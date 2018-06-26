«Науково-виробничий комплекс «Іскра» — перлина військово-промислового комплексу нашої держави. Продукція заводу відіграє важливу роль у захисті незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Внесок кожного з вас в обороноздатність країни не менший, ніж внесок солдата на передовій, внесок дипломата, який забезпечує світову коаліцію на підтримку України», — саме так звернувся Петро Порошенко до працівників підприємства, яке відвідав у межах робочої поїздки Запорізькою областю. Він взяв участь у передачі новітніх зразків сучасної техніки, вироблених на заводі, Збройним силам України.

Трудовому колективу Президент подякував за сумлінну працю й високий професіоналізм, зазначивши, що люди зробили неможливе — в такі короткі терміни відновили виробництво. «Там, де виробництво залишилося на окупованих територіях, ви врятували документацію, врятували досвід. Дуже важливо, що це високотехнологічне військове виробництво базується на використанні вітчизняних комплектуючих або виготовлених у співпраці з країнами-партнерами України. Пріоритетним має бути забезпечення українського війська, і лише потім — військово-технічний експорт. Ми спрямовуємо 5% ВВП для оснащення ЗСУ, чого ніколи не було в історії України. Важливо завантажити підприємства ВПК на 100%. Ухвалений Закон «Про національну безпеку України» гарантуватиме бюджетне фінансування ВПК на найближчі роки», — наводить слова глави держави департамент прес-служби АП.

Кошти із повернутих 1,5 мільярда доларів, які крала в народу попередня влада, спрямовують не лише на обладнання комфортабельних гуртожитків для військових, а й на закупівлю найсучаснішого озброєння, виготовленого в нас. Завдяки пріоритетності в підтримці вітчизняного ВПК вдалося розробити й запустити у виробництво контрбатарейні станції, які за характеристиками переважають пропоновані на зовнішніх ринках. Це стосується й радіолокаційних станцій у форматі 3D.

На Запоріжжі Петро Порошенко також відкрив рух на відремонтованій ділянці траси державного значення Н-08 Бориспіль—Дніпро—Запоріжжя—Маріуполь. «Дорогу побудовано з дуже високою якістю. Роботи своєчасно профінансовано, і левова частка грошей з державного бюджету, адже нині дорожнє будівництво — пріоритет. За останні роки фінансування лише зростає: в 2014 році на дороги надавали 10 мільярдів, у 2015-му — 20, у 2016-му — 30, торік — майже 40. Нині ставимо завдання, щоб дорожній фонд разом із митним експериментом наближався до 50 мільярдів», — підкреслив Президент.

Капітальний ремонт цієї траси не проводили майже 60 років. Та нині він став можливим завдяки президентській реформі децентралізації, яку підтримали уряд і парламент, та митному експерименту. «Сьогодні і міська влада, і обласна, обласні депутати дуже ретельно стежать, щоб кошти митниці йшли до державного бюджету. 233 мільйони гривень лише цього року було мобілізовано до коштів, на які будуватимуть дороги. Пріоритет — завершення ремонту всієї траси. Збудовано дорогу, яка з’єднує Дніпро й Запоріжжя. Тепер у планах з’єднати Дніпро, Запоріжжя і продовжити до Донецької області», — зауважив Президент, висловивши впевненість, що роботи виконають у найкоротші терміни і з високою якістю.

Глава держави підтримав пропозицію керівника Укравтодору Славоміра Новака про перерозподіл коштів на будівництво автомобільних шляхів в інші області, якщо їх не освоять. «Якщо кошти триматимуть на депозитах — вони підуть у ті області, де вміють, хочуть працювати і якісно будують дороги», — констатував Петро Порошенко.

А ще Президент ознайомився з проведенням поточного середнього ремонту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-08. Це основна транспортна магістраль півночі Запорізької області, що проходить територіями Запорізького, Оріхівського, Пологівського, Розівського районів. Тут постійно курсує великоваговий транзитний транспорт. У 2016 році виготовили проектну документацію на поточний середній ремонт дороги. Фінансували ремонт із державного бюджету — 293,61 мільйона гривень, обласного — 9,955 мільйона, за рахунок митного експерименту — 166,253 мільйона гривень. Розвиток автодороги має значно підвищити рівень транспортного сполучення, забезпечити розвиток транспортної інфраструктури, соціально-економічне зростання Запорізької області й прилеглих територій.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»