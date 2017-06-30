Недавній приїзд делегації з Баку став для уманців-заводчан весняною ластівкою, що принесла оптимізм і перспективу подальшого розвитку

Гості з Азербайджану, які представляли фірму Grand Motors LLC, відвідавши ПрАТ «Уманьферммаш», зауважили: «Українське підприємство вражає потужністю, злагодженістю в роботі, порядком, випускає високоякісну ефективну сільськогосподарську техніку».

Така висока оцінка колег-машинобудівників із дружньої країни окрилила уманців. Адже вони напружено протягом останніх років працювали зокрема над упровадженням у виробництво комплексу для збирання цукрових буряків, до складу якого входять три машини. З огляду на досягнення в цій галузі закордонних конструкторів, творчий колектив Уманьферммашу виявився на висоті. Закуплені кілька років тому аграріями Ірану та Азербайджану, ці механізми зарекомендували себе дуже достойно.

Побувавши на міжнародній виставці в Баку, уманська делегація на власні очі побачила свої бурякові комплекси в роботі на азербайджанських землях. Схвальні відгуки місцевих фахівців, цікаві пропозиції щодо врахування в конструкції механізмів місцевих умов сприяли поглибленню співпраці. На зустрічі з генеральним директором заводу Анатолієм Ліпканом в Умані, яка відбулася недавно, іноземні гості обговорили перспективи подальшої спільної роботи й уклали угоди на постачання 240 одиниць бурякозбиральної техніки та комплектуючих до неї.

До речі, ПрАТ «Уманьферммаш», розширюючи ринки збуту, постачає продукцію у 13 країн, зокрема в Молдову, Білорусь, Румунію, Болгарію, Польщу, Латвію, Туреччину, Грузію.

Як розповів Анатолій Ліпкан, колектив підприємства нині працює над упровадженням новітніх технологій, осучасненням виробництва. Тут встановлено сучасні обробні фрезерувальні й токарні центри, нову лінію лазерного розкрою металу, реконструйовано ливарний цех. Завод на очах оновлюється. Цехи й дільниці, які ще вчора вважалися найвищим досягненням науки і техніки, сьогодні завдяки технічному переоснащенню змінюються, наповнюються найсучаснішими верстатами та іншими механізмами. У травні цього року, приміром, підписали контракт із польською технічною фірмою на придбання високотехнологічної дробоструминної камери. В оновлення виробництва за останні роки вкладено десятки мільйонів гривень.

Упровадження інновацій на підприємстві тісно пов’язане зі зміною кваліфікації персоналу і потребує підвищення його освітнього й професійного рівня. Тому тут розробили сучасні методи оцінки ефективності використання трудового потенціалу, визначили стратегію збереження високого рівня якості кадрів у контексті інноваційної діяльності, оптимізації кількісного і якісного складу персоналу заводу.

Керівник підприємства Анатолій Ліпкан — людина з великим життєвим і професійним досвідом. За плечима Анатолія Васильовича, заслуженого машинобудівника України, почесного громадянина Черкащини і великого патріота Шевченкового краю, майже 45 років директорського стажу, з яких понад три десятки — в Умані. Це професіонал найвищого ґатунку, сильна, обдарована особистість. Ніколи не кидає слів на вітер. Якщо вже пообіцяв, обов’язково виконає. За це й поважають його і члени колективу, й колеги з інших підприємств.

Високий професіоналізм і надзвичайну життєву енергію цієї людини відзначав і діловий партнер з Польщі Марек Андрушкевич, який нещодавно відвідав підприємство: «Багато працюю з представниками бізнесу різних країн, але таку особистість зустрічаю вперше».

Здається, час не має влади над цим керівником, який не тільки взяв на себе відповідальність за потужне економічне підприємство, майже тисячний колектив, а й постійно опікується соціальними проблемами рідного міста, благодійністю, розвитком спорту, будівництвом житла. Про це свідчать тисячі добрих справ. Згадаємо лише останні: на благодійність цього року спрямовано понад 200 тисяч гривень. Підприємство утримує центральний міський стадіон і місцевий футбольний клуб, на що витрачає щороку 2,5 мільйона гривень. На вулиці Європейській завдяки турботі Уманьферммашу стрімко виростає черговий красень — житловий дев’ятиповерховий будинок, який заплановано здати в експлуатацію до кінця року. Кількість побудованих квартир для уманців за роки незалежності України сягнула понад 1200.

Звичайно, можна було б говорити про проблеми, які доводиться щодня долати ферммашівцям та їхньому директорові. Але вони такі самі, як і на кожному підприємстві. Ось тільки розв’язує їх Анатолій Васильович по-своєму, по-особливому. Без зайвої метушні й балаканини. Чітко, зважено, по-діловому. З притаманною йому впевненістю і знанням справи. Тому й тримаються люди на підприємстві, зростають та вдосконалюються разом з ним. Тут є простір для ініціативи й творчості, яку завжди тільки схвалюють.

Хай же Уманьферммаш та його керівник і надалі утримують лідерські позиції в галузі, успішно долають нові виробничі й життєві вершини.