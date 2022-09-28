Із настанням холодів найбільшої актуальності набувають питання готовності до опалювального сезону. Нині, в умовах війни, це чи не одна з найгостріших комунальних проблем, особливо в регіонах, де тривають активні бойові дії. Чи буде тепло в домівках? Чи зможемо пережити цю зиму? Чи варто повертатися додому? Ці питання ставлять жителі Харківщини, які залишилися вдома, і ті, хто змушений був переїхати в безпечніші місця. Та як запевняє місцева влада, роблять усе, щоб жителі Харкова та області були в теплі, з гарячою водою та іншими комунальними послугами. І це не просто слова, а реальна робота місцевої влади, профільних відомств і підприємств, а також громадян.

Стан готовності — понад 80%

За даними Харківської обласної військової адміністрації, станом на середину вересня 2022 року теплові господарства області готові на 80,3%. Що стосується житлового фонду, то комплексно підготовлено до зими 89%. Уже підготовлено до зимового періоду 64% загальноосвітніх навчальних закладів, 66% дошкільних навчальних закладів та 65% об’єктів охорони здоров’я.

Найскладніша ситуація в нещодавно деокупованих Куп’янському, Ізюмському районах та частині Чугуївського. На визволених територіях ще триває розмінування, а фахівці вивчають рівень пошкодження комунальної інфраструктури. Але там, де було можливо, вже провели відновлювальні роботи більш ніж на 43% об’єктах теплового господарства, постраждалих унаслідок бойових дій.

Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, попри постійні обстріли, підготовка до опалювального сезону на Харківщині відбувається за планом. Тривають підготовка та закупівля обладнання для облаштування на території області місць обігрівання в разі нештатних ситуацій в зимовий період.

На визволених територіях області, де нема електричної енергії, за повідомленнями районних військових адміністрацій, на 15 вересня було створено резервний запас обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Серед них 237 бензинових та дизельних генераторів, 29 мініелектростанцій, два циркулярні насоси, понад 10 тонн бензину та 16,88 тонни дизельного палива. Виготовляють та закуповують засоби індивідуального обігрівання для жителів громад. Серед них 24 електрообігрівачі, виготовлено 61 пічок-буржуйок, ще 12 пічок-буржуйок було придбано.

У Харкові комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» встановлює пересувні котельні для обігрівання житлових будинків і споруд, що належать до соціальної сфери. Вони зможуть забезпечити теплом зруйновані ділянки чи замінити старі котельні.

За словами заступника технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Олексія Луки, в місті до початку опалювального сезону заплановано встановити 17 таких пересувних котелень. Триває підключення їх до внутрішньобудинкових систем. Розглядають можливість придбати пересувні котельні великої потужності — від 3 до 6 МВт в разі аварійної ситуації. Такі котельні здатні забезпечити теплом п’ять-шість багатоповерхівок.

Зруйнована інфраструктура

Підготовка до опалювального сезону ускладнюється тим, що російські загарбники щоденно обстрілюють Харківщину. У липні цього року на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що можливі будь-які варіанти перебігу подій у проходженні опалювального сезону: «Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв».

Справді, ворог і надалі тероризує мирне населення. Він не лише руйнує житлові будинки, а й цілеспрямовано знищує об’єкти критичної інфраструктури. 11 вересня рф завдала удару по одній з найбільших теплоелектростанцій України — Харківській ТЕЦ-5. Унаслідок цього удару місто на кілька годин повністю залишилося без електроенергії, а в деяких районах не було води через зупинення роботи насосів.

Нині ТЕЦ-5, за повідомленням департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації, генерує електричну енергію та відпускає її в мережі за звичайною схемою. Триває відпуск теплової енергії, забезпечено гаряче водопостачання споживачів частини Харкова та окремих населених пунктів області. На підприємстві згідно з графіком відбуваються роботи з підготовки обладнання та мереж до осінньо-зимового періоду.

Як сказав Олег Синєгубов, немає таких критичних руйнувань, щоб говорити про колапс. Та нині головне — відновити електромережі, підстанції й супутню інфраструктуру. До слова, 17 вересня в області відновлено роботу Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Допомога західних партнерів

Як зазначає Харківський міський голова Ігор Терехов, імовірності того, що під обстрілами буде пошкоджено нові підстанції, ТЕЦ та водогони, ніхто не відкидає. Але місто намагатиметься створити всі умови для харків’ян та вимушених переселенців, щоб вони нормально пережили осінь, зиму та початок весни. Міський голова звернувся до міжнародних фондів щодо постачання модульних твердопаливних котелень, генераторів та електронних конвекторів.

Регіональний менеджер організації DRC (Данська рада у справах біженців) Джуліано Персью під час зустрічі з керівництвом Харкова повідомив, що заплановано надати місту обігрівачі, термоковдри, допомогти створити центри обігріву, надати фінансову допомогу на відновлювальні роботи, а громадянам — індивідуальну психологічну підтримку. Певні організації мають намір узяти участь у заміні вікон, ремонті шкіл, а також наданні людям щомісячної матеріальної допомоги обсягом 2200 гривень.

«Бачу настрої харків’ян, знаю, як ми будуємо свою роботу щодо забезпечення міста всіма енергоносіями. Розумію, що російські агресори цілеспрямовано розбиватимуть нам об’єкти життєзабезпечення. Проте ми пройшли страшні кінець зими та весну, коли було дуже важко. Думаю, попри труднощі, ми гідно пройдемо і цей опалювальний сезон», — наголосив Харківський міський голова.

Розпочати опалювальний сезон в обласному центрі планують 15 жовтня.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єру»