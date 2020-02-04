Єдиний у Миколаєві державний стивідорний порт передано в концесію. На які зміни розраховують на підприємстві та в місті, дізнавався «УК»

Спеціалізований морський порт «Ольвія», який до 2017 року називався «Октябрськ», засновано 1965-го як порт-пункт Миколаївського морського торговельного порту. Розташований на лівому березі Дніпровсько-Бузького лиману, його проєктували для перероблення спеціалізованих вантажів, здебільшого військової техніки. З 1993 року «Октябрськ» виокремлено в окремий порт, на сьогодні він один з найсучасніших в Україні. Пропускна спроможність ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» дає змогу переробляти понад 2 мільйони тонн будь-яких генеральних вантажів на рік, окрім наливних. Наприклад, у 2018-му на ДП «СК «Ольвія» перевантажено 2,2 мільйона тонн вантажів. Виручка за той рік становила майже 330 мільйонів гривень.

П’ять років тому на підприємстві розпочали розробляти проєкт концесії, який підтримано в Міністерстві інфраструктури. У відомстві зробили висновок, що ДП «СК «Ольвія» як державне підприємство має значні обмеження, що стримують його розвиток у зв’язку з низьким доступом до фінансування. Запропоновано варіант концесії, яка має на меті дати ДП «СК «Ольвія» змогу відповідати викликам ринку, підвищити конкурентне становище за рахунок комерційної гнучкості та інвестицій в оновлення та будівництво нових активів. Прихильників та опонентів такого рішення і в Миколаєві, і за межами чимало.

Проєкт завдовжки п’ять років

Коли підготовка до концесії «Ольвії» вже вийшла на фінішну пряму, його директор Руслан Олійник зазначив: «Порту треба змінюватися і шукати інвестора, доки він на піку розвитку і його не посунули на лаву запасних приватники».

Зрозуміло, що задля здорової конкуренції на тлі приватних портів єдиному державному порту в Миколаєві слід кардинально реформуватися.

Тож про проєкт концесії вперше заговорили п’ять років тому. З 2014-го менеджмент ДП СМП «Октябрськ» став розробляти проєкт концесії порту. Як зазначає Руслан Олійник, на той час фактично на всій території Миколаївського морського порту активно працювала лише така форма державно-приватного партнерства, як оренда. І порт «Октябрськ» залишався єдиним державним стивідором, отже, конкуренція істотно впливала на показники його роботи.

«Ми розуміли, що умови існування в такому запеклому конкурентному середовищі без активного оновлення і модернізації основних фондів, інвестування в нові портові засоби, створення терміналів незабаром призведуть до надслабкої конкурентоспроможності й відповідно збиткової діяльності», — каже він.

Для оздоровлення портової інфраструктури та подальшої роботи без повільного згасання єдиною формою державно-приватного партнерства з достатньо масштабними інвестиціями була концесія. На той час прикладів концесій у портах України ще не було, але керівництво порту змогло донести Міністерству інфраструктури України тезу про необхідність такого проєкту. Його почули та підтримали. Але не відразу — було багато нарікань, глузувань, звільнень керівників за обстоювання власного бачення подальшого розвитку порту.

Проте миколаївські портовики не зупинялися

«У 2015 році Міністерство інфраструктури визначило порт «Октябрськ» як пілотне підприємство для реалізації концесійного проєкту. У 2016-му почалась активна робота, створено проєктний офіс. Міністерство ухвалило рішення працювати і над концесією Херсонського морського торговельного порту. Далі відбувся конкурс, визначилися з консультантами від провідних міжнародних консалтингових та юридичних компаній, що мають успішний досвід роботи з аналогічними концесійними проєктами в інших країнах. Почалася кропітка робота», — згадує директор порту.

У підсумкових висновках не обійшли увагою жодне технічне, юридичне, логістичне, соціальне питання. Група дуже уважно опрацьовувала питання зовнішньої логістики, граничні можливості залізничної станції, під’їзних автомобільних шляхів, екобезпеки. Тож консультанти розробили попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту, на підставі якого ухвалено рішення про розроблення та доцільність реалізації підсумкового проєкту. Знадобилося майже 3,5 року від офіційного початку кампанії до конкурсного добору претендентів та визначення переможця.

Що зміниться після конкурсу?

Торік у грудні завершився прийом заявок на конкурс із передачі в концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна ДП «Адміністрація морських портів України», який тривав два місяці. Як повідомило Міністерство інфраструктури, до конкурсної комісії надійшло три заявки від українських та міжнародних компаній. Учасники концесійного конкурсу — портові оператори з України та Катару. Дві компанії з трьох кваліфіковано для участі в наступному етапі.

У результаті концесійного конкурсу переможцем визначено компанію з Катару QTerminals. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, 3,4 мільярда гривень буде інвестовано в розвиток порту впродовж п’яти років. Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів — 82 мільйони гривень, що в 16 разів вище від прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 мільйонів гривень у розвиток інфраструктури Миколаєва, що сприятиме сталому розвитку місцевої громади й території присутності підприємства.

Міністр наголосив, що концесія — це не продаж, а розвиток, можливість залучити найкращих, відповідати викликам ринку, підвищити своє конкурентне становище за рахунок комерційної гнучкості й інвестицій в оновлення та будівництво нових активів.

Владислав Криклій зауважив, що конкурс був абсолютно відкритим і чесним і це дало змогу залучити до роботи в Україні портового оператора світового рівня. QTerminals — провідний портовий оператор Катару, він відповідає за управління морськими портами і транспортними терміналами у всій країні. Компанія управляє найбільшим торговим портом країни «Хамад» вартістю понад 7 мільярдів доларів, одним із найпотужніших і найновітніших морських логістичних комплексів на Близькому й Середньому Сході.

Про високий рівень і клас залученої до концесії порту «Ольвія» компанії свідчить і таке: торік катарська компанія обробила 1 мільйон 320 тисяч одиниць контейнерних вантажів, що на 300 тисяч контейнерів більше, ніж в Україні обробили всі портові оператори за цей рік.

Упевненість, що досвідчений інвестор модернізує інфраструктуру порту, залучить нові вантажі й маршрути, сприятиме збагаченню і розвитку Миколаєва й України, висловив у фейсбуці Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Він зауважив, що концесія — це найкращий спосіб залучення коштів у порт, коли він залишається повністю в державній власності.

Тріумф чи поразка?

Однак не всі фахівці поділяють тріумф топчиновників із приводу передачі порту «Ольвія» в концесію. Про це заявив миколаївський експерт у галузі транспорту, очільник громадської організації «РозУм» Едуард Волошинович.

Він пояснив, що не збирається святкувати так звану перемогу портовиків. Мовляв, весь підготовчий до концесії процес супроводжувався, м’яко кажучи, маніпуляціями числами і підміною понять.

«По-перше, крайню необхідність передачі в концесію найсучаснішого державного порту України аргументували браком в «Ольвії» коштів для утримання державного майна — причальних стінок і підтримки глибин в порту, — зазначає пан Едуард. — У концесійні умови вписали лише необхідність будівництва концесіонером (виключно для себе) зернового термінала потужністю 2 мільйони тонн на рік, скромно промовчавши про інвестиції в держмайно».

По-друге, за словами спеціаліста, попередній і нинішній міністри інфраструктури протягом двох років голосно заявляли про 20, 30 і більше іноземних компаній зі світовим ім’ям з понад десяти країн, не кажучи вже про вітчизняні, які твердо заявляли про наміри брати участь у конкурсі. У реальності конкурс проводили серед однієї-єдиної офшорної компанії, зареєстрованої в Катарі. Едуард Волошинович вважає, що нині називають набагато скромніші суми доходів від концесійних платежів, ніж пів року тому. Лише 82 мільйони гривень на рік, а раніше йшлося про 17 мільярдів гривень інвестицій і 52 мільярди платежів до бюджету за 35 років концесії.

— Отже, високоліквідне сучасне підприємство порт «Ольвія» пішло в управління офшорної компанії на найближчі 35 років, а просто кажучи, назавжди, — вважає Е. Волошинович. — Концесіонер, безумовно, збільшуватиме обсяги перевалки і розміри свого прибутку. Звичайно ж, використовуючи для цих начебто благих цілей дорожньо-транспортну інфраструктуру міста, забруднюючи повітря й акваторію обласного центру, негативно впливаючи на комфорт миколаївців. Тож не поділяю тріумфу топчиновників із приводу передачі порту «Ольвія» в концесію.

А директор порту Руслан Олійник не приховує оптимістичного настрою й у фейсбуці подякував «тим, хто не вірив, чинив опір, бо ви додавали азарту всій команді! І величезне спасибі всім, хто повірив і підтримав! Бо ми разом зробили цей крутий проєкт! Запропоновані переможцем інвестиції свідчать лише про величезний рівень довіри до України!»

Що ж, час покаже, хто помилився, — прихильники чи опоненти концесії порту «Ольвія».

Для створення хабу важливі партнери

ПЕРСПЕКТИВА. Україна має стати міжнародним транспортним хабом, і Азербайджан — важливий партнер для здійснення цієї мети. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час виступу на круглому столі за участі українських та азербайджанських компаній, який відбувся днями в межах 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва у Торгово-промисловій палаті України. Участь у заході взяв міністр енергетики Азербайджанської Республіки Пярвіз Шахбазов.

«Розвиток міжнародного транспортного сполучення — один із пріоритетів роботи українського уряду. Ми поставили перед собою амбітні цілі й починаємо втілювати їх у життя. Українська держава зацікавлена в розвитку взаємовигідного українсько-азербайджанського співробітництва в усіх галузях економіки, зокрема інфраструктурі та транспорті.

Актуальні питання нині — створення сприятливих умов для перевезень між країнами та розвиток сполучення Європа — Кавказ — Азія. Це важливі елементи стратегічного партнерства між нашими країнами», — заявив Владислав Криклій.

Україна зацікавлена в якнайшвидшій реалізації проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору для організації постачання нафти з Каспійського регіону на ринки країн Європейського Союзу.

Міністр запросив азербайджанські компанії-підрядники взяти участь у тендерах з реалізації нових спільних проєктів. «Завдяки новому закону про концесії наш фаворит — концесія інфраструктурних об’єктів, зокрема морських портів. Два концесійні конкурси вже проведено в портах «Ольвія» і «Херсон» і визначено переможців. Ми працюємо над концесією в морських портах «Маріуполь» і «Бердянськ». Пропонуємо концесіонерам порт «Одеса», поромну переправу в порту «Чорноморськ», — цитує Владислава Криклія офіційний сайт Мінінфраструктури.