Надворі літо, але саме час готуватися до нового опалювального сезону: утеплювати стіни, купувати конвектори й калорифери, міняти вікна й газові котли на дров’яні. На Полтавщині до холодів готуються комплексно, згідно з програмою розвитку системи централізованого теплопостачання області на 2022—2026 роки, яку розробили фахівці комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» та управління ЖКГ обласної військової адміністрації за підтримки європейських партнерів.

Програма передбачає модернізацію десятків котелень у Полтаві, містах Карлівка та Решетилівка, на що готові витратити сотні мільйонів гривень. Частину котелень планують опалювати дерев’яними пелетами із трісок. Зокрема найбільшу в обласному центрі котельню «Аврора».

Природний газ замінили лушпинням

Ця котельня забезпечує теплом і гарячою водою понад 60 тисяч полтавців, які мешкають у мікрорайонах Сади, Огнівка, Алмазний. У літній період середнє максимальне навантаження на котельню становить усього 6 Гкал/год, середній максимум у літній період — 14 Гкал/год. Потужність її котла — 50 Гкал/год. Споживання електричної енергії у зимовий період становить 1,2 МВт, у літній — 0,4 МВт. Орієнтовна вартість — 262 мільйони гривень.

Після модернізації котельня на біопаливі в літній період забезпечуватиме потреби абонентів гарячою водою. А також задовольнить потреби в електропостачанні підприємства.

Проте повністю переводити котельню на біопаливо не будуть. У сильні морози її додатково опалюватимуть природним газом.

В управлінні ЖКГ Полтавської ОВА розповіли, що встановлення когенераційної установки не дасть змоги уникнути відключень котельні в літній період. Відключення у червні відбувалися через гідравлічні випробування теплових мереж.

Готують до експлуатації в осінньо-зимовий період і нову когенераційну установку з електричною потужністю 10 МВт і тепловою потужністю 42 МВт, яка розміщена на території олійноекстракційного заводу Kernel. Особливість її в тому, що вона опалюється соняшниковим лушпинням.

Спорудження восьмиповерхової будівлі тривало два роки. Роботи із встановлення системи виконувало кременчуцьке підприємство «Котлогаз» за проєктом харків’ян. Система складається із парового котла продуктивністю 52 т/год та турбоагрегата. Сировиною для вироблення пари та електроенергії там слугує вода, яку качають із свердловини. Для забезпечення необхідних показників якості живильної води і пари вода зі свердловини проходить хімічне очищення.

Фахівці, які обслуговують цю установку, розповіли, що для її роботи потрібно багато води. Для збільшення водопостачання підприємства довелося пробурити додаткову свердловину завглибшки 720 метрів.

Згідно із графіком модернізують у Полтаві й котельню комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» на вулиці Квітучій, роботи планують завершити до початку жовтня. Після реконструкції її потужність збільшиться вдвічі, вона забезпечуватиме теплом жителів усього 109-го мікрорайону міста. Про це розповів гендиректор цього підприємства Олександр Олексенко.

«Тендерні процедури ми пройшли ще до війни, тому нині модернізація відбувається за графіком. Більше подробиць не можу повідомити із причин безпеки. Для жителів 109-го мікрорайону скажу таке: у майбутнє можна дивитися з оптимізмом. Тобто заплановано, що до початку опалювального сезону модернізація завершиться, і наші споживачі будуть із теплом».

Три нові котельні

Реконструкцію цієї котельні почали робити у зв’язку з тим, що турбомеханічний завод відмовився від соціальної функції опалення житлових будинків. Тому теплоенерго (ПТМЗ) й запропонувало опалювати ці будинки своєю котельнею. Завдяки перемичці, яка з’єднала котельню з мережею зазначеного району, підприємство підстраховувало Полтаватепло з його котельнею на території ПТМЗ на початку опалювальних сезонів у 2020 та 2021 роках. Однак раніше потужність котельні на Квітучій не була розрахована на додаткових споживачів (11 тисяч замість 6 тисяч), які мешкають у 30 будинках. Саме тому було прийнято рішення про реконструкцію котельні, щоб збільшити її потужність удвічі. Теплоенергетиків підтримали обласна та полтавська міська влади. Завдяки їхній підтримці проєкт вдається успішно реалізувати.

Триває капітальний ремонт котельні на вулиці Дмитрієва, 7 в обласному центрі, яка забезпечує теплом лікарні.

Крім модернізації котелень, у районних центрах і в Полтаві проводять гідравлічні випробування мереж, виявляють слабкі місця і виконують заміну аварійних ділянок. Також проводять реконструкцію мереж з прокладанням сучасних попередньо теплоізольованих трубопроводів, що підвищує надійність їхньої роботи і скорочує втрати теплової енергії.

На початок третьої декади липня профілактичні роботи проведено на майже 85% мереж. Зокрема вже завершили заміну труб гарячого водопостачання на вулиці Станіславського, 10.

«Ресурс старих труб вичерпався, і ми замінили їх на кращі, поліетиленові, які гарантовано прослужать 49 років без замін і витримують високу температуру й тиск», — розповідає старший майстер Полтаватеплоенерго Геннадій Кабанець.

Загалом цьогоріч полтавські теплоенергетики планують замінити понад 3 кілометри мереж. Переважно це магістральні трубопроводи в мікрорайоні Алмазний.

За словами технічного директора Полтаватеплоенерго Володимира Пасічка, підготовлено до експлуатації майже 170 кілометрів теплових мереж із 215. Після зупинки відновили роботу понад 50 котелень із 91. Усі роботи планують виконати до вересня.

Не залишаться взимку без тепла і гарячої води й кременчуківці. Замість зруйнованої росіянами ТЕЦ у Кременчуці, яка забезпечувала цими комунальними зручностями 180 тисяч жителів наддніпрянського міста та 1500 юридичних осіб, оперативно збудують три котельні. Проєкт реалізовуватимуть у межах Програми нового будівництва теплогенеруючих потужностей лівобережної частини міста Кременчука на 2022—2023 роки.

Про це повідомив Кременчуцький міський голова Віталій Малецький. За його словами, розрахункова вартість усього проєкту 2344 мільйони гривень. Кошти на це мають надійти з державного, обласного та міського бюджетів, а також від інвесторів.

У всіх містах області житлоексплуатаційники здійснюють підготовку житлових будинків до опалювального періоду 2022—2023, проводять технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення.