За результатами 2018 року зовнішньоторговельний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком та сягнув понад 9 мільярдів доларів, з яких 6,3 мільярда припадає на український аграрний експорт. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
«Український експорт продукції АПК до країн ЄС і надалі демонструє щорічне зростання: в 2016 році він був трохи понад 4 мільярди доларів, в 2017-му — 5,8 мільярда, а за результатами 2018 року вже перевищує 6,3 мільярда доларів. Така динаміка вказує на успішність Угоди про ЗВТ між Україною та ЄС у галузі АПК. Це дає нам підстави говорити про те, що українські виробники цілком конкурентоспроможні на ринках європейських країн і можуть успішно експортувати свою продукцію відповідно до найвищих стандартів безпечності та якості», — зазначила заступник міністра.
Лідерами українського аграрного експорту на ринки ЄС, за словами Ольги Трофімцевої, залишаються зернові, яких експортовано на понад 2,2 мільярда доларів, насіння олійних культур — 1,1 мільярда та олії — 1,1 мільярда, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Приємно відзначити зростання обсягів постачань інших аграрних і харчових товарів до країн ЄС. Серед них — залишки харчової промисловості, м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи, овочі, рослини та коренеплоди. Також у 2018 році ми експортували до ЄС більше виробів із зерна та хлібних злаків, меду, соків, кондвиробів та інших продуктів», — прокоментувала посадовець.
І додала, що ТОП-5 ключових імпортерів наших аграрних і харчових продуктів у ЄС очолюють Нідерланди, куди було експортовано продукції майже на 1,2 мільярда доларів. Друге місце за Іспанією — 1,04 мільярда, третє посідає Італія — 737,9 мільйона доларів. Далі розташувалися Німеччина — 667,4 мільйона та Польща — 656,7 мільйона доларів.
Імпорт продукції АПК з країн ЄС також продемонстрував зростання. За 2018 рік він становив майже 2,7 мільярда доларів, що на 420,7 мільйона більше порівняно з 2017 роком. «За цей період Україна найчастіше завозила з країн ЄС шоколад і продукти з какао-бобів, тютюн і вироби з нього, продукти для годівлі тварин, м’ясо, субпродукти та алкогольну продукцію», — конкретизувала Ольга Трофімцева. Найбільше Україна купувала в Польщі — на 556,1 мільйона доларів, Німеччині — на 492,6 мільйона, Італії — на 276,6 мільйона, Франції — на 242,1 мільйона та Іспанії — на 147,7 мільйона доларів.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»