож усе готово до очікуваного старту. Координатор проекту Ян Вільям Льохр вважає, що збудувати нові очисні «під ключ» за три роки цілком реально. Тож уже незабаром у Рівнеоблводоканал приїдуть експерти, які допоможуть нашим фахівцям підготувати технічну документацію відповідно до вимог банку. Затим відбудеться тендерний відбір підрядника, який також має відповідати вимогам інвестора. І лише тоді буде ввімкнено «зелене світло» у фінансуванні життєво важливого проекту.
— Очисні для міста — як легені для людини. Легені Рівного відпрацювали свій ресурс і потребують заміни. Втім, ані міський, ані обласний бюджети самотужки такого будівництва не осилять. У польських містах і містечках, які мають нові очисні, їх зводять із грантових ресурсів. Тепер таку можливість уперше отримало наше комунальне підприємство. Ми ж готові долучитися, щоб спільно зробити добру, а головне — вкрай необхідну справу для громади. Тоді підприємство й місто та сусідні населені пункти матимуть ефективні очисні, споживачі — якісніші послуги, а довкілля — здорову екосистему, — переконаний голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук. — До речі, на реалізацію енергоефективних проектів у громадах та комунальних закладах соціальної сфери в обласному бюджеті цього року передбачено 15 мільйонів. Переможців конкурсу енергоефективності визначаємо колегіально. Тож на співфінансуванні з місцевих бюджетів уже втілюють майже два десятки проектів, які дадуть змогу істотно заощадити бюджетні кошти.