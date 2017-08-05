Завдяки тимчасовим надзвичайним заходам в енергетиці із 17 лютого до 17 липня 2017 року наша держава зекономила близько 2,7 мільйона тонн вугілля марки «А» — дефіцитного антрациту, на якому працює половина українських ТЕС. Про це під час наради з врегулювання проблемних питань в єдиній енергетичній системі України повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. За його словами, цього вдалося досягнути, збільшивши навантаження на гідроенергетику, атомні станції і ТЕС, які працюють на газовій групі вугілля.

Підготовка до зими — за графіком

«Нині запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становлять 2 мільйони 344 тисяч тонн, зокрема газової групи — 1 мільйон 477 тисяч тонн, антрацитової групи — 867 тисяч тонн», — розповів Володимир Кістіон. Він запевнив, що підготовка до зими триває за планом, вугілля накопичено вдосталь, і тому потреби в продовженні надзвичайних заходів в енергетиці немає.

Віце-прем’єр пояснив, що скорочення запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ у липні прогнозоване, оскільки протягом двох місяців літа — у липні і серпні — відбувається плановий ремонт максимальної кількості блоків атомних станцій задля їх належної підготовки до роботи в зимовий період, коли навантаження на енергосистему найбільше. Водночас вугілля марки «А» накопичується, запевнив він. «Літо — це другий піковий період, коли українська енергосистема повинна працювати під нашим пильним оком. Усе йде за планом не лише у напрямі накопичення вугілля, а й у виробництві електроенергії», — цитує віце-прем’єра його прес-служба.

За липень виробіток генеруючих компаній становив 11,7 мільярда кіловат-годин, що на 519 мільйонів кіловат-годин (4,3%) менше від планових показників. Віце-прем’єр запевнив, що такі показники свідчать про «досить коректне і чітке планування роботи енергосистеми України». При цьому АЕС виробили на 294 мільйони кіловат-годин (4,7%) більше від планових показників.

Не диверсифікувати, а заміщати

Тим часом у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявляють, що до кінця 2019 року Україна відмовиться від вугілля антрацитової групи. Про це під час зустрічі з експертами реформи Енергетичного сектору РПР в межах урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» заявив очільник Міненерговугілля Ігор Насалик, повідомляє прес-служба відомства. «Наше завдання — не диверсифікувати постачання антрациту, а здійснити його заміщення», — наголосив він. Міністр поінформував також про заходи з переобладнання котлоагрегатів з антрацитового на газове вугілля. Таку роботу вже розпочато. Зокрема, за словами Ігоря Насалика, для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля з 2016 року уряд реалізує пілотний проект переведення енергоблоків №2 та №5 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на газову групу вугілля. У травні цього року енергоблок № 2 вже підключили до мережі для виконання пусконалагоджувальних робіт. Тим часом енергоблок № 5 продовжують реконструювати. Ігор Насалик також повідомив, що Міненерговугілля має чіткий графік переведення енергоблоків на газову групу вугілля і контролює дотримання цього графіка, що дасть можливість до кінця 2018 року замістити близько 6 мільйонів тонн антрациту, а до кінця 2019-го взагалі відмовитися від нього.

Проте поки що Україна вимушена закривати потребу в антрациті за рахунок імпорту. Державна компанія «Центренерго» домовилася про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року. Про це на початку тижня повідомив директор Центренерго Олег Коземко. За його словами, перші 85 тисяч тонн мають привезти в порт Южний на початку вересня, а наприкінці місяця прибудуть наступні 120 тисяч тонн. Керівник Центренерго також зазначив, що вартість кожної поставки відрізнятиметься, а ціна вугілля першої партії становитиме $113 за тонну. Наступного року Україна може закупити ще більше американського вугілля — до 2 мільйонів тонн.

Як відомо, компанія «Центренерго» володіє кількома теплоелектростанціями, які потребують вугілля антрацитової групи, зокрема Трипільською ТЕС у Київській та Зміївською ТЕС у Харківській областях. У Центренерго заявили, що все вугілля зі США йтиме саме на Трипільську ТЕС.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»