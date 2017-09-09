8 вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі провело презентацію законопроекту «Про концесії». «Україна має вдале економічне розташування, розвинену інфраструктуру, зокрема мережу залізниць, автошляхів, морських та річкових портів. Проте вся вона застаріла, і використовують її не на повну потужність. Це дуже прикро. Щоб зробити нашу вітчизняну інфраструктуру сучасною і вивести на світовий рівень, ми вважаємо, слід розвивати інституцію державно-приватного партнерства (ДПП), як уже давно роблять у цивілізованому світі. Для цього в нашу транспортну інфраструктуру потрібно вкласти 35 мільярдів доларів. ДПП передбачає надання державних чи комунальних підприємств у концесію бізнесу, який на взаємовигідних умовах вкладатиме свої кошти в розвиток таких компаній», — зазначив, відкриваючи презентацію, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

За його словами, укладання концесійних угод триває і нині, ще до ухвалення цього важливого законопроекту. Так, 2016 року таких договорів було 69. Проте, на думку високопосадовця, це дуже мало, тому Мінекономрозвитку за активної участі народних депутатів та фахівців і розробляло цей законопроект, який дасть змогу значно пожвавити стан справ навколо підписання вигідних як для держави, так і для інвестора концесійних угод.

Концесія дуже популярна у світі. Як приклад вдалого ДПП можна привести аеропорт турецького міста Стамбул, у будівництво якого концесіонери вклали 36 мільярдів доларів. Степан Кубів вважає, що в українські підприємства, такі як, приміром, Херсонський морський порт чи Чорноморський морський торговельний порт, внутрішній та зовнішній інвестори також можуть вкласти чималі суми. А запорукою цього стане ухвалений у майбутньому законопроект «Про концесії», яким значно відновлюється елемент довіри бізнесу до держави та збалансовано правила гри на нашому ринку.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук зазначив, що всі угоди з концесії, які було укладено до 1 липня 2017 року (а їх налічується 179), стосуються сфери житлово-комунального господарства. «Ми ж хочемо, щоб більшість таких договорів підписували саме у сфері інфраструктури. Нині немає жодного такого документа, а це дуже важлива галузь господарства. Ми ретельно, майже рік, працювали над проектом закону, враховуючи такий важливий показник, як ефективність рішень від його виконання. У разі ухвалення цього документа слід сподіватися, що кількість укладених договорів концесії саме в галузі інфраструктури зростатиме великими темпами», — вважає урядовець.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ярослав Дубневич наголосив на тому, що у разі ухвалення цей закон дасть змогу Україні швидко інтегруватися у європейську транспортну інфраструктуру. «У сусідніх із нами Польщі, Угорщині та Словаччині вже давно побудовано сучасні автобани, які підведено до наших пунктів перетину кордону. Цей закон дасть змогу віднайти великі кошти від держави та приватних партнерів для будівництва висококласних вітчизняних автошляхів і їхнього з’єднання з європейськими», — зазначив він.

Заступник міністра інфраструктури Наталія Казначеєва, у свою чергу, зазначила важливість вкладання концесійних коштів у наші морські і річкові порти, адже 90% українського експорту йдуть за кордон саме через ці об’єкти інфраструктури. «А всі наші порти поки що державні або комунальні. Тому це питання дуже важливе. До того ж окремо зауважу, що транспортна інфраструктура виробляє 6% ВВП країни, там працює 6% економічно активного населення України», — додала вона.

Куратор роботи із реформування концесійного законодавства від ЄБРР Олексій Звєрєв зазначив, що під час розроблення законопроекту «Про концесії» враховували насамперед українську специфіку економічного розвитку й інші суто внутрішні питання країни. «Ми не брали за основу подібні закони з європейських країн, однак ухвалення цього важливого документа — далеко ще не все. Україні для того, щоб ефективно запрацював інститут концесії, необхідно внести правки до законодавчих актів».

Таким чином, роль ДПП і самої концесії у процесі ефективного економічного розвитку галузей і всієї країни важко переоцінити. Ці інституції мають надати чималий поштовх у сфері будівництва нових доріг, портів, залізниць та інших об’єктів української інфраструктури, яка вже давно потребує оновлення.

ДОВІДКА «УК»

Концесія — договір про надання природних багатств, підприємств, інших господарських об’єктів, що належать державі чи територіальній громаді, у тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам та приватним особам. При цьому концесіонерові передають переважну частину операційних ризиків підприємства. Йому також не гарантують окупність інвестицій або витрат внаслідок настання ризику попиту або (та) пропозиції. Зазвичай концесійні договори укладають терміном від 3 до 50 років.