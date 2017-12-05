ІІ Всеукраїнський форум об’єднаних громад відбувався під гаслом «Ініціативи, що змінюють життя». Цей захід повинен був згуртувати місцеве самоврядування громад, бізнес-спільноту, урядові структури, дипломатичні представництва. Тож найбільше уваги в столичному Mercure Kyiv Congress приділили проектам міжнародної технічної допомоги, місцевому економічному розвитку, залученню інвестицій, розбудові малого та середнього бізнесу. Окремо головам об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та експертній спільноті презентувався перший в Україні мобільний ЦНАП.

Президент Петро Порошенко дякував уряду та Прем’єр-міністру за підтримку його ініціативи підвищити мінімальну заробітну плату до 4100 гривень і врахувати відповідні пропозиції у проекті закону «Про Державний бюджет на 2018 рік». Нагадав він і про свою зустріч з представниками ділових кіл, коли підприємці порушили питання дефіциту робочих кадрів. «Цей дефіцит означає, що в Україні почала зростати вартість робочої сили не лише в державному секторі, а й у цілому в економіці, — поділився думками глава держави. — Той, хто хоче, щоб кваліфікована робоча сила працювала на підприємстві, має думати, як наближати рівень заробітних плат до рівня сусідніх країн, зокрема країн ЄС. Якщо там пропонують українцям зараз по 400, 500, 600 євро, ми маємо також здійснювати кроки, щоб наближати заробітну плату».

ОТГ матимуть право на землю

Процес добровільного об’єднання територіальних громад, на думку Президента, успішний, бо зиск від децентралізації мають і великі міста, і обласні центри. «Майже три тисячі сільських і селищних рад уже утворили 665 ОТГ. Вони автоматично отримують у своє розпорядження 60% від податку на доходи фізичних осіб. Це веде до дворазового, а в окремих випадках і шестиразового зростання власних надходжень, збільшення повноважень і можливостей, власних прав, а отже — і власної відповідальності», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Окрім цього, глава держави сподівається, що парламентарії підтримають цього тижня проект державного кошторису. Саме його норми передбачають збільшення чинної дохідної бази місцевих бюджетів — з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів планується зараховувати 5% рентної плати за користування надрами. На наступний рік заплановано й субвенцію на формування інфраструктури ОТГ у майже 2 мільярди гривень. Загалом, державна підтримка проектів місцевого самоврядування становитиме наступного року 18,5 мільярда гривень.

Не менше Президент переконаний у тому, що влада на місцях і в ОТГ повинна мати право розпоряджатися державними земельними ділянками. Деконцентрацію земельних відносин він назвав складовою частиною децентралізації. «Завершується робота над законопроектом, згідно з яким ОТГ мають негайно отримати право розпорядження державною землею», — сказав він, додавши, що Державна служба з питань геодезії, картографії і кадастру не повинна і розпоряджатися землею, і виконувати контроль за її використанням. «Було б дуже добре, якби ми до виконавчих комітетів місцевих рад передали повноваження щодо державної реєстрації. Це 100% прибере земельне рейдерство, диспути, тітушок на селах і конфлікт щодо того, кому належить врожай. ОТГ мають погоджувати документацію із землеустрою, а контроль за використанням цього, безумовно, може залишатися і в центральній раді», — сказав Петро Порошенко.

Потребує врегулювання і питання так званої сірої оренди землі. Нині це стосується 12 мільйонів гектарів — близько 30% всіх земельних ресурсів. «Громада повинна мати можливість контролювати податок на землю. Отже, ми маємо створити умови, коли власнику землі буде вигідніше офіційно передавати землю в оренду або самостійно на ній працювати і сплачувати необтяжливі податки, ніж іти в сіру зону. Це має бути просто неможливо. В цьому мають бути зацікавлені місцеві громади», — резюмував глава держави. Ефективне використання і розпорядження земельними ресурсами залежить від повноцінної системи обліку та реєстрації землі.

ЦНАП на колесах їздитиме селами

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував у межах реформи децентралізації ліквідувати практику дублювання функцій місцевих рад і адміністрацій, оновивши нормативну базу з питань адміністративно-територіального устрою України спеціальним законом. «Там, де в межах одного району створені одна—дві—три й більше об’єднаних громад, там має бути повсюдне, повноцінне самоврядування на базі ОТГ», — наголосив він і додав, що керівники на місцях, яких обирають люди, краще за будь-кого розуміють проблеми територій та шляхи їх розв’язання.

Наразі в Україні створено 665 ОТГ, у яких станом на жовтень поточного року живе 5,7 мільйона українців. В 366 ОТГ проведено місцеві вибори. З початку року їхні доходи зросли на 85% — до 7,5 мільярда гривень.

Глава уряду запропонував учасникам децентралізаційних змін поставити підписи під меморандумом, який би став планом подальших дій у межах започаткованої 2014 року реформи. Слова Володимира Гройсмана цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Маємо будувати стійку стратегію розвитку держави на основі сильного місцевого самоврядування, центром якого є громадянин і його потреби. На часі — повне включення до порядку денного реформ у державі, в економічне життя країни та економічне зростання».

Роботу першого в Україні мобільного ЦНАПу презентував віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Це спеціальне авто, повністю облаштоване місцями для двох адміністраторів і трьох відвідувачів. Воно надає 80 послуг у форматі «єдиного вікна» безпосередньо в селищах і селах. Передбачена можливість встановлення паспортного обладнання, працює термінал для розрахунків платіжною карткою. Плата за надані послуги надходитиме до бюджету громади. «ЦНАП на колесах» включає в себе й модель «виїзного адміністратора», коли вони надають послуги громадянам вдома.

Урядовець вважає реформу з децентралізації розвитком людського потенціалу, а центри надання адміністративних послуг — обличчям влади у громадах. «Розбудова системи ЦНАП слугує маркером успішності реформи», — означив позицію віце-прем’єр. Він наголосив, що вже впроваджується маршрутна карта зі створення розгалуженої мережі ЦНАП по всій Україні з відповідною доступністю в часі. Це — спільний з міжнародними партнерами трирічний план.

Зокрема програма «U-LEAD з Європою» разом з громадою вперше реалізувала модель організації надання адмінпослуг у форматі «мобільного офісу». Тепер працівники ЦНАП регулярно відвідуватимуть жителів віддалених населених пунктів. Як повідомляє прес-служба віце-прем’єра, в межах поліпшення якості місцевих послуг програми «U-LEAD з Європою» в ОТГ заплановано відкриття 26 ЦНАПів.