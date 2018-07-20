Частка агровиробництва у структурі ВВП країни становить близько 18%, а може досягти 25% у разі його державної підтримки. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час перебування на Київщині, відвідуючи одне з місцевих фермерських господарств.

Він розповів, що познайомився з керівництвом підприємства під час недавньої виставки «Агро-2018», а тепер — і з виробничими потужностями.

«Агросектор має ключове значення, — сказав Володимир Гройсман. — Я зацікавлений у тому, щоб подібних підприємств було більше, щоб ми переробляли сировину, щоб у селах була робота. Це все запорука нашого успіху. Сьогодні аграрії формують 18% ВВП. А може до 25% — і це досяжна мета. Разом з можливостями децентралізації це дає значну синергію».

Прем’єр-міністр запевнив, що уряд продовжуватиме програми підтримки агровиробників. «І ситуація в селах буде рік у рік покращуватися», — цитує главу уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Нагадаємо, що на сьогодні агропромисловий комплекс країни — це близько 3 мільйонів зайнятих у сільському, лісовому та рибному господарстві, 18,4% валової доданої вартості, з яких 4,7% — харчова і переробна промисловість. За шість місяців року зростання сільськогосподарської продукції становило 11,4%, а середньомісячна зарплата в сільському господарстві за січень — травень 2018 року — 6524 гривні, що на 24,5% вище за аналогічний показник торік.

Україна експортує агропродукцію у 164 країни, посідає перше місце з експорту соняшникової олії, третє — ріпаку, четверте — ячменю та кукурудзи, п’яте — меду і горіхів без шкаралупи, шосте — пшениці, сьоме — сої та м’яса бройлерів. 289 українських підприємств мають право експорту на ринки Євросоюзу.

За підсумками поїздки відбувся брифінг глави уряду, на якому він зазначив, що Україна не боїться санкцій, які може ввести Російська Федерація проти українських фізичних і юридичних осіб.

«Ми не боїмося жодних санкцій, жодних їхніх рішень. І це наша позиція, — сказав Прем’єр. — Стільки шкоди, скільки зробила Росія стосовно України, суверенної європейської держави, навіть важко переоцінити. Більш як 10 тисяч людей убито, майже 40 тисяч поранено, мільйон 700 тисяч переміщено, оскільки їхні будинки зайняли бойовики. І ще за це вони хочуть вводити санкції?» — додав він.

Очільник Кабміну сподівається, що кримінальні справи про незаконне вирубування лісу розглядатиме новостворений антикорупційний суд, який суворо покарає всіх учасників незаконних схем.

«Маємо перевірити всю господарську діяльність підприємств, які займалися вирубуванням лісу і його відправленням за кордон. Усі мають за це нести відповідальність і сісти у в’язницю. Вважаю, що це має бути урок для всіх. Маю надію, що розслідування цих справ і потім розгляд у судах відбуватиметься вже в новому антикорупційному суді, щоб усіх покарали максимально. Тоді всі розумітимуть, що Україну треба любити і поважати не на словах, а на реальних справах», — цитує главу уряду кореспондент Укрінформу.

Прем’єр наголосив, що правоохоронці мають виявити всіх учасників незаконних схем з вивезення деревини за кордон, зокрема має бути визначений «кожний митник, який ставив підпис, коли оформлював вивезення такої деревини, кожен прикордонник, якщо вони це оформлювали, і так далі».

Володимир Гройсман сказав, що до парламентських виборів 2019 року доведеться ухвалювати непопулярні рішення, щоб забезпечити стабільність економіки.

«Зараз багато хто каже: «А що ви будете робити на виборах?» Ось прийдуть вибори, тоді говоритиму, що буду робити. Зараз у мене питання, щоб до наступних парламентських виборів привести країну сильнішою, заможнішою, і економіка має бути стабільною. Для цього ще треба буде приймати і непопулярні рішення в тому числі. Але мета єдина: Україна має бути сильною», — сказав Володимир Гройсман. Нагадаємо: раніше Прем’єр заявив, що планує брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року.

Володимир Гройсман висловився з приводу роботи в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Він заявив, що задоволений роботою чиновника. «Якщо у когось із правоохоронців є запитання до Мирослава Продана, то нехай вони поставлять їх особисто йому, і я думаю, що він має дати на них аргументовану відповідь і тільки тоді поставити крапку», — сказав Володимир Гройсман. За його словами, в Україні треба «відійти від гучних заяв і звинувачень», а оцінювати ситуацію лише за підсумками неупередженого розслідування.

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«Урядового кур’єра»