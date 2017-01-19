Нині жителі Черкас не можуть побачити у своїх смартфонах рух тролейбусів. Досі популярна програма, за допомогою якої можна було одразу з’ясувати, чи довго чекати транспортний засіб потрібного маршруту, чудово діяла. Про її популярність свідчить і статистика скачувань із Гугл-маркета — вона вже має кілька тисяч користувачів. Зручну програму вигадав і втілив черкаський підприємець Віктор Євпак. Для цього він власним коштом установив GPS-трекери (за словами підприємця, ціна кожного — приблизно 30 доларів) на всі тролейбуси, що курсували містом. А також розробив програмне забезпечення, плануючи залучити до проекту ще й усіх підприємців, які надають послуги пасажирських перевезень у Черкасах. А заробити, як розповідає Віктор Євпак, хотів на продажу вже налагодженого і апробованого в Черкасах продукту в інші міста.

«Нам це не цікаво»

Погодьтеся, зручно, коли, йдучи до зупинки громадського транспорту, можеш оцінити, чи скоро приїде потрібна маршрутка, лише глянувши на смартфон. Чому ж загальмував такий корисний і сучасний проект? Підприємець на своїй сторінці в соцмережі дав швидше не пояснення, а опублікував звинувачення на адресу міської влади:

«Боляче це говорити, але ми зупиняємо проект «MapaMagic» у Черкасах. Ми боролися з владою останні 6 місяців! Чому так? Тому що «це їм не цікаво» — пряма цитата. Чому не цікаво? Бо вони ніяк не можуть заробити на цьому. Влада просто не може працювати з нами, тому що ми робимо це безплатно, а їм потрібні відкати. 2017 року, думаю, в бюджеті міста на систему трекінгу будуть «освоєні» ваші й мої податки».

Міська влада скликала прес-конференцію. Посадовці на чолі із заступником міського голови Русланом Сотуленком презентували перспективи майбутньої транспортної реформи в місті та відповіли на звинувачення. За їхніми словами, в Черкасах триває розробка комплексу заходів для реформування системи громадських перевезень. Для цього фахівці вивчають досвід інших українських міст та сусідніх країн.

— Нині зупинилися на тому, щоб, перш за все, запровадити систему диспетчерського управління транспортом. Вона передбачає регулювання роботи тролейбусів чи автобусів, звітність згідно з кілометражем та часом руху, інформування пасажирів через додатки про місце перебування автобусів того чи іншого маршруту на вулицях міста, — сказав Петро Кучер. — А далі вже здійснюватимемо автоматизований облік усіх пасажирів та електронну систему оплати за проїзд.

А щодо згаданого мобільного додатку «MapaMagic», чиновник зауважив, що роботу такого програмного забезпечення варто розглядати лише в комплексі з усіма іншими заходами майбутньої транспортної реформи. За словами Петра Кучера, з ініціативою демонтувати із тролейбусів встановлене обладнання виступив сам ініціатор проекту — підприємець Віктор Євпак.

— У березні-квітні 2016-го на рівні департаменту житлово-комунального комплексу ми провели консультації для впровадження наданих Віктором Євпаком пропозицій. Ми підтримали їх, але говорили також про те, що додаток не зможе повноцінно функціонувати без диспетчерської, оскільки нині у нас бракує системи управління транспортом, — продовжив посадовець. — Укладена нами тристороння угода з підприємцем була чинною до кінця року, утім, якщо жодна зі сторін не пропонує її розірвати, мали б пролонгувати угоду й на 2017 рік. Натомість власник виступив з вимогою демонтувати обладнання. Таку можливість ми маємо надати йому в тижневий термін.

Кістка в горлі

Чиновники, на жаль, не поспішають розкривати мотивів такого вчинку підприємця. Утім, він усе пояснив сам у своєму відеозверненні. Так, відповідно до його задуму, саме восени влада мала б під час укладання нових угод із перевізниками зобов’язати їх встановити в кожному автобусі GPS-трекер. Ймовірно, коштом перевізників. Адже рух самих лише тролейбусів для містян не надто цікавий. Ось якби в додатку були й маршрутні автобуси, яких переважна більшість на вулицях Черкас... Проте не так сталося, як гадалося: влада міста вирішила піти іншим шляхом і створити, точніше сказати, придбати інший продукт в іншої компанії. Мовляв, місто потребує більш якісної комплексної системи.

Для дбайливих перевізників GPS-трекери дають змогу контролювати рух автобусів — можна відслідковувати дотримання водіями маршруту, графіків руху. Тому цікавить їх насамперед функція диспетчерської на власному підприємстві. А централізований моніторинг з боку влади чи громадськості — як кістка в горлі: буде видно як на долоні невихід автобуса на лінію, різноманітні порушення умов договору, навіть перегони між водіями різних маршрутів, які вони влаштовують доволі часто. То хіба не це основна причина відмови від уже апробованої системи з метою відтягнути час? Адже довготривалими можуть бути й тендерні процедури, й доставка обладнання з-за кордону, встановлення.

Думку багатьох черкасців хтось висловив у коментарі під інформацією на сайті міськради: «Цей додаток повноцінно функціонував навіть без втручання міської влади. Бо це — додаток саме для ПАСАЖИРІВ, а не диспетчерів!»

А й справді, чиї інтереси для представників влади важливіші?