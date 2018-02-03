Технології обліку енергоресурсів активно почали впроваджувати у ЖКГ з початку масового створення ОСББ. Співвласники багатоповерхових житлових будинків задля економії витрат на теплопостачання залучають підрядні організації для монтажу індивідуальних теплових пунктів. Підсумки впровадження ІТП не завжди влаштовують мешканців багатоповерхівок. Причина насамперед у конструктивних особливостях вкрай зношених будівель та мереж.

— Торік ми почали аналізувати ситуацію, пов’язану з цим питанням, — каже Денис Житницький, директор ТОВ «НВФ «Енергосистеми», яке спеціалізується на впровадженні систем автоматизації та обліку електричних (АСКУЕ, АСТУЕ), неелектричних ресурсів, автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП). — Розробили спеціальне інженерне рішення для великої багатоповерхівки в Хортицькому районі Запоріжжя, спорудженої у вигляді книжки, в яке входили два окремі індивідуальні теплопункти (ІТП). Мешканці скаржилися, мовляв, в одному крилі будівлі постійно спекотно, у другому, навпаки, прохолодно.

Це було наслідком того, що промені сонця нагрівали саме середину споруди, утворюючи певний температурний дисонанс. І хоч би який мороз на вулиці, жителі змушені були відчиняти вікна і балконні двері навіть вночі. Упровадження нашої інженерної системи дало змогу збалансувати температурний режим і втричі зменшити енергетичні витрати. Тобто наша технологія балансує подачу тепла на кожному зі стояків з огляду на індивідуальні параметри кожної мережі. Ми впевнилися, що теплопроводи в кожному під’їзді будь-якого будинку мають різні параметри теплопровідності та зношення.

Компанія «Енергосистеми» налагодила й запустила дві подібні енергоощадні системи в Запоріжжі у двох багатоповерхових житлових будинках. Підсумки роботи систем, як показав моніторинг, перевищили всі очікування розробників. Будівлі отримують оптимальну кількість теплової енергії залежно від зовнішнього температурного режиму і розташування сегментів відносно сонячної траєкторії. Система автоматизована повністю і дає змогу отримувати всю статистичну інформацію про її роботу дистанційно, наприклад з мобільного телефона уповноваженої особи.

— Щоб кожен власник ОСББ (ЖБК) мав комфортний температурний режим у своїй квартирі, — наголошує Денис Житницький, — наша система дає змогу постачати однакову кількість тепла в кожну батарею. Жодна європейська компанія, яка нині є на ринку послуг, достеменно цим питанням не займається, бо не має бажання ритися в енергосмітті колишнього СРСР. Жодних конкурентів і на українському ринку немає. Жодне українське підприємство не запропонувало альтернативи.

Компанія «Енергосистеми» займається вирішенням питань енергообліку з 1999 року. Її спеціалісти реалізували успішні проекти на промислових підприємствах, серед яких місцеві промислові гіганти Запоріжсталь, «Мотор Січ», Запорізький абразивний комбінат, ЗЗРК, комунальні підприємства. Кілька проектів упроваджено в інших областях. Нині компанія почала плідну співпрацю з ОСББ по лінії державної програми так званих «теплих» кредитів. В основі цієї співпраці — апробоване інженерне рішення, яке вдалося реалізувати у двох житлових багатоповерхівках та будівлі Запорізької міської ради, що після впровадження системи відтепер економить 53% енергетичних витрат.

Проблему енергозбереження у типових багатоповерхівках країн Східної Європи та Балтії розв’язували докорінно. Наприклад, у Східній Німеччині уряд передбачив гроші на комплексну термомодернізацію зношеного житлового комплексу. Так само розв’язував проблему польський уряд, але вже за кошти міжнародних донорів. Литва майже одномоментно реконструювала багатоповерховий сектор, користуючись кредитними програмами уряду. В Україні коштів на масштабну реконструкцію багатоквартирного житла немає. Тому технології, які розробляє і впроваджує компанія «Енергосистеми», викликають чималу зацікавленість всіх на ринку ЖКП.

— В Україні ухвалено нові закони з комерційного обліку електроенергії, — зазначив Денис Житницький, — а це означає, що настав час для впровадження обліку та енергоощадних технологій. В Україні кажуть: «Як покаже лічильник, так і буде», незалежно від фактичної якості отриманого товару чи послуги. А енергія, як ви знаєте, — це товар. Ми удосконалили саму систему обліку енергоресурсів, розробивши власне інженерне ноу-хау. Це дає змогу повністю унеможливити людський чинник у системі обліку, робити тільки правильні розрахунки, боротися із втратами, роблячи підрахунки витрат електроенергії автоматично, щоб, скажімо, виявити чи запобігти крадіжці енергії (так звані незаконні врізки, неузгоджені системи обігріву). Тому необхідно в Україні якнайширше впровадити нашу новітню систему обліку електроенергії. Це сприятиме розв’язанню проблеми енергоефективності в найкоротші строки.

ДОВІДКА «УК»

ТОВ «НВФ «Енергосистеми» спеціалізується на монтажі та налагодженні впровадження автоматизованих систем обліку енергоресурсів. Має унікальні інженерні технології в галузі енергозбереження та автоматизованого обліку енергоресурсів. Це інтелектуальний рушій галузі енерготехнологій на українському ринку