На початку липня минає три роки з моменту старту нової політики у Державному агентстві резерву України (Держрезерв). Тоді головою цієї важливої установи, підприємства якої потерпали від хронічних збитків, було призначено молодого та ефективного топ-менеджера Вадима Мосійчука.

«Ми в 2015 році опинилися в жахливому стані: фактично попередня влада не фінансувала Держрезерв з 2012 року. Коли в 2014 році почалася неоголошена війна і Держрезерв мав відвантажувати товари на лінію зіткнення, було вкрай складно. Загальний фінансовий результат за шість місяців 2015 року становив лише 101 тисячу гривень. Ви самі розумієте, що це означає. Після аудиту всіх наших підприємств стало зрозуміло, що лише 20 із них можуть працювати. Ми звільнили десятки неефективних керівників у регіонах та набрали за конкурсом сучасних сильних менеджерів, щоб підприємства почали працювати ефективніше», — розповідає керівник Держрезерву.

Тож наприкінці 2015 року всі підприємства системи вийшли на прибуток, і фінансовий результат становив понад 5 мільйонів гривень.

За останні три роки в Держрезерві впроваджено кількісно-якісні показники контролю ефективності працівників, створено нову IT-інфраструктуру, яка дає змогу оптимізувати робочі процеси та контролювати стан запасів у режимі онлайн. На підприємствах Держрезерву також почали впроваджувати найкращі світові практики формування та управління запасами, запустили процеси, що підвищують енергоефективність. Тепер на багатьох підприємствах рівень завантаженості потужностей сягає 100%. У 2017 році чистий дохід аграрних підприємств становив 415 мільйонів гривень. Держрезерв планує, що цей показник серед АПК-підприємств у 2018 році становитиме 417,6 мільйона гривень, нафтових баз — 55,6 мільйона гривень, на складах та холодильниках — 9,54 мільйона гривень.

«Надходження від комерційної діяльності підприємств збільшилися втричі. Це, в свою чергу, впливає і на сплату податків, які останнім часом перевищують рівень фінансування господарських потреб підприємств і організацій з державного бюджету. Цей факт уже в 2018 році дав можливість запустити процес відмови підприємств від державного фінансування. Першим став дніпровський комбінат «Салют». На черзі — київський комбінат «Прогрес», — зазначає Вадим Мосійчук.

Комбінат «Прогрес», який засновано ще 1936 року, завжди був в авангарді, проте, як й інші підприємства Держрезерву, в 2014-му опинився в жахливому стані. «Саме тоді я прийшов на «Прогрес». А ситуація там була надто критична. Запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів було обмаль, а Міністерство оборони благало про допомогу фронту. Ми скоротили 70 неефективних працівників, оптимізували виробництво — і потроху справа пішла. Тепер ми знову в авангарді й скоро відмовимося від державного фінансування», — поділився планами на майбутнє з журналістами директор комбінату «Прогрес» Сергій Рубан.

Однак у керівників Держрезерву попереду ще багато роботи. Так, вони чекають на ухвалення нового закону «Про стратегічні резерви», який і розробили фахівці установи та подали до Верховної Ради України. Також треба підготувати та ухвалити законопроекти про створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, що дасть країні можливість припинити жити від дня постачання до наступного дня постачання палива та вийти на новий рівень незалежності від ресурсів.