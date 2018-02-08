Кооператив «Пролісок» у селі Чемериському Звенигородського району заснували понад 8 років тому. Спочатку хотіли, щоб він допомагав селянам у збереженні якості і продажу молока, адже у домогосподарствах тоді було ще достатньо великої рогатої худоби. Головою кооперативу громада обрала Ольгу Костенко, яка мала великий досвід роботи у сільському господарстві, тривалий час працювала головним бухгалтером у місцевому колгоспі. Члени кооперативу одразу взялися за переробку і продаж молока, адже планували взяти участь у державній програмі з підтримки обслуговуючих кооперативів і хотіли отримати устаткування для охолодження молока. Але тоді їм не пощастило: ідея з різних причин не знайшла схвалення й підтримки новоствореного кооперативу. Тож ініціатива нібито згасла, так і не розгорівшись.

Шансу не втратили

Оскільки можливостей вигідно реалізовувати молоко не було, селяни почали один за одним продавати корів. Кооператив, який, було, вселив надію на краще життя, виявився не спроможним її реалізувати. Він існував тільки на папері.

Але не така Ольга Костенко, щоб здаватися після першої невдачі. Вона шукала інші можливості підтримати залишки надії в односельців. Коли Звенигородський район став партнером проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в межах програми з економічного розвитку сільських територій, громада с. Чемериське стала однією з перших, які подали заявки на участь у ньому, але її дібрали лише для резерву. Попри це активісти подали заявку на участь у конкурсі «Малі гранти», який проводило міністерство закордонних справ Польщі. Кооператив виграв грант обсягом 11 100 євро (117 327 гривень) і на ці кошти придбав трактор МТЗ-82 для обслуговування селян. А вони все ще чекали на свій шанс долучитися до проекту. І він таки випав. Коли одна з громад відмовилася від участі у проекті, «Пролісок» нарешті здобув таку можливість.

— Ми проводили консультації, зустрічі, брали участь у навчанні, організовували опитування, заповнювали анкети, — згадує Ольга Костенко. — Щоб дати друге дихання обслуговуючому кооперативу, необхідно було внести зміни до статуту і зареєструвати його відповідно до нових вимог законодавства для отримання неприбуткового статусу. Члени кооперативу ухвалили рішення, що його діяльність буде спрямовано на допомогу бідним сільським сім’ям. 54 домогосподарства з низьким рівнем доходу (зі 119) долучилися до кооперативу. Потім визначили види економічної діяльності, які були б корисними для всіх. Більшість селян пов’язували свої сподівання на краще з вирощуванням і продажем фруктів та овочів, розведенням і продажем риби, обробітком землі, вирощуванням і продажем худоби та птиці.

«Пролісок» тепер уже мав бізнес-план, створив робочу групу з упровадження мікропроектів. Спочатку члени кооперативу вирішили розв’язати проблему продажу продукції та організувати обробіток ділянок. За підтримки згаданого проекту вони придбали автомобіль, обладнаний холодильним агрегатом. Це дало змогу безпечно зберігати молоко і продавати його на ринках. Крім того, селяни змогли продати свої перші 470 кілограмів полуниці за ціною вдвічі вищою, ніж досі була у посередників. Після цього члени громади ухвалили рішення придбати борону, плуг та інше знаряддя. Завдяки цьому на послуги з оранки земельних ділянок загальною площею 27 гектарів витрачено тільки 2700 гривень.

Сільська, районна та обласна ради, районна і обласна адміністрації також надали підтримку кооперативу, переказавши на його рахунок 44 тисячі гривень як власний внесок. Вони схвалили підтримку, надану проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» створенню в с. Чемериське технічного інформаційного центру, завдання якого — проведення освітніх заходів для забезпечення добробуту селян. Сільська рада надала приміщення і меблі центру, а члени кооперативу зробили там ремонт. Десяткам селян центр надає консультації з вирощування фруктів і винограду, полуниці, малини, аґрусу, а також зернових культур, виробництва м’яса тощо.

Нині обслуговуючий сільськогосподарський кооператив, у складі якого 54 особи, успішно функціонує. Торік «Пролісок» допоміг селянам в оранці наділів, весняній культивації присадибних ділянок на значних площах, організував полив плодоягідних культур на площі 70 гектарів , обробіток плодоягідних культур від шкідників за допомогою мотоблока. Збирання вирощеного врожаю, транспортні послуги, ветеринарне обслуговування, реалізація сільськогосподарської продукції — у всіх щоденних сільських турботах кооператив знаходить своє місце. Надає й багато інших послуг селянам, за що вони дуже вдячні.

104 — це тільки початок

Так само успішно працює сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Молочний світ» у м. Звенигородка. Тут приймають від населення та охолоджують молоко. Для цього придбали ємність на 8 тисяч літрів. Торік заготовили та реалізували майже 900 тонн молока, надали послуг населенню на суму 800 тисяч гривень. Продуктивно працюють обслуговуючі агрокооперативи у Неморожі, Багачівці та інших населених пунктах району.

Як розповів перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на Черкащині зростає. На сьогодні таких в області понад сотня. Розвитку кооперативного руху сприяє обласна програма підтримки сільськогосподарських кооперативів на період до 2020 року, в межах якої втілено проект Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Зокрема створено Регіональний навчально-практичний центр розвитку кооперативів. Проект тривав майже 3 роки. У підсумку вдалося створити понад півсотні кооперативів різних напрямів.

— Збільшення кількості кооперативів сприяє підвищенню зайнятості на селі, — стверджує Віталій Володимирович. — Є відчутні результати. Реалізація проекту дала нам змогу створити понад 200 нових робочих місць. У подальшому плануємо залучити щонайменше 1000. Так даємо поштовх, можливості для перспективного розвитку.

Відповідно до програми, на реалізацію проекту за три роки спрямували 14,1 мільйона гривень, з яких 10,9 мільйона — кошти ЄС, 3,2 — з обласного бюджету.

Схвалена торік Кабінетом Міністрів концепція розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки знаходить практичне втілення на Черкащині. Загалом нині в області вже функціонує 104 сільськогосподарських кооперативи. На умовах згаданого вище проекту — 52, із них 7 — із сушіння фруктів, 3 — із вирощування ягід, 41 — з розведення кролів та один з розведення кіз та переробки молока. Їм надали відчутну матеріально-технічну допомогу, зокрема передано в безоплатне користування 310 міні-ферм для кролів, 804 кролі маточного поголів’я, 20 сушильних побутових електрошаф, 9 тисяч саджанців ягідних культур.

Селяни переконуються: розвиток кооперативного руху може стати ефективним механізмом згуртування, дасть змогу розв’язати багато соціально-економічних проблем на селі.

Звичайно, ще зроблено далеко не все для розвитку кооперації. Селяни звертають увагу на необхідність удосконалення законодавчої бази і державної підтримки. Ще дається взнаки недовіра до всіляких об’єднавчих та інших радикальних ідей. Однак приклад успішних агрокооперативів, подібних до «Проліска», таки змушує багатьох наслідувати його.

А ТИМ ЧАСОМ

Контроль за обігом земель налагодить обласний штаб

ПІСЛЯ ВИСТУПУ. В «УК» 26 січня 2018 року опубліковано кореспонденцію із заголовком «Зі скаргами не звертався…», у якій ішлося про безлад, непоінформованість та непорозуміння з оформленням земельних наділів зокрема і в Маньківському районі на Черкащині. Усе це викликає справедливі нарікання селян. Під час наради з питань контролю за обігом сільськогосподарських земель, що відбулася в Черкаській облдержадміністрації, її голова Юрій Ткаченко звернувся до правоохоронців з проханням з’ясувати всі обставини земельного конфлікту та вжити відповідних заходів.

Як наголосив керівник, він неодноразово звертався на центральний рівень з ініціативою повернути органам місцевого самоврядування право розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів. Тоді буде з кого спитати, знизяться корупційні ризики. Нині у Верховній Раді вже зареєстровано президентський законопроект, що передбачає передання земель запасу та резерву в розпорядження об’єднаних територіальних громад для ухвалення рішень про проведення аукціонів. Він дасть змогу зменшити корупцію в земельній галузі. А випадок у Маньківському районі потребує ретельного вивчення та реакції правоохоронців, щоб унеможливити повторення.

Юрій Ткаченко запропонував створити штаб із контролю за обігом сільськогосподарських земель державної власності. Він потрібен для швидкого реагування у разі можливого порушення прав громадян, фізичних чи юридичних осіб. Штаб, який очолить перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, як пояснив обласний керманич, напрацює механізм контролю та реагування, а також скоординує роботу на рівні районів. До його складу ввійдуть представники компетентних органів, профільної комісії обласної ради, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів області тощо. Тобто штаб стане тим майданчиком, де врегульовуватимуть подібні конфлікти.