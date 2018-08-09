У непростому сьогоденні видається, що успішними можуть бути певні люди, окремі колективи, але не місто обласного значення. Навіть якщо містоутворююче підприємство — потужна Ладижинська ТЕС. Та в будь-якій територіальній громаді є нагальні проблеми. Саме якість їх розв’язання формує життєвий рівень, забезпечує динаміку руху вперед. Ладижинці можуть гордитися ефективністю своїх рішень: якщо раніше місто було дотаційним, то тепер це один з донорів державного бюджету.

Робота ходить за людиною

Вулиці міста здивували безліччю квітів. Вони на підвісних кашпо, клубах, зеленій смузі, яка розмежовує напрямок руху транспорту. Квіткова веселка розмовляє з водосховищем на річці Південний Буг і дендропарком «Ладижинський гай», який створили в центрі міста. Ладижинці раді бачити в місті гостей і туристів. І не лише тому, що в мальовничому довкіллі можна приємно і змістовно відпочити, а й тому, що мають роботу.

Та щоб заповнити вакансії на підприємствах Ладижина, працівників організовано возять на роботу навіть із сусідніх районів. Зарплата в місті у середньому становить 9600 гривень — традиційно вона найбільша у Вінницькій області.

«Наші люди впевнені у сьогоденні і завтрашньому дні, бо є робота, а коштом міського бюджету розв’язуємо нагальні питання. Фінансові ресурси, які тепер маємо, стали можливими завдяки підтримці територіальною громадою і місцевою владою розвитку економіки», — зазначив досвідчений Валерій Коломєйцев, який 18 років очолює міську громаду.

2011-го на території Ладижинської міської ради підприємства виготовили промислової продукції на 2 мільярди 111 мільйонів гривень (переважно завдяки внеску ТЕС). Навіть тепер це був би добрий показник для громади, в якій майже 25 тисяч жителів. А 2017 року вже було вироблено промислової продукції на суму 15 мільярдів 9 мільйонів. Неймовірне зростання.

Валерій Іванович розкладає динаміку по роках (у 2012-му приріст становив 82,9%, 2013 — 54,9%, 2014 — 34,8%, 2015 — 47,7%, 2016 — 12,8%, 2017 — 11,7%) і зауважує: якби всі так рухалися, то Україна за темпами розвитку випередила б розвинені країни.

Значне зміцнення економіки міста стало можливим завдяки вкладанню інвестицій та будівництву нових потужних підприємств холдингу МХП. Відбулося це за згодою територіальної громади, яка скористалася своїм правом діяти ініціативно та ефективно розпоряджатися місцевими ресурсами. Саме ці якості у громадах прагне розвивати децентралізація.

Ще у 1968 році Ладижин приєднав до себе селище Губник, село Лукашівка і хутір Ружицьке. Вони залишилися селами, але бюджет став спільним і їхні жителі на рівні з городянами користуються наявними благами. Зауважимо і таке: будували Ладижинську електростанцію і водночас місто люди непосидющі й завзяті (на її спорудженні починав трудову біографію зварювальником 16-річний Валерій Коломєйцев), які такими залишаються і тепер. Тож коли Валерієві Івановичу сказали, що в одному із сусідніх районів за півроку під будівництво потужного підприємства не можуть відвести землю, зреагував оперативно. За годину він запевнив інвесторів, що на території міської ради земля для капітальних вкладень є.

І в червні 2007-го оркестром на центральній площі ладижинці зустрічали Героя України керівника холдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка, який приїхав, щоб ознайомити громаду з планами збудувати в місті підприємства з виробництва і перероблення м’яса птиці, сільгосппродукції та звести багатоповерхівки, де частину квартир безкоштовно отримають городяни.

Під час громадських слухань ладижинці ініціативу інвестора схвалили, а міська рада у 2008 році надала дозвіл на будівництво підприємств. «МХП у нас збудував п’ять підприємств (одне — найбільше у світі), де створено 6 тисяч робочих місць. Дуже важливо сприяти інвесторам. В основі розвитку нашого міста — єдність дій територіальної громади, влади, трудових колективів, власників підприємств», — запевнив Валерій Коломєйцев.

Розв’язують конкретні питання

Зі створенням нових підприємств зросли можливості міської громади. Нині в Ладижині будують дороги, коштом міського бюджету (без пайової участі мешканців) утеплюють фасади житлових будинків. Майже 40 багатоповерхівок вже одягли в кожух (без урахування дво-триповерхових будинків), що становить приблизно половину їх кількості. Валерій Іванович зауважив: якщо не станеться змін у відносинах між міським і державним бюджетами, за п’ять років буде утеплено весь житловий фонд міста. Це вирішує екологічне питання, зменшуються витрати мешканців на опалення, а також покращується зовнішній вигляд міста. Місцева влада загалом переймається питанням енергоощадності, зокрема на вулицях міста всі ліхтарі замінили на сучасні, які забезпечують якісне освітлення, а електроенергії споживають істотно менше.

Значні кошти міська влада вкладає в охорону здоров’я, освіту, розвиток спорту. Рішенням громади коштом міського бюджету утримують вторинний рівень медицини (ладижинська міська лікарня традиційно була однією з найкращих в області). Молодь зацікавлюють до змістовного проведення дозвілля: заняття спортом, навчання в гуртках народного мистецтва — гончарства, вишивки, різьбярства, художньої обробки металу тощо. А в музичній школі навчається 300 дітей.

У Ладижині немає черги в дитсадки. При цьому МХП як соціально відповідальне підприємство власним коштом утримує два дитсадки. А це за рік чимало — до 5 мільйонів гривень. До того ж за підтримки Юрія Косюка у місті відкрили соціальний магазин, де пенсіонери за собівартістю можуть придбати м’ясо птиці, олію, хліб та інші продукти.

Міський голова радий дієвій взаємодії територіальної громади і промислових підприємств. Співпраця обопільна. Нещодавно на Ладижинській ТЕС завершився капітальний ремонт енергоблока №1, проведено реконструкцію електрофільтра. Його потужність зросла в 1,5 раза, а кількість викидів в атмосферу зменшилася у 3,7 раза. При цьому майже 21 мільйон гривень було надано з природоохоронного фонду обласного бюджету та бюджету міста Ладижина на реконструкцію фільтра.

«Наша область першою в країні надала кошти на роботу для зменшення викидів промислових підприємств. Почавши з Ладижинської ТЕС, ми побачили, що місцева влада і бізнес можуть діяти спільно заради покращення стану довкілля в регіоні. Турбота про комфортне життя людей в області і стабільна робота підприємств, які наповнюють місцеві бюджети, для нас у пріоритеті», — зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

До всього є діло територіальній громаді. Приміром, з міського бюджету надають підтримку на вирішення питань чорнобильців, афганців, учасників АТО. Звісно, ще є проблеми, які треба розв’язати. Тому міський голова зацікавлений, щоб вилучення з міського бюджету в державний були якомога меншими.

«Нам, усім українцям, треба багато працювати, щоб повернути Україну на надійний шлях економічного розвитку. Щоб українці бачили результат не лише сьогодення, але й майбутніх років, які дадуть упевненість, що життя день у день поліпшуватиметься, що майбутнє в дітей і внуків добре», — зауважив Валерій Коломєйцев.