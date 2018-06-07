Всесвітньо відома компанія «Еколаб» пропонує комплексні та нестандартні підходи в питаннях професійної гігієни, водних та енергетичних технологій і послуг

У професійному бізнесі в галузі гігієни з 1999 року активну участь бере ТОВ «Еколаб ТзОВ». Місія компанії — зробити життя чистішим, безпечнішим, здоровішим (Cleaner. Safer. Healthier) усюди, де це важливо (Everywhere It Matters.™).

Їхні клієнти, стверджують у товаристві, — підприємства харчової промисловості, HoReCa (готелі і ресторани), професійні пральні й хімчистки, клінінгові компанії, медичні, громадські заклади (зокрема торговельні і транспортні компанії), нафтогазова, енергетична, видобувна та металургійна промисловість, фармацевтична й косметична галузі. ТОВ «Еколаб ТзОВ» допомагає їм дбати про чистоту та безпеку, ефективне використання водних ресурсів та енергії. Воно пропонує не лише товар, а й технології, індивідуальні програми, консультації, тренінги, сервіс.

90 років на світовому ринку

За понад 90 років існування компанія, штаб-квартира якої у США, а європейський менеджмент — у Швейцарії, стала світовим лідером у своїй галузі і впевнено веде бізнес у 171 країні.

Щоб пропонувати найкращі можливі рішення, «Еколаб» постійно інвестує в науково-дослідницькі розробки, що проводять у 19 глобальних центрах, де над інноваціями працюють 1300 штатних науковців.

Український підрозділ компанії забезпечує вітчизняний ринок сучасними технологіями професійної гігієни, енерго- та водозбереження. Конкуренти тут, звичайно ж, є, але ТОВ «Еколаб ТзОВ» відрізняється від них комплексним підходом, стабільною якістю та постійним супроводом партнерів.

Світова статистика констатує понад мільярд харчових отруєнь щороку і як наслідок — два мільйони летальних випадків. Серед основних причин — прострочений термін придатності харчових продуктів, недосвідченість персоналу в питаннях гігієни, а також недоліки у процедурі миття під час виробництва харчових продуктів у закладах громадського харчування й удома.

— До прикладу, підприємства харчової промисловості, — розповідає генеральний директор ТОВ «Еколаб ТзОВ» Анатолій Кіндибалюк. — Упроваджуючи ефективні технології гігієни, ми пропонуємо скрізь, де це можливо, через автоматизацію процесів миття та дезінфекції мінімізувати так званий людський чинник. Ми також допомагаємо виробникам оптимізувати програми миття і дезінфекції, щоб мінімізувати витрати часу, води та енергії. Для цього в нашому арсеналі є найрізноманітніше дозувальне обладнання, пристрої для вимірювання концентрації хімічних засобів, спеціальні піноутворювальні установки — від маленьких до автоматизованих систем. Є можливості для дистанційного моніторингу використання засобів. Крім монтажу обладнання та запуску технологій, проводимо регулярне навчання обслуговуючого персоналу, забезпечуємо сервісною підтримкою.

Медична ніша

До речі, люди, яким доводилося доглядати важких і довгий час нерухомо лежачих хворих, знають, як ті страждають від пролежнів. Лікування змертвілих м’яких тканин на тілі у таких пацієнтів тривале і потребує не лише професіоналізму й терпіння від доглядача, а й належного стану ліжка, на якому перебуває пацієнт. Це ліжко має бути чистим, без складок і нерівностей. «Еколаб» розробила спеціальне захисне протипролежневе покриття еколастик, з якого шиють наматрацники-чохли і наволочки. Матеріал гладенький і приємний на дотик, дихає, але не пропускає рідин, бактерій, вірусів. Так пацієнти убезпечуються від повторного зараження, зумовленого мікроорганізмами, які передаються через постіль, відчутно полегшується праця медичного персоналу, і все це — за доступною ціною.

— Щонайменше 30% внутрішніх лікарняних інфекцій можна запобігти за допомогою гігієни та програм контролю, які ми пропонуємо, — переконаний керівник ТОВ «Еколаб ТзОВ». — До них належать засоби для дезінфекції поверхонь та інструментів, засоби захисту шкіри рук персоналу, засоби для прання, відбілювання та хіміко-термічної обробки лікарняної білизни.

У всьому світі впровадження комплексних систем гігієни в готелях, ресторанах та інших громадських закладах — передумова надання високоякісних послуг. Cпівробітників компанії сертифіковували внутрішні аудитори за системою HACCP, які впроваджують її стандарти. Це дає змогу повністю задовольнити очікування і потреби гостей щодо чистоти.

З огляду на складну економічну ситуацію в країні партнерам компанії доводиться максимально знижувати витрати для утримання своїх позицій на ринку. У ТОВ «Еколаб ТзОВ» звертають увагу на те, щоб використання найдешевшої хімічної продукції було виправдане лише на перший погляд. Після глибшого аналізу реальна вигода була не в ціні за одиницю придбаного засобу, а в загальному обсязі витрат на одиницю випущеної продукції (випраної білизни тощо), а також у збереженні виробничого обладнання у довгостроковій перспективі, стабільності виробничого процесу тощо.

Оскільки професійні засоби висококонцентровані й мають додаткові переваги, в підсумку це неодмінно дає потрібну економію коштів. По суті, сама назва компанії походить від словосполучення Economics Laboratory, що українською означає економічна лабораторія (на «Еколаб» назва змінилася 1986-го).

На власних потужностях

Ефективні мийні та дезінфікувальні засоби і спеціальне дозувальне обладнання компанія «Еколаб» виготовляє на власних потужностях. Якість відповідає найвищим міжнародним вимогам. Продукцію, що реалізують в Україні, виготовляють переважно у Словенії, Польщі, Бельгії, Франції та Німеччині, а обладнання — на заводах Німеччини й Данії.

Компанію як партнера часто обирають ті підприємства, що мають експортну складову і пропонують свою продукцію на міжнародні ринки. Необхідність відповідати міжнародним стандартам якості потребує змін у підходах до питань гігієни й енергозбереження. Тож «Еколаб» корисна для тих, хто дбає про довгострокову конкурентоспроможність, стабільне зростання і зміцнення свого позитивного іміджу.

Чистота без шкоди довкіллю

— Говорячи про мийні засоби, звичайно ж, ми торкнулися питання захисту довкілля. «Еколаб», — запевняє Анатолій Кіндибалюк, — приділяє велику увагу збереженню навколишнього середовища. Великий виклик — дотримання балансу між захистом життя людини від впливу шкідливих мікроорганізмів і збереженням цих мікроорганізмів як частини екосистеми.

Наш продукт проходить ретельні дослідження у власних лабораторіях відділу досліджень та розробок і в незалежних спеціалізованих. І лише після цього потрапляє в серійне виробництво. Постійно розширюється асортимент безфосфатних засобів і тих, що підлягають повному біорозпаду.

Рік у рік на нашій планеті дедалі гострішим стає питання водокористування. Підрозділ компанії Nalco Water робить вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми, розробляючи рішення для очищення води та оптимізації промислових процесів водопідготовки.

Місія компанії

Лауреат Нобелівської премії Елі Візель якось сказав, що, подарувавши світу життя, ви повинні захищати його, змінюючи цей світ. «Еколаб» сприяє цьому, а ще захищає людське здоров’я та добробут. Починаючи зі склянки молока на столі до сніданку, в офісі під час роботи, на борту літака і до постільної білизни в готельному номері. У цьому полягає благородна місія компанії.