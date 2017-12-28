Нещодавно в Києві відбувся ІІ «Український форум з відновлюваної енергетики-2017» з фокусом на інвестиційні можливості вітчизняного ринку чистої енергетики. У цьому заході брали участь понад 300 ключових гравців міжнародного та українського ринку альтернативних видів палива та енергії, представників державних установ і місцевої влади, міжнародних фінансових організацій, інвесторів і девелоперів інвестиційних проектів у галузі відновлюваної енергетики, інжинірингових і технологічних центрів. Великий інтерес до форуму був також від іноземних інвестиційних і технологічних компаній, зокрема з Німеччини, Данії, Норвегії та інших країн.

ЄБРР нас добре підтримує

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, нині в законодавчій базі щодо розвитку енергетики, включаючи її альтернативні види, справжній прорив: «Актуальним залишається питання зменшення енергоспоживання в житловому секторі. Маємо закон про комерційний облік, про фонд енергоефективності. Також є документ про житлово-комунальні послуги, який чітко визначив відповідальність надавача послуг і права споживача. І нам потрібно продовжувати цю роботу, зокрема й у справі надання «теплих» кредитів наступного року».

Директор в Україні Міжнародного банку реконструкції та розвитку Шевкі Аджунер каже, що ЄБРР протягом багатьох років підтримує інвестиційно-енергетичний сектор України, зокрема останніми роками — відновлювану енергетику. «Ми вже профінансували 2,5 мільярда євро у комунальний, муніципальний і корпоративний сектори. Вражений роботою уряду на шляху до забезпечення сталості української економіки і увагою до відновлюваної енергетики та ініціативам в цьому напрямі»,— підкреслив він.

Про співпрацю з провідними країнами для залучення інвестицій у «зелену енергетику» розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук. За його словами, за останні три роки внесено суттєві зміни у законодавство для того, щоб інвестори могли швидко і надійно повертати кошти, вкладені у «зелені» проекти. «У підсумку з 2014 року інвестори залучили 800 мільйонів євро у чисті проекти. Агентство працює з відомствами багатьох країн, зокрема Німеччини, Данії, Фінляндії, Канади. У найближчій перспективі плануємо налагодити співпрацю з Китаєм і США», — каже він. І додає, що за участі Держенергоефективності розроблено і вже зареєстровано у Верховній Раді законопроект про створення гарантованого ринку виробництва та використання рідкого біопалива.

Моделі, які треба запровадити

Динаміка реформ української чистої енергетики та перспективи її подальшого розвитку стали ключовими у виступі в. о голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського: «Спочатку ми розвивали «зелену» енергетику на рівні юридичних компаній і підприємств, внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Другий етап — коли домогосподарства стали одночасно інвесторами, генераторами і споживачами чистої електроенергії. А тепер ми повинні перейти на моделі, коли селища і міста стануть смарт-селищами і смарт-містами генерації й споживання чистої енергії. Для цього потрібні модельні експерименти, і їх за допомогою уряду треба запровадити». За словами пана Домбровського, для того, щоб міський чи сільський голова зміг подивитись, які можна запровадити моделі чистої енергетики в себе, як цим правильно керувати і обліковувати.

Цікавими були виступи фахівців на панельних дискусіях. На проблемах, з якими стикаються в Україні інвестори «зеленої» енергетики, наголосив у виступі комерційний директор компанії ІТ НЕТ (Україна) Юрій Подоляк. «Це передусім дуже великі складності з підключенням до електромереж. Херсонська область вже нині перевантажена сонячною енергетикою (проблема зі збутом енергії). І ще одна болюча проблема — відведення землі під проекти сонячної енергетики. Процес дуже тривалий, складний і забюрократизований. Над розв’язанням цих проблем і треба зосередитися», — сказав доповідач.

Проведення форуму вкотре довело велику зацікавленість і держави, і бізнесу в справі впровадження альтернативних видів енергії, зокрема вітрової, сонячної та біоенергетики. Адже саме за ними стоїть майбутнє паливної галузі України, яка може найближчим часом стати повністю енергонезалежною.