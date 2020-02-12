Аграрні розписки, які успішно діють в Україні з 2015 року, дали змогу за цей час залучити в аграрний сектор 19,5 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку. У 2019-му видано аграрних розписок на загальну суму 11,8 мільярда гривень.
Це важливий інструмент доступу сільгоспвиробників до фінансових ресурсів, вони дають змогу фермерам залучати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю. Аграрні розписки прості в оформленні: все, що потрібно — це зареєстрована земля і майбутня сільгосппродукція. Співпрацювати за аграрними розписками можна з широким колом кредиторів не лише в Україні, а й за її межами. Завдяки перевагам інструменту аграрні розписки дозволяють сільгоспвиробникам та кредиторам будувати довгострокову та прозору співпрацю.
Зауважимо: це не вітчизняне ноу-хау, а надбання світового досвіду. Аграрні розписки ефективно працюють у багатьох країнах, зокрема допомогли розвинути сільське господарство Бразилії до нинішнього рівня.
В Україні аграрні розписки діють уже п’ять років за підтримки проєкту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Аграрні розписки в Україні». Про поточні підсумки, подальше функціонування аграрних розписок та напрацювання ефективного законодавчого поля ішлося під час круглого столу за участі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тараса Висоцького, представників Швейцарського бюро співробітництва в Україні, сільгоспвиробників та ЗМІ.
«Один з підсумків нашої співпраці — доступний онлайн Реєстр аграрних розписок, який забезпечує прозорість їх функціонування. Плануємо оновити Закон України «Про аграрні розписки», зробивши їх ще доступнішими — дешевшими та швидшими в оформленні. Міністерство завжди готове підтримати такі ініціативи, які надають нові можливості для сільгоспвиробників», — зазначив Тарас Висоцький.
Певне уявлення про динаміку розвитку ринку аграрних розписок в Україні дають попередні дані. Із 2015 року по серпень 2019-го було видано 2063 аграрні розписки на загальну суму 14,2 мільярда гривень, а всього інструментом скористалися 995 сільгоспвиробників, 90% з яких — невеликі за обсягом. А лише із січня по серпень 2019 року аграрних розписок видали майже на 8 мільярдів гривень. На початку 2019-го з розписками працювали 62 кредитори, а наприкінці літа їх було вже понад 130.
На сьогодні видано аграрні розписки під 37 видів сільгосппродукції, зокрема нішевої та органічної. За словами заступника міністра, рівень невиконання зобов’язань за аграрними розписками залишається низьким — близько 1,6%. Це дає змогу створювати привабливий інвестиційний клімат і залучати міжнародних інвесторів. Уже видано 12 міжнародних аграрних розписок на загальну суму 11 мільйонів гривень. Основні кредитори — постачальники матеріально-технічних ресурсів, дистриб’ютори і банки.
Представники проєкту «Аграрні розписки в Україні» зауважили, що цього року стало можливим використання аграрних розписок для залучення іноземного фінансування — три кредитори-нерезиденти з Естонії та Нідерландів надали фінансування за вісьмома аграрними розписками на загальну суму понад $3,6 мільйона.