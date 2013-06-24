Внаслідок серії потужних торнадо, які минулої суботи пройшли американським штатом Кентуккі та зачепили п’ять інших штатів, загинули десятки людей. Стихійне лихо, яке охопило смугу завдовжки понад 300 кілометрів, повністю зруйнувало житлові будинки, офіси, магазини, підприємства.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на пресконференції, що кількість загиблих внаслідок торнадо може сягати понад 100 осіб. «Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, деякі райони постраждали так, що неможливо описати словами», — сказав він.

Одні з найсерйозніших руйнувань сталися в Мейфілді, невеликому містечку з населенням близько 10 тисяч людей у західній частині Кентуккі, де штат межує з Іллінойсом, Міссурі та Арканзасом. За словами Енді Бешира, майже 110 людей перебували всередині свічкової фабрики в Мейфілді, коли торнадо обвалив її стіни, поховавши під собою десятки людей. За повідомленням поліції штату Іллінойс, частково обвалився дах складу компанії Amazon у місті Едвардсвіл, що теж призвело до людських жертв.

Президент США Джо Байден назвав серію торнадо, від яких постраждали регіони на південному сході країни, однією з найбільших в історії: «Це трагедія. І ми досі не знаємо, скільки життів втратили, і не маємо уявлення про повний обсяг збитків». Він пообіцяв, що федеральний уряд зробить усе можливе, щоб допомогти тим, хто постраждав внаслідок стихії, й закликав до єдності.

«Це один із моментів, коли ми не демократи і не республіканці. Звучить наче перебільшення, але це реальність. Ми всі американці», — наголосив президент. Він пообіцяв відвідати штат Кентуккі, який постраждав найбільше, коли стане зрозуміло, що його візит не заважатиме рятувальній операції.