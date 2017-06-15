Цього року виповнюється чверть століття з дня заснування запорізького підприємства «Тріада-Зварювання», одного з лідерів з інтеграції роботизованих зварювальних комплексів у виробництво, яке представляє в Україні компанію YASKAWA MOTOMAN (Японія).

У виробництві роботизованих технологічних комплексів запорізька «Тріада», крім власного, використовує обладнання передових світових виробників з Австрії, Німеччини, Туреччини. Продукція «Тріади» конкурентоспроможна, має попит в Україні. Детальніше з нею й колективом, що її виготовляє, знайомить «УК» його директор Кирило Красносельський.

— Запорізька «Тріада» — інжинірингова компанія, яка займається технологією та роботизацією зварювальних процесів, — розповідає Кирило Віталійович. — Відрізняє нас від інших глибока увага до технологічних процесів. Виконуємо замовлення під ключ — від розроблення техпроцесу, проектування роботизованого комплексу до комплектування, постачання, монтажу й запуску на потужностях підприємства-замовника. Маємо власну технологічну базу, де проводимо тестові операції. На виробничій базі виготовляємо зварювальні системи, кондуктори, оснащення, інше обладнання з роботизації зварювальних процесів. Маємо власне виробництво захисних систем зварювальників.

Кирило Красносельський розповів, що його фахівці — системні інтегратори, які використовують найвищі досягнення світової промисловості. Вони проходять стажування на провідних підприємствах, роболабораторіях Європи, працюючи з YASKAWA MOTOMAN, яка виготовляє кожного третього зварювального робота у світі. Ще один партнер, з яким запоріжці працюють уже 20 років, — австрійський FRONIUS, що входить до п’ятірки світових лідерів з виробництва зварювального обладнання.

Та здебільшого фахівці «Тріади» проектують і виготовляють власну конструкторську документацію. Це одна з небагатьох компаній в Україні, що пропонує повний комплекс послуг роботизації зварювального процесу. При цьому майже 80% фахівців підприємства — випускники вишів у галузі зварювання. Це технологи, інженери, вони займаються саме тим, що добре знають.

— У нас є зварювальний комплекс,— каже Кирило Красносельський. — Під час кризи використовували власний роботизований комплекс YASKAWA MOTOMAN для аутсорсингу — виготовляти всілякі деталі для підприємств-партнерів. Невдовзі з’явилися постійні партнери. Так, компанія «Рол-Гард» виготовляла ворота, ролети для внутрішнього ринку України. При цьому була проблема якості зварювання. Ми запропонували проводити зварювання на нашому роботі. Спробували. Експеримент завершився тим, що компанія повністю прибрала в себе зварювальне виробництво. Якщо раніше зварювальник виготовляв за зміну до 300 деталей сумнівної якості, то робот збільшив кількість учетверо за ідеальної якості (0% браку). Це дало змогу цій компанії вийти на ринок країн Балтії, Чехії. Тепер освоюють арабський ринок, а також ринки Німеччини й Австрії, значно збільшивши власне виробництво за рахунок застосування нашого роботизованого комплексу.

На 25-й Міжнародній спеціалізованій виставці промислових рішень «Машинобудування. Металургія-2017» запорізька «Тріада» представила на огляд свій зварювальний роботизований комплекс, захисні системи зварювальника власного виробництва WELD ZAKHYST.

Підприємство орієнтується на європейський ринок. Його фахівці проходять навчання і перекваліфікацію за кордоном, а в Україні працюють лише згідно з євростандартами.

До речі, запоріжці перші в світі, єдині в Україні отримали сертифікат якості CFD австрійської компанії FRONIUS. Крім підвищення іміджу це не дає їм змоги розслаблятися, бо відповідні аудити проводять щотри роки. А розвиток інтеграції з роботизації промислових виробництв не стоїть на місці — роботами, роботизованими комплексами можна керувати на відстані з телефону чи комп’ютера. Цей сертифікат надає право «Тріаді» постачати такі системи і в подальшому їх обслуговувати.

— Працюємо тільки за світовими стандартами, — підбив підсумки Кирило Красносельський. — Більшість наших фахівців (усього на підприємстві 30 осіб) — випускники кафедри зварювання ЗНТУ. Тому тісно працюємо з університетом. Проводимо для студентів семінари і лекції на нашій технічній базі. У професійних середніх навчальних закладах читаємо лекції з демонстрацією зварювальних новинок на нашій базі. Подібного вони ніде не побачать.