«Цей тунель — не лише найбільший інфраструктурний проект, реалізований в Україні протягом останніх десятиліть. Це проект, завдяки якому наша країна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз — до України. Адже він частина міжнародного транспортного коридору, який пролягає територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України й далі на схід», — написав учора на своїй сторінці у Фейсбуці за кілька годин до початку офіційної церемонії Президент Петро Порошенко. І додав, що цією дорогою проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи. Отже, Бескидський тунель — символ масштабного оновлення країни та переходу до сталого розвитку.

На символічному транспорті

О 14 годині Президент особисто відкрив залізничний рух новозбудованим тунелем. Автомотриса начальника Львівської залізниці, на якій перебував глава держави, прибула із Закарпатської області через новозбудований тунель на станцію Бескид на Львівщині, перетнувши символічну блакитну стрічку.

Петрові Порошенкові приємно було повторити, що тунель став найбільшим інфраструктурним об’єктом, реалізованим в Україні за останні чотири роки. Його будівництво припало на час, коли український народ боронить свою незалежність від російських агресорів. І водночас знаходить сили та ресурси на розбудову й модернізацію своєї держави. За це Президент щиро подякував будівельникам, підрядникам і залізничникам. Він зауважив, що тунель відкрили на сім місяців раніше від початкового графіка, повністю вклавшись у попередній кошторис.

А ще, на думку глави держави, дуже важливо, що частина вітчизняних висококваліфікованих будівельників, які раніше у пошуках кращих заробітків працювали здебільшого за кордоном, повернулися додому, щоб будувати українське і сприяти подальшому зростанню нашої економічної моці.

Президент зазначив, що напрямок тунелю — до Європи чітко збігається з прагненнями українців. А тому він слугує важливою логістичною складовою маршрутів експорту української продукції до країн Європейського Союзу. Адже бачимо, що рік у рік вітчизняна залізниця перевозить на 20% більше вантажів у напрямку ЄС. А нинішнє відкриття та введення в експлуатацію тунелю дасть змогу збільшити масштаби перевезень навіть у кілька разів. Отже, відкриваються нові можливості виходу українських товарів на європейські ринки в напрямку Італії, Словенії, Угорщини та Словаччини.

«У той час як Росія веде проти нас гібридну війну, намагаючись роз’єднати частини України, тунель міцно зв’язав Львівську область та Закарпаття, і це дуже символічно. Коли держава-агресор запровадила ембарго, закривши повністю свої ринки для українських виробників, намагаючись поставити нас на коліна, вітчизняні виробники підвищили якість своєї продукції і нарощують темпи її експорту до Європи. Дуже важливо, що Україна стає надійним транзитером не лише газу та енергоносіїв, а й вантажів», — наголосив Президент.

Тунель стане не лише символом ефективної співпраці нашої держави з Євросоюзом, а й джерелом значних надходжень до держбюджету, а також надасть стимул створити чимало робочих місць із гідними зарплатами як в економіці країни загалом, так і конкретно в залізничній галузі. А вони нині дуже потрібні українцям.

Глава держави висловив подяку іноземним партнерам, а також уряду, Прем’єр-міністрові й представникам місцевої влади за скоординовані дії та ефективну роботу. «Бажаю лише зелених семафорів на нашому шляху. Адже важливо, щоб на шляху всіх наших реформ завжди було зелене світло», — резюмував глава держави.

Президент відкрив пам’ятну дошку з нагоди початку експлуатації Бескидського тунелю, а також разом із членами делегації перевірив готовність об’єкта, проїхавши від західної до східної його частини.

З історії будівництва

Як відомо, Бескидський — другий за довжиною після Лутугинського (який нині на тимчасово окупованій території) на Луганщині залізничний тунель України. Він лежить між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах, це частина Львівської залізниці.

Історичний тунель в одноколійному варіанті було побудовано ще в 1886 році за часів імператора Франца Йосифа I. Він мав слугувати переходом зі східних регіонів Австро-Угорщини до Центральної Європи і пов’язувати Закарпаття з українськими землями, що перебували під владою імперії. Під час Другої світової війни його пошкодили угорські війська, однак 1946-го тунель відновили. Його реконструювали в 1956 році, коли проводили електрифікацію залізничної лінії.

Згодом, як і будь-яка споруда, тунель вичерпав експлуатаційний ресурс. Через деформації ґрунту і руйнування дренажної системи в нього почали потрапляти ґрунтові води, а взимку ситуація погіршувалася — зі старого тунелю щодня вивозили майже 15 тонн льоду.

Через загрозу безпеці руху поїздів на початку 2000-х років було ініційовано будівництво нового Бескидського тунелю. Але проектування почали в 2011 році, а роботи — аж в 2013-му.

Старий тунель зберігається як складова комплексу нового, який побудували за 30 метрів від нього. Його використовуватимуть як робочу штольню з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у разі аварійних ситуацій.

Сучасні характеристики

Наприкінці червня 2011 року Кабінет Міністрів розпорядженням передав 6,19 гектара землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування цього нового тунелю. Профінансовано воно за рахунок коштів ПАТ «Укрзалізниця» із залученням кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку в межах проекту «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України» та Європейського інвестиційного банку в межах проекту «Бескидський залізничний тунель».

З початку реалізації проекту профінансовано 2,2 мільярда гривень з ПДВ, з яких кошти ЄБРР становили 526,8 мільйона гривень, ЄІБ — понад мільярд та власні кошти Укрзалізниці — 666,5 мільйона гривень.

Бескидський тунель входить до п’ятого пан’європейського транспортного коридору Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна — Росія. Новий двоколійний тунель завдовжки 1765 метрів, завширшки 10,5, заввишки 8,5 метра пролягає на максимальній глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

Сейсмостійкий та унікальний

Тунель має арочну конструкцію, товщина бетонного армованого шару укріплення становить близько 70 сантиметрів. Усередині арки використано спеціальну технологію — сейсмошов. Адже тунель розташовано в зоні високої сейсмічної активності. Тож у разі коливань чи землетрусів сейсмошов гаситиме коливання земної кори.

Побудували тунель українські фахівці з компанії «Інтербудтунель», які часто виконують завдання не лише в Україні, а й за кордоном, будували чимало об’єктів в Азії, країнах СНД та Європі.

Унікальний він тим, що це перший тунель, побудований за часів незалежності України. І ще жоден інший тунель, а їх на Львівській залізниці 35, не обладнано такими надсучасними системами, як цей: тут є відеонагляд, пожежна сигналізація, автоматизована система управління технологічними процесами, новітня для України мікропроцесорна централізація та багато іншого технологічного начиння.

Гарантія експлуатації двоколійного тунелю становить близько 100 років. За даними Укрзалізниці, новий тунель пропускатиме до 100 пар поїздів на добу, нині — 40—45 пар. А максимальна швидкість зросте із 40 до 60—70 кілометрів на годину. Тож пуск тунелю дасть Україні змогу в кілька разів збільшити обсяг транзитних і внутрішніх залізничних перевезень.

Того самого дня, як новозбудованим шляхом пустили перший потяг, через Бескидський тунель до однієї з країн ЄС, а саме Словаччини, вирушив перший український вантажний потяг із наповненими залізною рудою вагонами, виробленими на вітчизняних підприємствах за останні два роки.