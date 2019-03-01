Запорізька атомна станція найбільша в Європі та шоста за розмірами у світі. Кожен третій кіловат електроенергії для всієї країни виробляють саме на Запоріжжі. Це беззаперечне лідерство. Проте часи й пріоритети змінюються: нині область стає на шлях розвитку відновлюваної енергетики. Ідеться про енергетично ефективні, високотехнологічні проекти, що реалізують на базі найсучасніших цифрових технологій. На цьому Президент Петро Порошенко наголосив під час відкриття перших вітротурбін Приморської вітроелектростанції.

«Зелена електроенергетика та інноваційна модернізація галузі рухають країну вперед. На вітроелектростанції використовуватимуть технологію цифрової підстанції. Інноваційна модернізація енергетики критично важлива. Це надзвичайно складне завдання, але необхідне, оскільки традиційні підходи для енергетики себе вже майже вичерпали.

Важливо, що запровадження прогресивних моделей вітроелектростанцій як зразок для всіх таких станцій у країні дає змогу створювати нові високооплачувані робочі місця. Прогнозний відпуск зеленої електроенергії двох черг Приморської ВЕС — приблизно 650—700 мільйонів кіловати на рік.

Цієї електроенергії достатньо для енергозабезпечення 365 тисяч домогосподарств. Потужність однієї вітротурбіни станції — 3,8 мегавата.

Під час будівництва Приморської ВЕС планують установити 52 вітротурбіни. Робота ВЕС також дасть змогу знизити викиди в повітря вуглекислого газу», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави, сказані під час робочої поїздки до Запорізької області.

Державний інтерес

Відкриття Приморської вітроелектростанції — демонстрація того, що план розвитку економіки за п’ятьма пріоритетними напрямами, серед яких промисловість, спирається на реальні потреби й можливості. Ця подія не локальна, а дуже важлива для всієї держави, адже завдяки таким проектам країна перетворюється на регіонального лідера.

Петро Порошенко переконаний, що Україна стане енергетично незалежною й постачатиме вироблену електроенергію на найпотужніший ринок світу — в Європейський Союз. «З огляду на атомні потужності, промисловий потенціал, потужності відновлюваної електроенергетики нам стільки електроенергії не потрібно. Однак Україна досі має єдину енергетичну систему з Росією. Це неправильно. Маємо прокласти лінії електропередач у Європу, щоб перемкнутися на цю енергосистему й постачати Європі електроенергію. Це називається енергетичний безвіз. Це нові валютні надходження, зміцнення національної валюти і посилення енергетичної незалежності», — зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що на території, окупованій Росією-агресором, видобували майже половину українського вугілля. Майже 100% антрациту давав Донбас, нині не підконтрольний Україні.

«Окупація мала призвести до зупинки української електроенергетики, задушити українську економіку, зупинити українські заводи й фабрики. Але вже у 2017 році Україна спожила лише 14 мільярдів кубометрів імпортного газу, а торік — 10,5 мільярда. Через два роки, якщо не помилимось і не зупинимось, буде нуль. Країна стане повністю енергетично незалежною», — переконаний Петро Порошенко.

Злочинці зарано тішаться

Президент узяв участь у засіданні ради регіонального розвитку Запорізької області. Він заявив, що має намір внести до парламенту новий законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення, говорячи про рішення Конституційного Суду щодо скасування відповідної статті у Кримінальному кодексі.

«Є рішення суду щодо скасування статті за незаконне збагачення. Після його офіційного оприлюднення я негайно дам доручення терміново, з урахуванням висновків суду, підготувати законопроект і невідкладно передати до Верховної Ради. Це моє право законодавчої ініціативи. Нову редакцію статті буде виписано так, що й комар носа не підточить», — пообіцяв глава держави.

Він нагадав, що протягом останніх років ухвалено ключові антикорупційні закони. «Антикорупційне законодавство цілісне. Не можна вихоплювати окремі фрагменти. Це може призвести до руйнації», — застеріг Петро Порошенко.

Не оминув глава держави й тему боротьби з бідністю: «Реформи й економічне зростання відкривають нові можливості на цьому фронті. Завдяки монетизації субсидій пенсіонери, отримавши живі гроші та оплативши комунальні послуги, різницю зможуть залишити собі. Середній обсяг субсидії — 1600 гривень, можна заощадити 700—750 гривень на місяць. Серед отримувачів субсидій 70% становлять пенсіонери. Ця цифра за відсотками на Запоріжжі навіть вища. Із 1 березня за результатами індексації пенсії зростуть у понад восьми мільйонів пенсіонерів, зокрема в Запорізькій області — у 432 тисяч. Віднині таку процедуру обов’язково здійснюватимуть щороку з огляду на рівень інфляції та зростання середньої зарплати».

Крім індексації, запроваджено виплату одноразової допомоги найменш забезпеченим пенсіонерам. «Цього року так підтримаємо майже два мільйони пенсіонерів, які отримають рівними частинами разом з пенсією в березні і квітні по 1205 гривень. У Запорізькій області такі доплати отримає 81 тисяча. Кажуть, це підкуп пенсіонерів. Так і є. І ми займатимемося таким підкупом і далі, щоб допомагати дедалі більшій кількості літніх людей. Щороку вишукуватимемо для цього додаткові резерви», — резюмував Петро Порошенко.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»