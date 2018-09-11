У Криниці-Здруй на півдні Польщі відбувся черговий щорічний економічний форум, у якому взяла участь велика кількість політиків, експертів та підприємців.

На полях форуму в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу глава МЗС Польщі Яцек Чапутович висловив думку про бачення українсько-польських відносин, міжнародних перспектив України і подальшу долю санкцій проти Росії.

Польща розраховує на членство України в ЄС

— Пане міністре, під час форуму в Криниці перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів сказав, що проект Тримор’я не буде повним без України. Як ви оцінюєте перспективу приєднання України в майбутньому до цієї ініціативи?

— Найважливішою ознакою цієї ініціативи є те, що всі країни, які до неї належать, є членами ЄС. Якби Україна приєдналася до ЄС, то звичайно, її раді були б там бачити. Але те саме стосується і балканських країн, наприклад Сербії. Вона також не належить до Тримор’я, оскільки не є членом ЄС. Це ініціатива в межах ЄС, спрямована на розвиток інфраструктури в рамках спільноти.

Але, звичайно, є інші ініціативи, наприклад «Європа Карпат», і тут немає жодних обмежень для співпраці.

Вважаю, що Україна заслуговує на підтримку європейської та євроатлантичної орієнтації. Ми в Польщі розраховуємо на те, що Україна в майбутньому стане членом ЄС.

— Президент України саме ініціював вписання до Конституції України обов’язкового положення про членство України в ЄС і НАТО. Як ви оцінюєте цей крок?

— Це внутрішні справи України, мені складно коментувати окремі рішення політиків. Натомість із польської перспективи ми дуже радіємо, що українське суспільство підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію. Хочемо бути в одній родині вільних і демократичних країн, які належать до ЄС і НАТО. Тому дуже сильно підтримуємо територіальну цілісність України, право на самовизначення, суверенність й членство в ЄС та НАТО. Якщо Україна зробить такий вибір, то вона має право обирати власний політичний шлях, і ми такий вибір захищатимемо.

У питанні санкцій проти Росії Польща стоїть на боці України

— Як ви оцінили б нинішній стан українсько-польських відносин?

— Геополітичні питання підтримки і співпраці з Україною оцінюю добре. Натомість є певні теми, що стосуються спільної історії, її інтерпретації. Ми трохи потребуємо часу. Ми хотіли б розв’язати ці проблеми, однією з яких є ексгумація поляків на території України, які загинули під час Другої світової війни, на що не маємо згоди (з української боку. — Укрінформ.).

Я хотів би, щоб ми розв’язали ці проблеми, і щоб про них між нашими країнами можна було спокійно дискутувати.

— На вашу думку, чи наступні переговори в ЄС щодо продовження економічних санкцій проти Росії будуть складними?

— Поки що є згода країн: доки Росія не змінить своєї поведінки і не перестане порушувати міжнародне право і доки мінські домовленості не буде імплементовано, доти немає підстав їх скасовувати. Це наша позиція. Звичайно, що ми чуємо думки інших країн, які хотіли б тіснішої співпраці з Росією. Але в цьому питанні ми стоїмо на боці України.

Юрій БАНАХЕВИЧ,

Укрінформ, Криниця-Здруй — Варшава