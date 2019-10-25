Згідно з чинною Програмою діяльності уряду, яку на початку жовтня було опубліковано на Урядовому порталі, перед чиновниками стоїть серйозне завдання — найближчим часом частка авіарейсів в Україні, яку виконують лоукостери, має становити більше половини від їх загальної кількості.

Задля досягнення цієї мети Міністерство інфраструктури збирається розвивати регіо­нальні аеропорти, розширювати перелік нових внутрішніх та міжнародних рейсів, а також збільшувати доступність перельотів для пересічних громадян України.

Планується, що найближчим часом середня вартість авіаквитків в нашій країні зрівняється з цінами на перельоти від європейських і світових лоу-костерів. Однак у цьому важливому документі не вказано, якими мають бути ціни на квитки вильоту з українських міст до Європи та Азії.

«Урядовий кур’єр» спробував проаналізувати сучасний стан роботи вітчизняних і закордонних компаній-лоукостерів, їхні пропозиції та попит серед пасажирів, а також цінову політику.

Дивують різноманіттям

Спершу зазначимо, що достукатися до пресслужб лоукостерів виявилося не так легко й інтересу будь-що коментувати в їхніх керівників особливо не помічено. Але все-таки деяка дозована інформація просочується в ЗМІ.

Так, найбільша лоукост-компанія Ryanair, яка нещодавно прийшла на український ринок, анонсувала введення сорока різних маршрутів з міст нашої країни. За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, на зустрічі з керівництвом цієї компанії було досягнуто домовленості про відкриття нового рейсу з Херсона в Краків двічі на тиждень, починаючи з кінця грудня 2019-го.

Ця подія знакова, адже відтепер літати за кордон дешевими авіарейсами можуть дозволити собі люди, які живуть у невеликих обласних центрах. Їм не треба спеціально діставатися до аеропортів більших українських міст, щоб полетіти в Краків. Саме напрямок до цього польського міста цьогоріч став чи не найзавантаженішим. Як нещодавно писав «Урядовий кур’єр», це може свідчити, що зросла кількість трудових мігрантів до Польщі з південних областей України.

Які ще рейси до європейських та азійських міст пропонує українцям Ryanair?

На сайті лоукостера можна побачити, що компанія організує польоти з українських міст (Київ, Харків, Львів) до Австрії, Болгарії, Греції, Кіпру, Литви, Мальти, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Словаччини, Швеції, Ірландії та Іспанії. Вибір країн на будь-який смак.

Політика лоукостерів така: чим на пізніше ви купуєте квиток, тим дешевшим він буде. Це стосується і Ryanair.

Так, для прикладу кореспондент «Урядового кур’є­ра» «замовив» квитки в різні країни Європи на 6—7 березня 2020 року. Це понад чотири місяці. З’ясувалося, що прямий переліт з Києва (Бориспіль) до Афін коштуватиме 1568 гривень, до німецького Штутгарта — 812 гривень, до польського Катовіце — теж 812 гривень. Якби ми бронювали за 5-6 днів до вильоту, то, приміром, ціна на авіаквиток до Штутгарта була б 2700 гривень. Тобто різниця фактично в 1900 гривень між дальнім і ближнім бронюванням.

Щоправда, це правило спрацьовує не завжди — якщо за один-три дні на певний рейс не викуплено всіх квитків, компанія робить знижку, буває, й істотну. Тоді потенційний пасажир може вигідно купити квиток, проте треба бути готовим за день-два вилетіти до бажаного міста.

Зазначимо, ці ціни дійсні за умови перельоту пасажира лише з ручним багажем (наприклад, з рюкзаком), який можна взяти в салон літака. Якщо в пасажира кілька валіз, які треба здавати в багажне відділення, ціни зростають на 20—30%. Така специфіка роботи лоукостерів у всьому світі.

Конкуренція посилюється

Другий великий та перший за часом виходу на наш ринок лоукостер — «Візз Ейр Україна» — не відстає від своїх нових і старих конкурентів та продовжує виконувати рейси до європейських міст з аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Характерно, що вартість квитків від компанії приблизно така сама, як від Ryanair. Так, приміром, виліт з Києва до Відня (на 3—4 березня 2020 року), якщо його забронювати та сплатити у жовтні 2018-го, коштуватиме від 709 до 1140 гривень, до Нюрнберга — 990—1140, до Афін — 1420—1700, до Катовіце — 700—850 гривень.

Чимало новинок цієї осені підготувала для своїх потенційних пасажирів компанія SkyUp. Так, з 22 жовтня почав діяти постійний рейс в чеське місто Пардубіце. Причому сім разів на тиждень. Чому так часто і саме сюди?

Річ у тому, що, по-перше, місто розташоване між Прагою та другим за населенням містом Чехії — Брно. І, по-друге, Пардубіце — великий промисловий центр Чехії, де працює чимало українських трудових мігрантів. Авіаквитки до цього міста з Києва із вильотом у лютому 2020 року зараз можна придбати за 1234 гривні (на кінець жовтня вони коштують 1542 гривні).

SkyUp також із середини грудня 2019 року запроваджує рейси Київ — Турин (двічі на тиждень). З вильотом перед Новим роком квитки коштують близько 2000 гривень, а з вильотом у лютому 2020 року — значно дешевше (близько 1400 гривень).

Перед Новим роком українці матимуть змогу полетіти до гірськолижного словацького Попраду. Рейси відбуваються двічі на тиждень і коштують з вильотом у грудні 2018-го 945 гривень (до високого зимового сезону).

Лоукостер також запровадив авіарейси з Харкова і Львова до Праги. Із Харкова вартість квитків — від 1500 гривень залежно від дати вильоту, зі Львова — від 1000.

SkyUp наприкінці 2018-го збільшила кількість внутрішніх рейсів — з Києва до Львова та з Києва до Запоріжжя. Тепер замість чотирьох буде сім рейсів на тиждень. Квитки до цих українських міст коштуватимуть приблизно 500 гривень, проте без врахування багажу, за який треба доплачувати. Однак це не значно дорожче за залізничні квитки в купе на нічні рейси чи в салонах першого класу в наших швидких поїздах.

Чимало ще не з’ясовано

Лоукостер YanAir отримав право на експлуатацію повітряних ліній із 25 жовтня 2019 року на необмежений час.

Компанія представила нові рейси з Харкова, Києва та Одеси до Тель-Авіва, Будапешта, Гамбурга, Дрездена та Осло (від 3 до 7 залежно від міст). Проте на офіційному сайті YanAir вони поки не значаться, а є лише два старі напрямки — до Батумі та Тбілісі. Також невідома й цінова політика.

Компанія МАУ, хоч неодноразово заявляла про свої лоукостерні програми, фактично не працює в цьому сегменті ринку. Однак на сайті в рекламних цілях на першій сторінці вказують невисокі ціни на перельоти до європейських міст. Проте, коли відкриваєш далі за пошуком, то вже уточнена інформація відрізняється від попередньої.

Так, приміром, на першій сторінці сайту МАУ можна знайти ціни на переліт з Києва до Берліна від 1066 гривень. У розмові з менеджером, яка була на прямій телефонній лінії компанії, кореспондент «Урядового кур’єра» дізнався, що на цей рейс квиток коштує від 3422 грн, проте фахівець зазначила, що можна «домовитися» на переліт з Києва до Берліна наприкінці жовтня 2019-го за 3000 грн, і з Берліна до Києва — за 2300 грн. Це приблизно на 300—400 грн дорожче від інших лоукостерних компаній, які працюють в Україні.

Ймовірно, вищий менеджмент МАУ найближчим часом змінюватиме свою цінову політику, адже «у спину дихають» лоукостери, які цьогоріч проводять доволі масштабні та агресивні маркетингові дії щодо завойовування українських пасажирів.