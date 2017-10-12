Нинішнього року на один із найбільших інвестиційних заходів України — IX Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!», який відбувся у столиці Слобожанщини, прибули іноземні делегації з 30 країн, зокрема США, Китаю, Канади, Об’єднаних Арабських Еміратів, Японії, Бразилії, Німеччини, Франції, Норвегії, Бельгії та інших, 15 із яких на чолі з послами. Також форум об’єднав представників уряду, бізнесу, фахового середовища. Загалом 500 учасників зібралися на конструктивну розмову про перспективи та міжнародну співпрацю.

Чотири пріоритети

Головними темами обговорення стали модернізаційні пріоритети для України, розвиток машинобудування та експорту. У межах форуму відбулося 5 панельних дискусій. Теми чотирьох із них: децентралізація, інтелектуальна економіка, нова енергетика, розвиток АПК. Окрему дискусію учасники з’їзду присвятили можливостям розвитку українського експорту.

Відкриваючи пленарне засідання, голова Харківської облдержадміністрації (ОДА) Юлія Світлична назвала чотири пріоритети розвитку регіону. Ними, на її думку, є: створення соціальної інфраструктури нового покоління; модернізація транспортної інфраструктури регіону; розвиток виробничого та сервісного секторів економіки.

Зокрема щодо перспектив розвитку соціальної інфраструктури вона зазначила, що, вкладаючи кошти в нові культурні об’єкти чи відкриваючи сучасні спортивні комплекси в сільських районах, регіон значно підвищує капіталізацію місцевих територій, робить їх привабливими для бізнесу та молоді, створює якісний людський капітал.

Транспортну інфраструктуру Юлія Світлична назвала кровоносною системою економіки.

«Це аксіома. І в Харківській області вона добре відома, — сказала керівникХОДА. — Саме тому ми одними з перших в Україні застосували європейські механізми солідарного співфінансування ремонту та реконструкції доріг коштом бюджетів усіх рівнів — від державного до місцевих».

Щодо сервісного сектору Харківщини керівник області акцентувала, що сьогодні є можливість перетворити цю сферу на потужний локомотив розвитку регіону.

Америка полюбила Східну Україну

Посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович, яка очолила делегацію США, під час брифінгу наголосила: «Для мене велика честь брати участь у цьому форумі вже вдруге. Для Сполучених Штатів Харківський регіон надзвичайно важливий. Тому зі мною сьогодні делегація США, до якої входять також представники бізнесу».

Сподівання на подальшу співпрацю з Харківською областю висловив Шігекі Сумі: «В Україні добре відомо, що Харківська область — технічний та промисловий центр. В Японії про це поки що не знають. Я тут, щоб отримати якомога більше інформації та розказувати про ваш регіон в Японії. Запити, які сьогодні у нас є, зокрема в IT-сфері, можуть бути вирішені завдяки співпраці з Харковом», — зазначив посол, окреслюючи такі головні напрями співробітництва з регіоном як важка промисловість, наука, ІТ.

Сподіваючись на підтримку ініціатив Харківщини іншими областями, секретар Національної інвестиційної ради України Борис Ложкін наголосив, що нинішній рік демонструє перші ознаки поліпшення інвестиційного економічного клімату, зростання ВВП, і перед країною відкриваються нові інвестиційні можливості, які необхідно максимально використовувати, впроваджуючи реформи, спрямовані на формування сприятливої для бізнесу екосистеми.

«І дуже приємно, що за кілька днів після того, як успішно були розміщені євробонди України на 3 мільярди доларів, Харків прийняв естафетну паличку», — сказав пан Ложкін.

Ми маємо великі перспективи

Характеризуючи атмо­сферу форуму, учасники найпотужнішої економічної події Східної України відзначали притаманну їй діловитість, конструктивність, націленість на кінцевий практичний результат завдяки передусім великій кількості представників бізнесу в складі делегацій.

Так, КНР представляли близько 30 бізнесменів із найбільших компаній цієї країни.

«Члени делегації поспілкувалися з харківським бізнесом, і ми маємо перспективні домовленості щодо подальшої співпраці, — поділилася враженнями Юлія Світлична. — Також із США в нас дуже гарні й теплі відносини, підписано окремі меморандуми, ми запровадили багато регіональних проектів національного масштабу на Харківщині».

За результатами роботи ІХ Міжнародного економічного форуму підписано сім меморандумів про співпрацю у сферах промисловості, енергоефективності, освіти та науки, підтримки малого і середнього бізнесу та контракти на майже 75 мільйонів доларів.

Зокрема три документи про співпрацю ОДА і міжнародних організацій підписала керівник області Юлія Світлична. Це Меморандум про співпрацю між ОДА, Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» і Міжнародною радою шведської промисловості (NIR) і Меморандум про співпрацю між ОДА, «Асоціацією приватних роботодавців» та Українсько-німецьким фондом.

Третій меморандум — між ХОДА та Українською асоціацією шовкового шляху SilkLink, яка допомагає створювати інвестиційні проекти відповідно до вимог китайської сторони.

Також під час пленарного засідання форуму було підписано меморандуми про розширення спів­праці між Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П.Василенка і ТОВ «Укрфармінг» — офіційним дистриб’ютором всесвітньо відомого виробника агротехніки, компанії Case IH і про стратегічне партнерство між «Харківським тракторним заводом» і Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».

Окрім контрактів, ПАТ «Турбоатом» зокрема підписав договори про постачання енергетичного обладнання для Каховської ГЕС, ДП НАЕК «Енергоатом» — для Запорізької АЕС, «Комерційний центр ERG» (Казахстан) — для ТЕС «Аксу». А ще турбоатомівці уклали угоду про наміри щодо постачання турбінного і генераторного устаткування на ринки України,Китаю і третіх країн між державним підприємством DonfangElektricKorporation і «Турбоатомом».