У Запоріжжі триває капітальний ремонт дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя» на ділянці від Військового містечка. Роботи стартували наприкінці червня. Запорізький міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду, проконтролювавши хід капремонту цієї міської магістралі.
Елементи програми розвитку
Торік у Запоріжжі пройшов перший етап реконструкції дороги до Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». На ділянці від траси Харків—Сімферополь до Військового містечка замінили асфальтове покриття, облаштували в’їзди у двори, привели до ладу прилеглу територію, облаштували зупинкові комплекси, паркувальні «кишені» на дорозі. Зараз шляховики капітально ремонтують наступний відрізок: від Військового містечка до аеропорту. Таким чином, капітально відремонтують ще до трьох кілометрів дороги.
Заплановані також бетонні бордюри, в’їзди, з’їзди, «кишені» зупинок, посадкових майданчиків, встановлення самих зупинок, нових дорожніх знаків, облаштування тротуарів, зеленої зони, нанесення розмітки. Зараз тривають підготовчі роботи: демонтують бордюри, розширюють проїжджу частину, облаштовано 400 погонних метрів «ваганів» під основу дороги та 300 метрів «ваганів» під бордюрні блоки. Найближчим часом робітники почнуть прокладати нові тротуари, облаштовувати зупинкові комплекси. Відтак розпочнуть основну фазу робіт — прокладання нового асфальту.
Варто зазначити, що реконтрукція дороги є лише одним з елементів міської програми розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Цьогоріч в аеропорту відремонтували головну злітно-посадкову смугу, що дало змогу подовжити термін її безпечної експлуатації на кілька років. У Запоріжжі розуміють, що в міжнародному аеропорту повинен бути сучасний пасажирський термінал, яким поки що похвалитися не можуть.
— Проект нового пасажирського терміналу готовий, — каже Запорізький міський голова Володимир Буряк. — Він уже пройшов узгодження в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Таким чином і далі поступово рухатимемося у напрямі початку будівництва терміналу.
Комплексний підхід
Запорізький міський голова представив концепцію сучасного пасажирського терміналу для пасажирів міжнародних авіарейсів. Новий термінал обслуговуватиме не менш як 400 осіб за годину. Його площа становитиме майже 13 тисяч квадратних метрів. Початок будівництва запланований на осінь 2017 року. Необхідні кошти уже передбачені в бюджеті Запоріжжя. Перед підрядником стоїть завдання завершити капремонт дороги до аеропорту до початку будівництва нового пасажирського терміналу. Володимир Буряк також підкреслив, що в рамках капремонту заплановано розширити дорогу від Військового містечка до аеропорту. Бо така вимога часу, адже кількість рейсів постійно зростає, отже, зросте і навантаження на дорогу, якою пасажири добиратимуться до аеропорту і в місто.
Сам запорізький аеропорт стрімко розвивається. Постійно зростає пасажиропотік, відкривають нові рейси. Будівництво нового пасажирського терміналу є пріоритетним завданням для запорізької влади. До речі, проект будівництва нового терміналу одержав позитивну експертну оцінку. Затверджено кошторис. Через систему ProZorro КП «Запорізький аеропорт» оголосив конкурс на генпідрядника для виконання робіт. Паралельно триває процес узгодження проекту та отримання дозволу на будівництво в Кабміні. Новиий термінал відповідатиме всім необхідним стандартам і, перш за все, буде комфортним для пасажирів.
Володимир Буряк 2017 рік з упевненістю називає роком запорізького аеропорту. Йдеться не лише про комфорт пасажирів, а й про інвестпривабливість всього міста. Бо аеропорт — повітряні ворота Запоріжжя, і по цій «одежині» про нього судитимуть в Україні й світі. Комплексний підхід до вирішення всіх інфраструктурних питань забезпечить головний результат — сучасний аеропорт.