Ремонту центральної магістралі Черкас бульвару Шевченка недавно виповнився рік. Городяни з розумінням поставилися до незручностей і перешкод, які виникають під час заміни дорожнього полотна, ремонту тротуарів та інших робіт для впорядкування вулиці. Однак з настанням осені багато хто вже з побоюванням поглядає в бік ремонтників, зважуючи, чи довго ще терпіти. Адже всьому є межа. І розбитим у ямах і проваллях машинам теж не позаздриш: вони аж стогнуть, минаючи так і не дороблені відрізки шляху. Які ж підприємства так розтягнули для черкащан величезне задоволення цілий рік їздити центральною вулицею, то шугаючи в ями, то підстрибуючи на горбах, створених ремонтниками?

ПП «Дорбуд», ТОВ «Главшляхбуд» та ПП «Укрєвробуд 2013», які взяли участь у торгах рік тому, допомогли міському бюджетові заощадити на дорожніх роботах понад 500 тисяч гривень. Усього ж видатки департаменту архітектури та містобудування міськради, за повідомленням заступника директора Вікторії Панченко, з урахуванням фінансування ремонту бульвару протягом двох попередніх років становили 23,5 мільйона гривень. Отож грошей, як жартують черкащани, в асфальт закатали вже чимало. Але кінця-краю тому ремонтові поки що не видно.

З великими перебоями ремонтують дорожники й шлях місцевого значення, що пролягає від ПАТ «Азот» до села Вергуни. Нині роботи й зовсім зупинилися. «Кажуть, грошей не вистачає», — обурюється Вергунівський сільський голова Тарас Горбенко. Але йому в це не віриться.

Загальна протяжність автошляху, де потрібно було провести ямковий ремонт, усього 6 кілометрів. Роботи виконували працівники філії «Черкаський райавтодор». Кошти на них у сумі 100 тисяч гривень спрямовувала Служба автомобільних доріг Черкаської області.

— Та тих грошей вистачило тільки на два дні роботи, — роз’яснив Олександр Рябко, директор філії «Черкаський райавтодор», яка й займалася ремонтом. — Так само, як на ремонт дороги в село Мошни завезли сьогодні дві машини асфальту на 50 тисяч гривень. Однак вони там проблеми не розв’яжуть, оскільки обсяги робіт значно більші.

Зауважимо, що кошти на ремонт автошляхів загального користування на умовах співфінансування переказали з місцевих бюджетів територіальні громади. Який же результат?

Як розповідають у Вергунівській сільській раді, селяни вже рік чекають ремонту дороги між Вергунами і Нечаївкою, на яку спрямували майже 250 тисяч гривень за угодою зі СТОВ «Колос». Гроші філія «Черкаський райавтодор» отримала ще торік у жовтні, а з роботами не поспішає. Ще півмільйона гривень на умовах співфінансування ремонту доріг місцевого значення з районного бюджету та бюджету Дубіївської сільської ради отримала Служба автомобільних доріг для ремонту відрізка дороги Геронимівка — Руська Поляна — Дубіївка в адмінмежах Дубіївської сільської ради. Та ще 250 тисяч гривень на ремонт цієї самої дороги в адмінмежах Руськополянської сільської ради. Виконавцем визначено згадану філію «Черкаський райавтодор». Хоч кошти дорожники отримала ще влітку, роботи ж у Дубіївці лише почалися, а в Руській Поляні навіть не розпочиналися. Як не розпочиналися вони і в Свидівку та Хацьках, звідки дорожники одержали відповідні кошти. Селяни обурюються такій бездіяльності. Чи не доведеться й цього року освоювати кошти в осінньо-зимову негоду?

Тим часом окремі райони зовсім не передбачали коштів на умовах співфінансування ремонту шляхів державного значення, хоч ними користуються всі, отже й відновлювати їх мають спільно. Як розповів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, нині на ремонт доріг надають субвенцію з державного бюджету, яку на рівні області розподіляють між районами. Але наприкінці року, як уже бувало, може виявитися, що на рахунках у районів є залишки коштів, за які можна було провести певні роботи, але їх, на жаль, не було виконано. Цього допустити ніяк не можна.