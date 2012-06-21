Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті протягом трьох днів – з 6 по 8 вересня –відбуватимуться дні Чешської Республіки. Проведені вперше торік, вони мали великий успіх у жителів і гостей. Ужгорода. Нині фест гості з дружньої країни проводять в Ужгороді знову.
Місце проведення – площа Народна – цікаве вже тим, що розміщена на ній головна адміністративна будівля Закарпатської області була споруджена саме в ті часи, коли край під назвою Підкарпатська Русь входив до складу Чехословацької Республіки. Усі інші будівлі довкола Народної площі в радіусі близько півкілометра входять до так званого «чеського району»: були зведені в стилі конструктивізму.
Відкриття фестивалю зібрало на Народній сотні людей. Привітання виголосили голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко та високі гості з Чехії. Відтак на влаштованій посеред площі великій сцені розпочалися виступи артистів – вокальних і танцювальних гуртів, солістів і рок-групи з Чехії.
Всі три Чеські дні будуть заповнені заходами, що дозволять краще пізнати сучасність і минувшину Чехії. Звичайно, не обійдеться і без знаменитого на весь світ чеського пива, багато різновидів якого закордонні гості привезли з собою. Частуватимуть і апетитними шпекачками-сосисками – теж чеського виробництва.