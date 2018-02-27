Бескидський тунель — один із найважливіших інфраструктурних проектів, які реалізують за допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. «Така інвестиція в інфраструктуру фактично перша в Україні. Тішить, що цей масштабний проект реалізують саме на Львівщині. Пропускна спроможність залізничних колій значно зросте — реалізація проекту дасть змогу збільшити транспортні вантажні потоки до країн Європи удвічі. Ми вже підійшли до європейського стандарту перевезення вантажів. Їхня доставка залізничною колією здешевлює перевезення і зберігає дорожнє покриття, адже автомобільні дороги найбільше руйнує саме великогабаритний транспорт», — зазначила під час огляду будівництва тунелю заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак.
«Ми символічно розпочали зворотний відлік 100 днів, що залишилися до відкриття Бескидського тунелю, — наголосив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов. — Розроблено чіткий план робіт, які проведуть до 25 травня цього року. Це дуже важливий об’єкт для української транспортної галузі. Фактично це вікно в Європу, до міжнародних транспортних коридорів. За останній рік через старий Бескидський тунель пройшло 20 мільйонів тонн вантажів, тож попит на залізничні перевезення є. Українські підприємства нарощують обсяги експорту в Європу, тому подальший розвиток залізничної інфраструктури необхідний». Очікують, що відкриття Бескидського тунелю поліпшить і пасажирське сполучення. У планах — запуск потяга категорії «Інтерсіті» між Львовом та Закарпаттям.
У прес-службі Львівської облдержадміністрації повідомили, що перед спорудженням здійснено комплекс робіт з організації інфраструктури будівництва: підведено дороги, побудовано бетонозмішувальний вузол, арматурний цех і лабораторію будматеріалів. Споруджено ніші та камери по всій довжині тунелю, три евакуаційні переходи між старим і новим тунелями.
Технічні вимоги до проекту розробив міжнародний консультант з Австрії. Будували тунель уступами за австрійською технологією. Довжина його — 1764 метри. Це єдиний проект із будівництва тунелів часів незалежної України.