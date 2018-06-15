Наша країна — важливий напрям інвестицій для Європейського банку реконструкції та розвитку і важливий плацдарм реалізації великих проектів спільно з іншими міжнародними організаціями. Це констатував перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк, який перебуває з візитом у столиці України, під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Відносини з потенціалом

«Я на посаді першого віце-президента ЄБРР лише дев’ять тижнів. І те, що перебуваю з візитом в Україні, свідчить про важливість вашої країни в нашому портфелі проектів. Для нас Україна — це не тільки напрямок інвестицій, а й важливий майданчик співпраці за багатьма проектами, який реалізуємо спільно з іншими міжнародними партнерами», — цитує слова Юргена Рігтерінка департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Наші відносини мають потенціал до збільшення, — вважає Володимир Гройсман. — Банк — один з найбільших інвесторів в економіку України. І зараз говоримо про посилення взаємодії та підвищення її ефективності».

Перший віце-президент ЄБРР нагадав, що банк опрацьовує п’ятирічний план роботи в Україні, який передбачає зокрема збільшення фінансування і поглиблену співпрацю за конкретними напрямами — передусім щодо роботи державних банків і розвитку енергосектору.

«У нас великий пакет пропозицій, тож нам дуже важливі особисті контакти на рівні керівництва уряду, коли можна обговорити конкретні проекти», — зазначив перший віце-президент ЄБРР.

А глава уряду проінформував співрозмовника про перебіг реформ і пріоритети на поточний рік. Серед них збереження тенденцій зростання економіки, яка за підсумками першого кварталу показала +3,1%, початок приватизаційних процесів, зокрема в сегменті малої приватизації через систему ProZorro, продовження дерегуляції, реалізація інфраструктурних проектів, розвиток інновацій. Також у центрі уваги — вже започатковані зміни в системі освіти, охорони здоров’я, пенсійній сфері, державному управлінні, антикорупційній політиці.

Володимир Гройсман розповів і про подальшу трансформацію в енергетиці в частині збільшення власного газовидобутку та реструктуризації НАК «Нафтогаз України» і повідомив про відновлення роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За словами Прем’єр-міністра, уряд зацікавлений у подальшій співпраці з ЄБРР щодо модернізації ГТС, а також у залученні коштів для збільшення видобутку природного газу та розвитку зеленої енергетики.

«Ми перебуваємо в тій точці, з якої зростатимуть і економіка, й інвестиції. Це відчуваю й бачу. І це той сценарій, на який я запрограмований. Ситуація стабілізується. І це дуже добрий сигнал. Навіть попри те, що ми входимо в електоральний період, уряд готовий забезпечити поступальний рух уперед», — запевнив глава уряду.

Відчутна підтримка

Загальна сума інвестицій ЄБРР в Україну становить 12,2 мільярда євро в межах 400 проектів. У період з 2012-го по 2015 рік обсяги щорічних інвестицій в Україну становили близько мільярда євро. У 2016-му обсяги фінансово-кредитної підтримки від ЄБРР зменшилися до 600 мільйонів євро. В 2017 році співпраця банку з Україною відновилася до рівня 800 мільйонів.

Рада директорів ЄБРР схвалила два великих проекти щодо України, а в грудні 2017 року було підписано відповідні угоди: надання кредиту ПАТ «Укрзалізниця» для оновлення рухомого складу парку компанії та кредит харківському муніципалітету для розбудови місцевої мережі метро. У березні цього року ЄБРР надав кошти на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»