П’ять тисяч нових робочих місць та мільярдні інвестиції сподівається отримати Дніпропетровщина у найбільшому в Україні індустріальному парку

Щойно у Дніпропетровській області відкрився індустріальний парк «Павлоград», перші охочі розмістити підприємства на новому майданчику й інвестувати в розвиток регіону не забарилися. І це не дивно, адже для інвестора в технопарку, що розташувався на 250 гектарах промислового району, створили найкомфортніші умови.

Влада регіону гарантує йому прозорість в оформленні документів та індивідуальний підхід у співпраці. А в українському законодавстві для інвестора технопарку закладено митні пільги та гнучку систему надання земельної оренди. Керуюча компанія індустріального парку «Павлоград» надає ділянку за спрощеною процедурою і бере на себе весь клопіт з узгодження документів.

Успішному веденню бізнесу сприятимуть велика територія, доступність до значної кількості споживачів і розвинена транспортна інфраструктура. Поряд із технопарком проходить міжнародна траса, а в обласному центрі Дніпрі є річковий та аеропорт. У радіусі 300 кілометрів — 17 мільйонів жителів (40% населення України), 440 тисяч підприємств і організацій, на які припадає майже 50% прибутку всіх підприємств країни.

Інвестор має виконати певні умови: зареєструватися в Павлоградському районі й сплачувати тут податки, створити щонайменше 50 нових робочих місць. І головне — виробництво має бути екологічно чистим, шкідливі викиди в атмосферу заборонено.

Індустріальний парк «Павлоград», що займає територію колишнього полігона ремонтно-механічного заводу, поділено на сім секторів відповідно до профілю виробництв, які можна на них розташувати. Під машинобудування відведено 120 гектарів землі, під виробництво будматеріалів — 50 гектарів, переробку сільгосптоварів — 25, легку промисловість та Hi-tech технології — 20. Передбачені ділянки для енергозабезпечення та логістики.

Вкладати кошти безпечно й комфортно

Вигідну пропозицію вже оцінили поляки, австрійці й англійці. Вони планують розмістити свої виробництва на території «Павлограда». Підприємці з Польщі хочуть виробляти тут сонячні батареї. Австрійські бізнесмени планують побудувати заводи з випуску синтез-газу та метанолу. Англійці задумали створювати на Павлоградщині лікарські засоби і хочуть розмістити в технопарку свої склади. Реалізація цих ідей разом сприятиме створенню майже 1000 робочих місць і залученню у Наддніпрянський край понад 5 мільярдів гривень. Перший завод — з виробництва синтез-газу — планують відкрити влітку. На ньому працюватимуть майже 100 людей.

«Влиття закордонного капіталу необхідне нашому регіону, адже це одна з умов економічного зростання. Інвестувати у Дніпропетровську область безпечно, а працювати тут комфортно. Австрійці планували будувати метанолове підприємство в Кіровоградській області. Та потім збагнули, що на Дніпропетровщині умови кращі. Донедавна монопольним виробником метанолу в Україні був сєверодонецький «Азот». Тепер такі потужності з’являться й на Дніпропетровщині. Основні споживачі метанолу —газоперекачувальні компанії», — розповів голова керуючої компанії індустріального парку «Павлоград» Олександр Коломійцев.

Фахівці зазначають, що найголовніша конкурентна перевага індустріальних парків Дніпропетровщини порівняно з іншими регіонами України — наявність якірного учасника, який готовий наступного дня після створення індустріального парку в Павлоградському районі укладати угоду про участь і починати будівництво свого заводу. Регіон має значний потенціал інженерно-наукових фахівців. Зокрема в Павлограді до роботи в технопарку можна залучити висококваліфікованих спеціалістів, які працювали на колишньому ремонтно-механічному заводі.

Обирають Україну

У Дніпропетровській області створять три індустріальні парки. Окрім першого в Павлоградському районі, має запрацювати ще один на території міста Кривий Ріг — технопарк «Кривбас» на площі 26 гектарів. У цей індустріальний парк планують залучити підприємства машинобудування, з виробництва будівельних матеріалів і надання логістичних послуг. А ще є плани створити індустріальний парк у м. Дніпро.

«Створення індустріальних парків — важливий чинник у формуванні інвестиційної привабливості регіону, — вважає директор Дніпропетровського регіонального центру з інвестицій та розвитку Алім Молодан. — Завдяки певним пільгам для учасників створюють умови для прозорого комфортного започаткування і ведення бізнесу в нашій країні. Інвестор, стаючи резидентом індустріального парку, отримує в оренду земельну ділянку з уже підведеними комунікаціями, має змогу скористатися послугами керуючої компанії в отриманні дозволів і погоджень в органах влади для будівництва своїх об’єктів, певні митні пільги та не долучається до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту».

А на думку Олександра Коломійцева, нині Європа шукає, де розмістити свої виробничі потужності. Розглядаючи Китай та Україну, перевагу віддають нашій країні, яка зручніша західним партнерам за логістикою, ближча і територіально, й ментально.

У співпраці з індустріальними парками Дніпропетровщини зацікавлені й турецькі керуючі компанії, відомі у світі. Зокрема компанія ORTEKSAN ConsultancyLLC має вдалий досвід зі створення та керування індустріальними парками в Туреччині й Китаї.

Керуючий партнер ORTEKSAN ConsultancyLLC Берксан Буюкілдиз, запрошений на один з круглих столів у Дніпрі, розповів про індустріальні парки, що успішно працюють у Туреччині. Це «Остін» в Анкарі та «Ескішехір», заснований 1968 року. Площа цього технопарку тоді становила близько 100 гектарів, і мало хто вірив в успіх його створення. Але нині територія «Ескішехір» збільшилася у 29 разів, він став найбільшим у Туреччині.

За десять років — з 2003-го до 2013-й — у Туреччині створили 83 індустріальні парки. Обсяг інвестицій в економіку країни за цей період зріс із 34 мільйонів доларів США до 130 мільйонів зокрема завдяки індустріальним паркам.

ПРЯМА МОВА

Валентин РЕЗНІЧЕНКО,

Голова Дніпропетровської обласної

державної адміністрації:

— На Дніпропетровщині працює інвестиційний центр. Тут кожному інвесторові надають персонального консультанта, який супроводжує його проект від ідеї до реалізації.

В області запрацював найбільший в Україні індустріальний парк. Цю ініціативу команди ДніпроОДА підтримав Кабмін. 250 гектарів землі — це зручний майданчик для створення нового виробництва і вигідна пропозиція для інвестування