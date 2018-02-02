За словами в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, цей проект — зразок співпраці Укрзалізниці, приватного сектору і міжнародної компанії. Міжнародна компанія — це MAERSK LINE, один з найбільших у світі операторів контейнерних перевезень, приватний сектор — ТОВ «ТІС», найбільша в Україні стивідорна компанія і головний агент MAERSK LINE у нас. Така співпраця, зауважив керівник Укрзалізниці, розширює можливості компанії, дає змогу вдосконалити логістику і поліпшити сервіс для клієнтів: забезпечити швидкість, надійність доставки вантажів і регулярність рейсів, завдяки чому залучити більше вантажопотоку. Державний секретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак зазначив, що реалізація цього проекту сприятиме розвитку транзитного потенціалу України.
Поїзд вирушатиме щотижня до одержувача за схемою «від дверей до дверей» у межах глобальної системи доставки вантажів компанії MAERSK. ТОВ «ТІС» здійснюватиме доставку контейнерів з усього світу морськими суднами до порту «Південний» (термінал «ТІС») і комплекс операцій з обробки контейнерів у порту (зняття з борту судна, документальне оформлення, навантаження на фітингові платформи). Наступні операції транспортного ланцюга здійснюватиме філія ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»: перевезення у складі контейнерного потяга за маршрутом ст. Чорноморська (ТІС) порт «Південний» — ст. Київ-Ліски й назад і термінальну обробку контейнерів на терміналі станції Київ-Ліски. Час курсування контейнерного поїзда — 19 годин.
Контейнерні перевезення мають багато переваг, але поки що їхній обсяг в Україні дуже малий — лише 1% загальних обсягів вантажів, перевезених залізничним транспортом. Та є надія, що становище скоро поліпшиться. У подальших планах Укрзалізниці, зауважив Євген Кравцов, — побудувати контейнерні термінали у Вінниці й на кордоні України з європейськими державами, а загалом — створити мережу логістичних центрів у регіонах країни. Триває робота над проектами «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут» і «Міжнародний транспортний маршрут південь — захід».
Транскаспійський маршрут спрямовано на реалізацію ініціативи «Економічний пояс шовкового шляху». Він має пролягти від західного кордону України (Чоп) поромом до Грузії, далі через Азербайджан, поромом через Каспійське море, Казахстаном аж до Китаю. Другий маршрут проляже від Польщі через Україну, Чорне море (поромом), Грузію, Азербайджан, Іран аж до Індії. Реалізація таких проектів стане стимулом для української економіки, дасть змогу залучити вантажі з Азії до перевезень у Європу. Як свідчить історія, розвиток шляхів сполучення сприяє підняттю навіть тих галузей економіки, які начебто не пов’язані з транспортом.
«ТІС» не збирається зупинятися на досягнутому: співвласник — генеральний директор компанії Андрій Ставніцер повідомив, що у найближчих планах компанії — влітку запустити контейнерний поїзд з Києва до Дніпра. Це актуально з огляду на вагові обмеження на автошляхах. Контейнерний потяг від термінала «ТІС» порту «Південний» до Дніпра почав працювати у щотижневому режимі з вересня.