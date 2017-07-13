Під час робочої поїздки на Сумщину Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті заводу ТОВ «Гуала пак Україна», збудованого італійським інвестором. Голова ради директорів компанії «ГУАЛА ПАК» Мікеле Гуала ознайомив Президента з виробничими потужностями підприємства й зразками продукції. Петро Порошенко та Мікеле Гуала здійснили запуск нової лінії виробництва.

За словами Президента, за останні три роки в Україні відкрилися 60 нових заводів. «Це є яскравим свідченням довіри з боку наших партнерів, і це не просто довіра на словах — вони голосують за майбутнє України гривнею, євро, доларом, фунтом. Бо вони впевнені, що такий народ не перемогти. Дякую за цю віру й за ці інвестиції», — наголосив він. І зауважив, що на сьогодні реформаторські зусилля, які розпочато в 2014 році, стали нарешті приносити перші плоди: митні надходження наразі перевиконуються, а переважна кількість виробленої продукції йтиме за кордон. «А це демонструє якість, конкурентоздатність української продукції, надсучасні технології», — переконаний Президент.

Він також зазначив, що разом з інвестором відкрито нову лінію виробництва і вже навіть випущено першу продукцію, яка називається «Чудо». «Ця продукція для українських дітей — високоякісна, надсучасна, корисна, і це символ того, що наша співпраця є надзвичайно ефективною», — переконаний Президент.

Італійський інвестор, який прийшов на український ринок, має змогу будувати виробництва у будь-якій країні світу — Євросоюзі, на Далекому Сході, в Китаї, Латинській Америці. Але «ухвалив рішення, що найкраще місце для будівництва цього виробництва — Україна». Президент наголосив, що власники мають позитивний досвід співпраці з партнерами в Сумах, високу якість продукції, конкурентну собівартість і сприятливий інвестиційний клімат з часу відкриття першого підприємства у 2014 році. «І тому було вирішено розпочати будівництво другої черги, і, як мене запевнили, на цьому зупинятись не збираються», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

Він окремо подякував керівництву підприємства за високий рівень соціальної відповідальності, звернувши особливу увагу на підтримку, яку воно надає ЗСУ, а також лікарням і доброчинним проектам на підтримку дітей та українських воїнів.

Нашій стороні було приємно почути від західних інвесторів, що вони не мають проблем з компенсацією ПДВ при експорті, натомість мають повну підтримку української влади й вирішили надалі підтримувати виробничі потужності. «Тому хочу закликати наших інших іноземних партнерів активніше інвестувати в Україну», — сказав Петро Порошенко. Він також повідомив, що найближчими днями планує відвідати Тернопіль і Львів, побувати на Закарпатті, де також відкриватимуться нові виробництва.

Всі ці події відбуваються «в умовах війни і агресії проти України». «Але це не заважає вірити в її майбутнє, ефективність українських реформ, які ми рішуче продовжуватимемо», — запевнив глава держави.

Компанію «ГУАЛА ПАК» засновано 6 лютого 2014 року італійською компанією GUALA PACK S.p.A. та спільним українсько-польським підприємством АТ «ТЕХНОЛОГІЯ». ТОВ «Гуала пак Україна» є частиною групи компаній GualaPackGroup, які спеціалізуються на виготовленні упаковки для фармацевтичної, косметичної, харчової промисловості, обладнання для пакування дитячого харчування. У жовтні 2016 року Рада директорів підприємства ухвалила рішення про будівництво нового підприємства загальною площею 13,7 тисячі квадратних метрів. У його будівництво та сучасне обладнання інвестовано понад 16,8 мільйона євро приватних інвестицій. На новому підприємстві буде створено близько 300 робочих місць. Наразі там працює 205 осіб. Середня заробітна палата на заводі становить близько 12 тисяч гривень.

Перебуваючи у Сумах, Петро Порошенко також взяв участь у церемонії відкриття пам’ятного знака «Козацький хрест борцям за волю» поблизу Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ КП. Під час виступу на церемонії відкриття Президент розповів, що доручив уряду й парламенту проаналізувати можливість створення Міністерства у справі ветеранів. Як повідомляє УНІАН, за 2,5 року в АТО взяли участь 300 тисяч українських воїнів, і саме на їхньому прикладі мають виховувати майбутні покоління захисників Вітчизни. «Ми втілюватимемо цей досвід у життя, щоб найбільш гідні українські воїни, ветерани відчули справжнє ставлення до них українського народу та Української держави», — наголосив Президент.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»