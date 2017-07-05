Прем’єр планує вивести конкуренцію за державні активи на глобальний рівень та перейти до ринкового ціноутворення

Першої середи липня урядовці говорили на загальновідомі теми. Всі погодилися зі словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо потреби зробити країну успішною. Він, щоправда, вніс корективи, пояснивши, що не все залежить від глави уряду. Саме тому КМУ покладає особливі надії на останній пленарний тиждень сесії Верховної Ради — згідно з календарним графіком, народні депутати мають піти на літні канікули після 14 липня. А на порядку денному ще чимало важливих для розвитку країни питань. Серед таких ухвалення пенсійної реформи як можливість підвищити пенсії для 9 мільйонів літніх громадян з 1 жовтня.

Глава уряду уточнив, що пакет «законопроектів з пріоритетних реформ» підготувала професійна урядова команда. Їй допомагали представники експертного середовища й міжнародні партнери України. Очікують, що така законодавча база позитивно вплине на розвиток держави. Уряд уже готовий покласти на свої плечі повну відповідальність за ці зміни.

Потім глава уряду анонсував поїздку урядової делегації до Великої Британії. 5 липня в Лондоні Володимир Гройсман має зустрітися з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у межах міжнародної конференції на підтримку України. Ця робоча поїздка ділитиметься на дві частини. Спершу — зустрічі з політиками Великої Британії, потім — переговори з представниками ділових кіл.

Українська сторона особливо розраховує на підтримку міжнародних партнерів, тож ітиметься про ефективну й швидку реалізацію реформ. «Ці зміни в інтересах українських громадян і в інтересах економічно сильної України. Тому думаю, що в нас будуть хороші новини з Лондона», — вважає глава уряду.

Готуймося до частот 4G!

Перше затверджене рішенням КМУ стосувалося умов конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 і 1800 МГц для впровадження в країні зв’язку четвертого покоління 4G із початковою вартістю 6,3 мільярда гривень. «Ми ухвалили рішення про прозорий конкурентний продаж частот 4G», — прокоментував ухвалене рішення Прем’єр.

Відповідну постанову представляв голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський. Він пояснив, що два тендери може бути проведено вже до кінця року. Нововведення враховує вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій та вартість ліцензій. Усе заради того, щоб продаж частот був конкурентним, чесним і відкритим. У цьому розрізі Володимир Гройсман заявив: «Було багато спроб якось цю ситуацію контролювати. Я говорив це не раз і підтверджую, що уряд проти будь-якої кулуарщини і не підтримуватиме жодних тіньових схем».

Це рішення отримало експертизу Інноваційної ради при Кабінеті Міністрів, його розглядав профільний парламентський комітет. Надані висновки засвідчили, що пропозиції з продажу ліцензій 4G відповідають вимогам прозорості. Незабаром НКРЗІ інформуватиме уряд про стан підготовки тендерів з продажу ліцензій. Головне завдання цього відомства — забезпечити публічність і прозорість процесу.

Того самого дня КМУ схвалив і спрямував на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування відповідальності бізнесу, який не подав вчасно необхідну звітність через кібератаки. Із цього приводу висловився міністр фінансів Олександр Данилюк: «Ми даємо змогу подати звітність до 15 липня, і це усуне всі проблеми».

Наступне рішення уряду присвячене проведенню конкурсу з добору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Медичне сортування стане нормою

Окремо схвалювали законопроект «Про приватизацію державного майна». Він має вивести конкуренцію за державні активи на глобальний рівень і перейти до ринкового ціноутворення на об’єкти в державній власності, зокрема відійти від інституту оцінки та визначити ціну об’єкта виключно платоспроможним попитом. Проект закону встановлює принципово новий підхід до розподілу на об’єкти великої й малої приватизації. Об’єкти великої приватизації продаватимуть із залученням інвестиційного радника, малої — зможуть реалізувати за допомогою відкритих аукціонів онлайн.

Уряд підтримав пропозицію Мінекономрозвитку щодо поводження з державними підприємствами, які підпорядковані центральним органам влади. Документ із назвою «тріаж» (від англ. Triage — медичне сортування) визначає, які державні підприємства в довгостроковому періоді мають залишитись у державній власності, їх можуть передати в концесію, приватизувати або ліквідувати.

У державній власності залишиться 15 особливо важливих підприємств, 363 об’єкти держвласності, які забезпечують виконання державою функцій. На продаж буде виставлено 893 держактиви. Усе це прописано в документі «Стратегічне бачення управління державними підприємствами».

Також було створено раду з міжнародної торгівлі. Вона має стати єдиною платформою для координації дій з розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Ухвалили й постанову «Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження» й рішення щодо врегулювання питання стягування з підприємств штрафів за несвоєчасну подачу звітності через масштабну хакерську атаку на корпоративні й державні мережі.