У грудні 2016 року ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» провело у будинку №124 на вулиці Великій Васильківській у Києві модернізацію індивідуального теплового пункту з перекладанням 15 метрів тепломережі. У підвалі 127-квартирного будинку встановили модульні блоки системи опалення, системи підживлення і водопостачання і два вузли обліку теплової енергії (загальний і на систему опалення). Із 320 тисяч гривень, які нарахували мешканцям будинку за виконані роботи, члени ОСББ «Художник» сплатили лише 100 тисяч. Решту коштів погашено за рахунок міської програми «30х70».

Члени об’єднання співвласників багатоквартирних будинків уже в січні 2017 року відчули переваги модернізованого «Художника»: за місяць вони спожили 137,26 Гкал тепла, а в січні 2016-го цей показник становив 160,43. Економія тепла зберегла в гаманцях мешканців майже 15% коштів.

«Та головне, — сказав член правління ОСББ «Художник» Денис Скоренко, — навіть не в цьому: живу на другому поверсі, маю маленьку дитину, і температура в квартирі взимку не падала нижче 20 градусів тепла. Люди відчули себе людьми, і цього року утеплюємо труби в підвалі й на стояках, щоб мінімізувати втрати дорогого тепла».

Ось таке теплове благо несе людям ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ». Нині, наприклад, компанія працює субпідрядником харківського проекту, виконавець якого литовська фірма Axis Industries. У цьому місті планують побудувати 1000 теплових пунктів. «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» отримало замовлення на виготовлення та постачання майже 500 модульних блоків для індивідуальних теплових пунктів. Тож у 1000 багатоповерхових будинків Харкова стане взимку затишніше.

— Ми, — каже генеральний директор ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» Сергій Фіщук, — виготовимо для теплових пунктів обладнання, а монтуватимуть його місцеві фірми. Бо під ключ виконуємо роботи лише на столичних об’єктах, працюючи за програмою «30х70». Співпрацюємо переважно з тими будинками, які входять в ОСББ. Бо керівництво їх має великий вплив на мешканців багатоповерхівок, і важливі рішення приймає від їхнього імені. В ОСББ всі зацікавлені в якнайшвидшому переобладнанні теплопунктів, бо ці роботи фінансують і за кошти самих мешканців. А гроші з власного гаманця підвищують, я б сказав, свідомість людей: в одному з будинків, пригадую, мешканці запропонували відмовитися від опалення в під’їздах, бо їм це, мовляв, не вигідно.

А ось із неоесбебешниками ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» співпрацює рідше. Щоб у звичайному будинку провести, наприклад, модернізацію індивідуального теплового пункту, потрібно отримати згоду не менш як половини мешканців. На практиці це дуже важко. Бо майже 20% з осторогою ставляться до будь-яких новацій, а 10—15% завжди голосують проти всього, що їм пропонують. Тому в Києві торік було встановлено теплові пункти лише на 20 об’єктах. І під ключ здано ще 15.

— До кінця цього року плануємо закінчити роботи на 20 нових об’єктах, — наголошує Сергій Віталійович. — Але це навіть не сота частина столичних багатоповерхівок. Велику зацікавленість у співпраці з нами виявляють чиновники відомств та організацій, які виконують за бюджетні кошти ремонти в будинках. Їм вигідно працювати з нашими клієнтами, які бережливо ставляться до того, що зробили ремонтники. Тому вандалізму в під’їздах ОСББ немає — ніхто не хоче витрачати кошти на незаплановані ремонти із власної кишені.

Однаково тепло або холодно скрізь

До речі, про кишені: проекти ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» фінансують переважно за кошти інвесторів. За рік розробляють проектну документацію на загальну кошторисну вартість 200—300 мільйонів євро, а саме виготовлення обладнання та його монтаж обходиться фірмі в 400—500 мільйонів гривень.

Послуги компанії мають попит у Києві. Вона забезпечила себе замовленнями на 80% вже на наступний 2018 рік.

— Майже все обладнання виготовляємо самі (купуємо лише запірну арматуру, насоси європейського виробника), — в голосі керівника чується гордість. — Електроніка теж нашого виробництва (закуповуємо тільки плати). Тож собівартість продукції невисока і підприємство має змогу конкурувати на тепловому ринку з іншими фірмами. За рахунок набутого досвіду нам вдається тримати в розумних межах і націнки, через що ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на тепловому ринку входить у десятку успішних компаній. За обсягами виробництва переважаємо більшість з них.

До переваг ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» фахівці зараховують, наприклад, те, що теплові об’єкти компанії обладнано найсучаснішою системою автоматики. Вона дає змогу мешканцям будинків керувати температурою в квартирах залежно від пори доби: уранці, ввечері, вночі регулятор температури, який встановлено в підвалі, може запрограмувати на всіх поверхах багатоповерхівки (незалежно від того, квартира кутова чи розташована всередині будинку) однакове тепло — 19—20 градусів. Удень автоматика знижує температуру, скажімо, до 16—17. Це влаштовує майже всіх (навіщо платити за тепло, якого не споживаєш удень?), і мешканці будинків уже не сплять у теплому одязі і не обігрівають квартири газом із кухні.

Окрім того, після обладнання в будинках теплопунктів ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» передає енергетичну естафету майстрам інших профільних компаній, які вже утеплюють багатоповерхівку ззовні. Це зручно і вигідно замовникові й порівняно недорого: вартість теплового проекту ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» 500—800 тисяч гривень.

— Бувають і складні ситуації: багато клопотів було із будинком на вулиці Анни Ахматової, 43, який не належить до ОСББ, — згадує Сергій Фіщук. — За його теплову реконструкцію ми взялися на прохання КМДА. Через помилки, допущені ще на стадії проектування, будинок перебував у жахливому стані: температура повітря в квартирах взимку не перевищувала 10—12 градусів тепла. Наша швидка допомога могла значно поліпшити ситуацію, але приблизно у 50 квартир з понад 400 нас не пустили господарі досі, бо, як потім з’ясувалося, вони переобладнали в своїх помешканнях теплову систему і переганяли майже все тепло стояка через власні квартири. З такими умільцями квартир-фортець плануємо розмовляти через суд…

Підземні контейнери

Розповідь про ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» буде неповною, якщо не згадаємо про його інші проекти. За одним із них в Івано-Франківській області побудовано виробничий комплекс німецької фірми Leoni з виробництва кабельних мереж для провідних автобрендів. «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» автор проектів заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних арен, який запрацював у Бориспільському районі Київської області, найбільшої в Європі птахофабрики в Херсонській області.

А останнім часом товариство зацікавилось екологічною тематикою: його фахівці виготовили 50 експериментальних розумних підземних контейнерів, які встановили в різних районах столиці. Їх обладнано системою диспетчеризації, яка живиться від сонячних батарей. Електроніка дає змогу відстежувати, як швидко наповнюється контейнер і коли до нього потрібно спрямувати комунальний автотранспорт (уночі!) для вивезення твердих побутових відходів.

— Нашими контейнерами зацікавилися в Одесі, Житомирі, Тернополі, — підсумовує Сергій Віталійович. — Замовникам подобається, що вони герметичні, розміщуються під землею і обмежують доступ сторонніх осіб. Контейнерна тематика займає в нашому виробництві поки що 15—20%. Але найближчим часом плануємо збільшити випуск цих конструкцій.

Оздоровлення міських озер

А ще завдяки ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» торік запрацювали фонтани. Генеральний директор розповів, що, живучи на Русанівці, зацікавився проектом реконструкції одного з них. Тим більше, що виробнича база компанії сприяла цьому: електроніку, форсунки, датчики швидкості та напрямку вітру виготовили самі майстри товариства, вони провели і тестування обладнання в річковому порту. І коли перші фонтани компанія спустила на воду, місцеві жителі не могли натішитися.

— Перші дві черги ми відкрили на Русанівці торік, цього року встановили третю. Тепер в акваторії Русанівського каналу 12 світломузичних водограїв, — натхненно розповідає Сергій Фіщук. — У 2016 році ми реконструювали фонтани біля Національної опери у Києві. А цієї весни заспівали й затанцювали водограї на Майдані Незалежності. Їхнє відкриття стало святом для киян і гостей міста, які приїхали на Євробачення-2017. Щовечора тут збираються цілі натовпи. Тепер наші фонтани — візитівка столиці України.

Наша водна тематика має й інший напрям: ми виготовили проект оздоровлення озера Тельбин. Свого часу компанія працювала над проектами для очисних споруд і біогазового заводу, тому ми мали чітке уявлення про ті процеси, які відбуваються в озерах кар’єрного типу, що починають заболочуватися. Зокрема були переконані, що, насичуючи їх киснем (за допомогою аераторів), можна значно оздоровити водойми. Розробили відповідний проект, який дав змогу розмістити в озері аератори, і поступово почали збільшувати глибину їхнього занурення у воду. Не розповідатиму детально про ті очисні процеси, яких вдалося досягти, але цього сезону в Тельбині ми відтермінували період цвітіння води приблизно на місяць. Упродовж зими опускатимемо аератори глибше, щоб наступного року повністю позбутися цвітіння.

Ось така серйозна, корисна і перспективна компанія працює в Києві. Близько 200 її співробітників (у пік робіт до них долучаються ще майже 100—150 осіб за трудовими угодами) намагаються зробити київські домівки затишними, а водойми і підземелля чистими. За власні кошти, кредити на розроблення нових проектів. І це радує. Бо коли є бажання працювати, обов’язково знайдуться засоби і можливості.

Олександр КРЮЧКОВ,

Володимир ЗАЇКА (фото),

«Урядовий кур’єр»