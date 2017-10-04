Дедалі частіше люди скаржаться, що той чи той оператор підвищив ціни на послуги. Для декого з користувачів така новина стала неприємною й неочікуваною. Люди скаржаться, мовляв, компанії підвищують ціни, не попередивши клієнтів. Щоправда, оператори переконують, що вони попереджають про зміну тарифу, проте не всі уважно читають SMS-повідомлення. Тож чи мають право оператори мобільного зв’язку самовільно піднімати ціни, з’ясовував «Урядовий кур’єр».

Згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги стільникового зв’язку держава не регулює, тому його вартість у компаніях визначають самостійно. На відміну від послуг місцевого телефонного зв’язку і зв’язку за таксофонами. «Відповідно до чинного законодавства України, оператори телекомунікацій мають право самостійно встановлювати тарифи на послуги зв’язку і змінювати умови надання послуг, попередивши абонентів не менш ніж за 7 днів до запровадження таких змін, — каже провідний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю компанії «Київстар» Ірина Леліченко. — Наша компанія поінформувала абонентів про заплановане закриття старих тарифів за два тижні. Це було зроблено за допомогою персональних SMS-повідомлень, публікації на офіційному сайті компанії. Міграція в нинішні тарифні плани була з урахуванням профілю користувачів, їхніх потреб у голосових послугах та інтернеті.

Крім того, абоненти мають змогу самостійно обрати інший тарифний план, доступний для підключення, і перейти на нього».

Представник компанії «Vodafon» Вікторія Рубан переконує, що їхня компанія також обов’язково інформує абонентів про важливі для них новини та пропозиції, які з’являються. Нині контроль за діяльністю операторів мобільного зв’язку здійснює Комісія у сфері зв’язку.

Старший партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери» Олег Яким’як додає, що оператори мобільного зв’язку мають регулювати тарифи на послуги ринковими механізмами. «Важливо, щоб оператори неухильно дотримувалися законів «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про захист прав споживачів» і не поширювали інформації, яка вводить в оману споживачів. Згідно з цим законом, абонент має право на вільний вибір надавача послуг і справедливу їхню ціну за умови монопольного становища мобільного оператора».

Приміром, змінюючи тарифи, оператор зобов’язаний не пізніше ніж за 7 календарних днів їх оприлюднити. Це можна зробити через ЗМІ й через власний веб-сайт. Тож споживач має право відмовитися від послуги за зміненими тарифами. «Оператор повинен встановлювати граничний, тобто мінімальний строк чинності тарифу, під час якого змінювати достроково умови тарифних планів заборонено, — наголошує правник. — Отже, оператор не зобов’язаний погоджувати тарифи з Комісією у сфері зв’язку та інформатизації, тобто має право в односторонньому порядку встановлювати і змінювати тарифи на послуги мобільного зв’язку. Однак це робити він може, виконавши зазначені умови. Заради справедливості варто сказати, що деякі оператори не вважають встановлення строків тарифів обов’язком. Якщо порушення не призвело до істотного обмеження чи спотворення конкуренції або таким порушенням не було завдано значних збитків окремим особам чи суспільству, Антимонопольний комітет навіть не розпочинає провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Однак операторам надають необмежено безконтрольне поле для маневрів щодо зміни вартості тарифів і тарифних планів без отримання згоди абонента, з яким вони уклали договір про надання послуг».

Публічний договір

Питання можливої односторонньої зміни тарифів стосується і споживачів, які отримують послуги за передоплатою, і контрактних абонентів, які укладають договір про надання послуг мобільного зв’язку в письмовій формі. Якщо людина отримує послуги за передоплатою, вважається, що між оператором та абонентом укладено договір про надання послуг в усній формі. Згодою на укладення такого договору вважається факт активації SIM-карти без ідентифікації абонента.

Договір про надання послуг мобільного зв’язку публічний (його умови мають бути однаковими для всіх споживачів). Форму договору переважно затверджує оператор та оприлюднює на веб-сайті. По суті, це договір приєднання, оскільки споживач не може запропонувати свої умови, а тільки погодитися на запропонований варіант.

«Договір має відповідати положенням Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, — зауважує молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери» Алла Скрипник. — У контексті зміни тарифів цей нормативно-правовий акт висуває до змісту договору лише вимогу щодо висвітлення порядку і строків інформування споживача про заплановані зміни, не обмежуючи права операторів самовільно змінювати вартість послуг у будь-який час. Це стосується абонентів, що укладають письмовий договір (контрактних), і абонентів за передоплатою. По суті, абонент за передоплатою, активізуючи SIM-карту, автоматично приймає та погоджується з усіма умовами надання послуг мобільного зв’язку, тарифами, порядком їх зміни, здійснення оплати всіх односторонньо запропонованих послуг, попередньо не ознайомившись з умовами. Контрактний абонент хоч і підписує письмовий договір, вплинути на його зміст також не має змоги».

З огляду на законодавство споживач може розраховувати на те, що тарифний план не змінюватимуть лише за наявності встановленого мінімального строку його чинності. Тобто споживач після зміни тарифу (якщо мінімальний строк його минув) може або погодитися з новими умовами, або відмовитися від надання послуг. Якщо мінімального строку чинності тарифу оператор не встановив, можна стверджувати, що його визначають з початку отримання послуги до настання певної події, а саме припинення отримання послуги.

У пошуках вигідного тарифу

Законодавство передбачає, що споживач, який не укладав договору з оператором у письмовій формі, має змогу пройти процедуру реєстрації в оператора. «У 2015 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ухвалила зміни до зазначеного порядку, щоб обмежити необґрунтоване підвищення тарифів в односторонньому порядку. Відповідно до цих змін, під час реєстрації знеособленого абонента в оператора, провайдера телекомунікацій без згоди абонента заборонено змінювати умови укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних послуг, — каже Олег Яким’як. — Зокрема скорочувати чи змінювати послуги, їхній перелік, тарифи, тарифні плани, умови і порядок оплати, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти на бонуси, бали тощо. Абоненти, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, мають право зареєструватися в оператора, провайдера телекомунікацій».

Реєстрація надає змогу абонентові повернути невикористану частку коштів з особового рахунка в разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг і користування персональним номером. Можна скористатися послугою перенесення абонентського номера.

Без реєстрації абонент фактично не має змоги захистити свої права навіть у судовому порядку. За словами юристів, судова практика свідчить, що абонентові, який користується послугами оператора знеособлено, важко довести факт надання послуг конкретно йому. Навіть якщо констатувати порушення законодавства оператором, суди часто відмовляють у задоволенні позовних вимог у зв’язку з недоведеністю факту, що позивач — абонент оператора. Саме порушення довести важко, оскільки вважається, що абонент надав згоду на всі умови, про існування яких він не здогадувався.

«Урядовий кур’єр» звернувся до Антимонопольного комітету, щоб з’ясувати, чи проводив він перевірки мобільних операторів на предмет невиправданого підвищення цін на послуги зв’язку. Як повідомили в прес-службі АМКУ, для припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, ПрАТ «Київстар» було надано обов’язкові для розгляду рекомендації.

«Для забезпечення однакових умов до рівнозначних угод зі споживачами вжити заходів щодо встановлення ціни (тарифу) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України на економічно обґрунтованому рівні шляхом зміни певних тарифних планів та/або впровадження нових тарифних планів, в яких передбачити, що ціна (тариф) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів рухомого (мобільного) зв’язку буде прирівняна до ціни (тарифу) на послугу зі здійснення абонентами власної мережі вихідних дзвінків на телефонні номери абонентів фіксованого зв’язку України», — зазначено у відповіді.

Ось і виходить: не влаштовує новий тарифний план від оператора — йди до іншого. Але якщо і він через кілька місяців змінить тарифи — доведеться все робити знову.